Slack AI: Kommunikation zur Einführung von Slack

Deine Organisation hat Slack AI für deinen Workspace gekauft – herzlichen Glückwunsch! 👏 Du investierst in eine produktivere und effizientere tägliche Kommunikation und Aufgabenbewältigung.

Wir möchten dir die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen, mit denen du den Mitgliedern deines Workspace zeigen kannst, wie sie Slack AI optimal einsetzen können. Die folgenden Vorlagen dienen als Ausgangspunkt und wir empfehlen, sie an die individuellen Anforderungen deiner Organisation anzupassen. Wie bei jeder wichtigen Nachricht ist es auch hier wichtig, sie immer wieder zu wiederholen. Kommuniziere häufig mit deinen Workspace-Mitgliedern, um langfristig die Annahme von Slack AI zu fördern. In unserem Leitfaden zur Einführung von Slack AI findest du weitere Tipps.

Tipp: Richte einen Offenen Channel, z. B. #hilfe-slack , für Fragen, Feedback und bewährte Methoden ein. Setze Channel-Lesezeichen für wichtige Informationen, etwa für Schulungsressourcen und häufig gestellte Fragen, und/oder füge sie zum Canvas des Channels hinzu, damit die Mitglieder leichter selbstständig nach Lösungen suchen können. Und ermutige sie auch, die effektiven Suchantworten von Slack AI zu verwenden.

Phase 1: Erstkommunikation

Slack AI wird nach dem Kauf automatisch für deinen Workspace aktiviert und die Mitglieder erhalten bei der ersten Anmeldung eine kontextbezogene Einführung in die Funktionen. Wir empfehlen, dass du die unten stehende Mitteilung vor dem Kauf teilst oder, falls die Funktion bereits aktiviert ist, die Vorlage für die Phase 2: Einführungswoche nutzt.

Slack AI ist ab [date] für [organization] verfügbar 🚀 Am [date] sind die nativen KI-Funktionen von Slack für alle Slack-Benutzer:innen bei [organization] verfügbar. Slack AI ist eine intuitive Erfahrung und bietet Funktionen, auf die du mit einem Klick zugreifen kannst. Du kannst damit Zeit sparen und deine Arbeit beschleunigen, indem du Unterhaltungen in Slack zusammenfassen lässt und auf deine Fragen Antworten aus allen Channels oder Direktnachrichten bekommst, auf die du Zugriff hast. Mit der neuen Slack AI-Funktion hast du Zugriff auf: Übersichten: Erhalte eine tägliche Übersicht über deine Teams und Projekte.

Erhalte eine tägliche Übersicht über deine Teams und Projekte. Zusammenfassungen von Unterhaltungen: Fasse die wichtigsten Highlights aus Channels oder langen Threads zusammen und konzentriere dich so auf das Wesentliche.

Fasse die wichtigsten Highlights aus Channels oder langen Threads zusammen und konzentriere dich so auf das Wesentliche. Antworten suchen: Stelle eine Frage und erhalte mithilfe der KI-Suche schneller eine Antwort, indem du auf das Wissen aus deiner gesamten Organisation zugreifst. Wir freuen uns, dies allen Mitgliedern unserer Organisation zur Verfügung stellen zu können, damit alle mithilfe von generativen KI-Funktionen intelligenter und effizienter arbeiten können. Hast du noch Fragen? Stelle sie uns in #hilfe-slack. Amsind die nativen KI-Funktionen von Slack für alle Slack-Benutzer:innen beiverfügbar. Slack AI ist eine intuitive Erfahrung und bietet Funktionen, auf die du mit einem Klick zugreifen kannst. Du kannst damit Zeit sparen und deine Arbeit beschleunigen, indem du Unterhaltungen in Slack zusammenfassen lässt und auf deine Fragen Antworten aus allen Channels oder Direktnachrichten bekommst, auf die du Zugriff hast.

Phase 2: Einführungswoche

Die Mitglieder haben vielleicht schon eine Einführung zum Produkt erhalten, aber du solltest die folgenden Informationen trotzdem mit ihnen teilen, damit sie verstehen, wie sie Slack AI optimal einsetzen können.

Slack AI ist jetzt verfügbar 🎉 Seit dieser Woche gibt es eine neue Funktion in deinem Slack-Workspace: Slack AI. Mit Slack AI kannst du Zeit sparen und deine Arbeit beschleunigen, indem du Unterhaltungen in Slack zusammenfassen lässt und auf deine Fragen Antworten aus allen Channels oder Direktnachrichten bekommst, auf die du Zugriff hast. So kannst du loslegen: Wirf einen Blick in die obere rechte Ecke einer beliebigen Unterhaltung. Dort siehst du ein neues KI-Symbol. Das ist Slack AI. Damit kannst du Unterhaltungen schnell zusammenfassen und schnell nachverfolgen. Über die Funktion „Übersicht“ oben in der Seitenleiste kannst du deine tägliche Übersicht einrichten. Wenn du eine Slack AI-Funktion zum ersten Mal verwendest, siehst du eine Anleitung, wie du damit arbeitest. Wenn du das nächste Mal nach Informationen oder einer Antwort auf eine Frage suchst, rufe einfach die Suchfunktion von Slack über die Leiste oben auf und du siehst eine KI-generierte Antwort als erstes Ergebnis. Sieh dir diese kurzen Video- und Sprachnachrichten von unseren Freund:innen bei Slack an: So verwendest du Slack AI zum Zusammenfassen von Unterhaltungen So erstellst du mit Slack AI eine Übersicht über alles, was du verpasst hast So suchst du mit Slack AI nach Antworten Wenn du Slack AI nicht in deinem Workspace siehst, aktualisiere deine Desktop-App von Slack. Mac: Cmd + Umschalttaste + R

Cmd + Umschalttaste + R Windows: Strg + Umschalttaste + R Hast du noch Fragen? Lies den Seit dieser Woche gibt es eine neue Funktion in deinem Slack-Workspace:Mit Slack AI kannst du Zeit sparen und deine Arbeit beschleunigen, indem du Unterhaltungen in Slack zusammenfassen lässt und auf deine Fragen Antworten aus allen Channels oder Direktnachrichten bekommst, auf die du Zugriff hast.Wenn du Slack AI nicht in deinem Workspace siehst, aktualisiere deine Desktop-App von Slack.Lies den Leitfaden für Slack AI oder stelle deine Frage in #hilfe-slack. Du kannst sicher sein, dass Slack AI zuverlässig und sicher ist. Deine Daten werden Slack nie verlassen und werden auch nicht zum Training von Slack AI verwendet.

Phase 3: Tipps zur Annahme zwei Wochen nach der Einführung

Deine Workspace-Mitglieder haben Slack AI in den letzten Wochen ausgiebig getestet. Unterstütze sie jetzt dabei, KI in ihre täglichen Workflows einzubinden, indem du ihnen Beispiele für die Anwendung der verschiedenen Funktionen gibst.

Verwendung von Slack AI ⚡ Mit Slack AI kannst du Slack sofort einsetzen, um produktiver zu sein. Hier sind nur ein paar Beispiele dafür, was du mit Slack AI machen kannst. Das ist aber erst der Anfang – wir freuen uns darauf, in #hilfe-slack zu erfahren, wie du mit KI arbeitest. Hole schnell auf. Du kommst aus der Elternzeit, einem Sabbatical oder deinem Urlaub zurück? Du bist neu bei einem Projekt? Du steigst spät in einen Thread ein? Mit KI-Zusammenfassungen kommst du schneller auf den aktuellen Stand.

Du kommst aus der Elternzeit, einem Sabbatical oder deinem Urlaub zurück? Du bist neu bei einem Projekt? Du steigst spät in einen Thread ein? Mit kommst du schneller auf den aktuellen Stand. Starte mit einer täglichen Übersicht durch. Gibt es einfach zu viele Channels, um sie alle zu lesen? Die Slack AI-Übersichten fassen alle Channels, die du ausgewählt hast, automatisch auf einer geordneten Seite zusammen. Wir empfehlen, mit den Channels zu beginnen, die du zwar lesen möchtest, für die du aber keine Zeit hast.

Gibt es einfach zu viele Channels, um sie alle zu lesen? Die Slack AI-Übersichten fassen alle Channels, die du ausgewählt hast, automatisch auf einer geordneten Seite zusammen. Wir empfehlen, mit den Channels zu beginnen, die du zwar lesen möchtest, für die du aber keine Zeit hast. Finde die richtigen Fachleute. Musst du ganz schnell die richtige Person finden? Suche mit Slack AI nach Personen, die für deine Interessen relevant sind, und die Channels, in denen sie arbeiten.

Musst du ganz schnell die richtige Person finden? Suche mit Slack AI nach Personen, die für deine Interessen relevant sind, und die Channels, in denen sie arbeiten. Finde selbst deine Antworten. Du musst schnell ein Akronym entschlüsseln, ein Tool finden oder brauchst ein Status-Update, weißt aber nicht, wo du suchen sollst? Mit der KI-Suche kannst du einfach deine Frage stellen und sie mit Informationen aus allen Unterhaltungen, auf die du Zugriff hast, beantworten lassen. Kein lästiges Herumfragen und Warten mehr, und du musst auch kein:e Slack-Expert:in sein.

Du musst schnell ein Akronym entschlüsseln, ein Tool finden oder brauchst ein Status-Update, weißt aber nicht, wo du suchen sollst? Mit der KI-Suche kannst du einfach deine Frage stellen und sie mit Informationen aus allen Unterhaltungen, auf die du Zugriff hast, beantworten lassen. Kein lästiges Herumfragen und Warten mehr, und du musst auch kein:e Slack-Expert:in sein. Überwinde Sprachbarrieren und erschließe Informationen. Slack AI antwortet in der Sprache, die du in deinen Slack-Einstellungen festgelegt hast, ganz gleich, in welcher Sprache die Unterhaltungen zusammengefasst wurden. Die optimale Qualität erzielen wir in den offiziell unterstützten Sprachen – derzeit Englisch, Japanisch und Spanisch (weitere werden folgen!). In Hast du noch Fragen? Oder Feedback? In #hilfe-slack kannst du deine Fragen stellen oder Feedback teilen. Mit Slack AI kannst du Slack sofort einsetzen, um produktiver zu sein. Hier sind nur ein paar Beispiele dafür, was du mit Slack AI machen kannst. Das ist aber erst der Anfang – wir freuen uns darauf, in #hilfe-slack zu erfahren, wie du mit KI arbeitest.In diesem Artikel findest du bewährte Methoden zur Verwendung von Slack AI.

Phase 4: Tipps zur Annahme einen Monat nach der Einführung

Wenn die Einführung von Slack AI schon einige Zeit zurückliegt, solltest du den Fokus jetzt auf die langfristige Annahme und den Mehrwert von Slack AI legen. Neben den unten genannten Kommunikationsmöglichkeiten könntest du dein Team um Feedback bitten und herausfinden, wie die Workspace-Mitglieder Slack AI verwenden.