IA do Slack: comunicações de lançamento

Sua organização adquiriu a IA do Slack para o seu workspace. Parabéns! 👏 Você está fazendo um investimento para aumentar a produtividade e a eficiência de todos em suas comunicações e tarefas diárias.

Estamos aqui para fornecer os recursos necessários para educar seus membros sobre como utilizar a IA do Slack da melhor forma. Os modelos abaixo são um ponto de partida que recomendamos personalizar de acordo com as necessidades específicas da sua organização. Como qualquer mensagem importante, vale a pena repetir! Lembre-se de se comunicar frequentemente com os seus membros para ajudar a impulsionar a adoção a longo prazo da IA do Slack. Consulte IA do Slack: guia de adoção para mais orientações.

Dica: crie um canal público, como #ajuda-slack , para dúvidas, feedback e práticas recomendadas. Marque e/ou adicione ao canvas do canal informações importantes, como recursos de treinamento e perguntas frequentes, para que os membros possam consultá-las com mais facilidade. E não se esqueça de incentivá-los a usar também as poderosas respostas da pesquisa da IA do Slack.

Nível 1: comunicação inicial

Após a compra, a IA do Slack será ativada automaticamente no seu workspace, e todos os membros receberão uma apresentação contextual dos recursos quando acessarem pela primeira vez. Recomendamos que você compartilhe a comunicação abaixo antes da compra ou, se a IA do Slack já estiver ativada, acesse o modelo Nível 2: semana de lançamento.

A IA do Slack chega à organização [organization] em [date] 🚀 Em [date] , os recursos nativos de IA do Slack estarão disponíveis para todos os usuários da plataforma na organização [organization] ! A IA do Slack oferece uma experiência intuitiva, com recursos acessíveis com apenas um clique. Ela pode economizar seu tempo e acelerar o trabalho resumindo conversas no Slack e respondendo às suas perguntas com base em tudo o que você pode acessar em canais ou mensagens diretas. A nova experiência com tecnologia da IA do Slack oferece a você acesso a: Destaques: receba um resumo diário do que está acontecendo em suas equipes e projetos.

receba um resumo diário do que está acontecendo em suas equipes e projetos. Resumos de conversas: gere os destaques principais de canais ou conversas longas, indo direto ao que é mais importante.

gere os destaques principais de canais ou conversas longas, indo direto ao que é mais importante. Respostas da pesquisa: faça uma pergunta e obtenha a resposta mais rapidamente com a pesquisa da IA, aproveitando o conhecimento disponível em toda a organização. Estamos animados em trazer essa novidade para todos os membros, possibilitando que eles trabalhem de forma mais inteligente e eficiente com a ajuda dos recursos da IA generativa. Dúvidas? Pergunte no canal #ajuda-slack. Em, os recursos nativos de IA do Slack estarão disponíveis para todos os usuários da plataforma na organização! A IA do Slack oferece uma experiência intuitiva, com recursos acessíveis com apenas um clique. Ela pode economizar seu tempo e acelerar o trabalho resumindo conversas no Slack e respondendo às suas perguntas com base em tudo o que você pode acessar em canais ou mensagens diretas.

Nível 2: semana de lançamento

Embora os membros já possam ter visto o guia dentro do produto, compartilhe as informações abaixo para ajudá-los a entender melhor como usar a IA do Slack.

A IA do Slack já está disponível 🎉 A partir desta semana, há um novo recurso disponível no seu workspace Slack: a IA do Slack! Ela economiza seu tempo e agiliza seu trabalho resumindo conversas no Slack e respondendo às suas dúvidas com base em todas as informações às quais você tem acesso em canais ou mensagens diretas. Como começar: Dê uma olhada no canto superior direito de qualquer conversa. Você verá um novo ícone de IA. É a IA do Slack! Use-a para resumir rapidamente as conversas e ficar por dentro de tudo. Confira o recurso de destaques na parte superior da barra lateral para configurar seu resumo diário. Na primeira vez que usar a IA do Slack, você receberá orientações para aproveitar melhor a experiência. Na próxima vez que precisar de informações ou respostas para uma pergunta, utilize o recurso de pesquisa do Slack na barra superior e você verá uma resposta gerada por IA como o primeiro resultado. Veja estes breves clipes dos nossos amigos no Slack: Como usar a IA do Slack para resumir conversas Como usar a IA do Slack para criar destaques do que você perdeu Como usar a IA do Slack para pesquisar respostas Se você não estiver vendo a IA do Slack no seu workspace, tente atualizar seu app Slack para computadores. Mac: CMD + SHIFT + R

CMD + SHIFT + R Windows: CTRL + SHIFT + R Dúvidas? Saiba mais no A partir desta semana, há um novo recurso disponível no seu workspace Slack:Ela economiza seu tempo e agiliza seu trabalho resumindo conversas no Slack e respondendo às suas dúvidas com base em todas as informações às quais você tem acesso em canais ou mensagens diretas.Se você não estiver vendo a IA do Slack no seu workspace, tente atualizar seu app Slack para computadores.Saiba mais no Guia da IA do Slack ou pergunte no canal #ajuda-slack. Garantimos que a IA do Slack é segura. Seus dados nunca saem do Slack ou são usados para treinar a IA do Slack.

Nível 3: dicas de adoção duas semanas após o lançamento

Seus membros passaram as duas últimas semanas experimentando a IA do Slack. Ajude-os a se habituar a utilizar a IA em seus fluxos de trabalho diários fornecendo exemplos de como os diferentes recursos podem ser usados.

Usando a IA do Slack ⚡ A IA do Slack ajuda você a usar o Slack para aumentar sua produtividade desde o primeiro dia. Aqui estão alguns exemplos do que é possível fazer com ela. E isso é apenas o começo. Compartilhe conosco como você está usando a IA no canal #ajuda-slack. Fique por dentro de tudo rapidamente. Retornou de licença parental, período sabático ou férias? Começou agora em um novo projeto? Chegou mais tarde em uma conversa? Use os resumos da IA para se atualizar rapidamente.

Retornou de licença parental, período sabático ou férias? Começou agora em um novo projeto? Chegou mais tarde em uma conversa? Use os para se atualizar rapidamente. Comece o dia com um resumo diário. Você está em muitos canais e não consegue ler todos? Os destaques da IA do Slack resumem automaticamente todos os canais que você selecionar em uma única página organizada. Recomendamos iniciar com aqueles que você gostaria de acompanhar, mas não tem tempo.

Você está em muitos canais e não consegue ler todos? Os destaques da IA do Slack resumem automaticamente todos os canais que você selecionar em uma única página organizada. Recomendamos iniciar com aqueles que você gostaria de acompanhar, mas não tem tempo. Encontre especialistas. Precisa localizar rapidamente a pessoa certa? Faça uma pesquisa com a IA do Slack para encontrar pessoas que falam sobre seus interesses e os canais nos quais trabalham.

Precisa localizar rapidamente a pessoa certa? Faça uma pesquisa com a IA do Slack para encontrar pessoas que falam sobre seus interesses e os canais nos quais trabalham. Encontre respostas por conta própria. Precisa decifrar uma sigla rapidamente, encontrar uma ferramenta ou ver uma atualização de status, mas não sabe onde procurar? A pesquisa da IA permite que você faça sua pergunta e receba uma resposta baseada em todas as conversas às quais você tem acesso. Não é necessário perguntar a ninguém ou ser um especialista em pesquisas.

Precisa decifrar uma sigla rapidamente, encontrar uma ferramenta ou ver uma atualização de status, mas não sabe onde procurar? A pesquisa da IA permite que você faça sua pergunta e receba uma resposta baseada em todas as conversas às quais você tem acesso. Não é necessário perguntar a ninguém ou ser um especialista em pesquisas. Supere as barreiras linguísticas e tenha acesso a conhecimento. A IA do Slack responderá no idioma que você definir nas suas preferências do Slack, independentemente dos idiomas das conversas resumidas. A qualidade das respostas será melhor nos idiomas oficialmente compatíveis: inglês, japonês e espanhol atualmente (mais idiomas em breve). Consulte Dúvidas? Feedback? Pergunte ou compartilhe no canal #ajuda-slack. A IA do Slack ajuda você a usar o Slack para aumentar sua produtividade desde o primeiro dia. Aqui estão alguns exemplos do que é possível fazer com ela. E isso é apenas o começo. Compartilhe conosco como você está usando a IA no canal #ajuda-slack.Consulte este artigo com práticas recomendadas para usar a IA do Slack.

Nível 4: dicas de adoção um mês após o lançamento

Agora que o lançamento da IA do Slack já tem algum tempo, concentre-se em promover a adoção a longo prazo e destacar o valor da IA do Slack. Além da comunicação abaixo, considere fazer uma pesquisa com a sua equipe para obter feedback e insights sobre como os membros estão utilizando a IA do Slack.