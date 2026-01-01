IA do Slack: comunicações de lançamento

Modelos e dicas para falar sobre a IA do Slack com os seus membros
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Sua organização adquiriu a IA do Slack para o seu workspace. Parabéns! 👏 Você está fazendo um investimento para aumentar a produtividade e a eficiência de todos em suas comunicações e tarefas diárias.
Estamos aqui para fornecer os recursos necessários para educar seus membros sobre como utilizar a IA do Slack da melhor forma. Os modelos abaixo são um ponto de partida que recomendamos personalizar de acordo com as necessidades específicas da sua organização. Como qualquer mensagem importante, vale a pena repetir! Lembre-se de se comunicar frequentemente com os seus membros para ajudar a impulsionar a adoção a longo prazo da IA do Slack. Consulte IA do Slack: guia de adoção para mais orientações.
Dica: crie um canal público, como #ajuda-slack, para dúvidas, feedback e práticas recomendadas. Marque e/ou adicione ao canvas do canal informações importantes, como recursos de treinamento e perguntas frequentes, para que os membros possam consultá-las com mais facilidade. E não se esqueça de incentivá-los a usar também as poderosas respostas da pesquisa da IA do Slack.
Nível 1: comunicação inicial
Após a compra, a IA do Slack será ativada automaticamente no seu workspace, e todos os membros receberão uma apresentação contextual dos recursos quando acessarem pela primeira vez. Recomendamos que você compartilhe a comunicação abaixo antes da compra ou, se a IA do Slack já estiver ativada, acesse o modelo Nível 2: semana de lançamento.
Nível 2: semana de lançamento
Embora os membros já possam ter visto o guia dentro do produto, compartilhe as informações abaixo para ajudá-los a entender melhor como usar a IA do Slack.
Nível 3: dicas de adoção duas semanas após o lançamento
Seus membros passaram as duas últimas semanas experimentando a IA do Slack. Ajude-os a se habituar a utilizar a IA em seus fluxos de trabalho diários fornecendo exemplos de como os diferentes recursos podem ser usados.
Nível 4: dicas de adoção um mês após o lançamento
Agora que o lançamento da IA do Slack já tem algum tempo, concentre-se em promover a adoção a longo prazo e destacar o valor da IA do Slack. Além da comunicação abaixo, considere fazer uma pesquisa com a sua equipe para obter feedback e insights sobre como os membros estão utilizando a IA do Slack.