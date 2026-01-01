Slack AI: Kommunikation zur Einführung von Slack

Vorlagen und Tipps für die Kommunikation über Slack AI gegenüber deinen Workspace-Mitgliedern
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Deine Organisation hat Slack AI für deinen Workspace gekauft – herzlichen Glückwunsch! 👏 Du investierst in eine produktivere und effizientere tägliche Kommunikation und Aufgabenbewältigung.
Wir möchten dir die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen, mit denen du den Mitgliedern deines Workspace zeigen kannst, wie sie Slack AI optimal einsetzen können. Die folgenden Vorlagen dienen als Ausgangspunkt und wir empfehlen, sie an die individuellen Anforderungen deiner Organisation anzupassen. Wie bei jeder wichtigen Nachricht ist es auch hier wichtig, sie immer wieder zu wiederholen. Kommuniziere häufig mit deinen Workspace-Mitgliedern, um langfristig die Annahme von Slack AI zu fördern. In unserem Leitfaden zur Einführung von Slack AI findest du weitere Tipps.
Tipp: Richte einen Offenen Channel, z. B. #hilfe-slack, für Fragen, Feedback und bewährte Methoden ein. Setze Channel-Lesezeichen für wichtige Informationen, etwa für Schulungsressourcen und häufig gestellte Fragen, und/oder füge sie zum Canvas des Channels hinzu, damit die Mitglieder leichter selbstständig nach Lösungen suchen können. Und ermutige sie auch, die effektiven Suchantworten von Slack AI zu verwenden.
Phase 1: Erstkommunikation
Slack AI wird nach dem Kauf automatisch für deinen Workspace aktiviert und die Mitglieder erhalten bei der ersten Anmeldung eine kontextbezogene Einführung in die Funktionen. Wir empfehlen, dass du die unten stehende Mitteilung vor dem Kauf teilst oder, falls die Funktion bereits aktiviert ist, die Vorlage für die Phase 2: Einführungswoche nutzt.
Phase 2: Einführungswoche
Die Mitglieder haben vielleicht schon eine Einführung zum Produkt erhalten, aber du solltest die folgenden Informationen trotzdem mit ihnen teilen, damit sie verstehen, wie sie Slack AI optimal einsetzen können.
Phase 3: Tipps zur Annahme zwei Wochen nach der Einführung
Deine Workspace-Mitglieder haben Slack AI in den letzten Wochen ausgiebig getestet. Unterstütze sie jetzt dabei, KI in ihre täglichen Workflows einzubinden, indem du ihnen Beispiele für die Anwendung der verschiedenen Funktionen gibst.
Phase 4: Tipps zur Annahme einen Monat nach der Einführung
Wenn die Einführung von Slack AI schon einige Zeit zurückliegt, solltest du den Fokus jetzt auf die langfristige Annahme und den Mehrwert von Slack AI legen. Neben den unten genannten Kommunikationsmöglichkeiten könntest du dein Team um Feedback bitten und herausfinden, wie die Workspace-Mitglieder Slack AI verwenden.