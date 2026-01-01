Usar o Slack como um desenvolvedor do Slack

Como a Slack usa o Slack

Talvez você já conheça a história do nascimento do Slack: tudo começou como uma ferramenta interna que ajudava uma empresa de desenvolvimento de jogos a colaborar melhor. Atualmente, o Slack é usado por equipes do mundo todo e por todos os setores das empresas, desde o marketing e as vendas ao RH e o atendimento ao cliente, sem falar nas equipes de engenharia. É uma plataforma de mensagens baseada em canais que reúne pessoas, dados e ferramentas em um local centralizado. Além disso, ele é altamente flexível, adaptando-se para atender às estruturas e aos estilos de trabalho de todos os tipos de equipes.

Para demonstrar o valor que o Slack oferece às equipes, geralmente, é mais fácil mostrar do que falar. Como somos uma empresa que tem equipes próprias de engenharia que procuram usar o Slack para tudo o que fazem, nós achamos que faz sentido voltar a atenção para nós mesmos. Então, aqui está a história de como os desenvolvedores do Slack usam o Slack todos os dias.

Cada equipe é diferente, desse modo, o que funciona para nós não funcionará, necessariamente, para todos. Mas, siga lendo para saber alguns insights sobre como nossas equipes de engenharia usam o Slack.

Colaboração vertical e horizontal

Nenhuma equipe de engenharia é igual. Sua configuração dependerá do tamanho, da estrutura e do setor da empresa, bem como se as equipes de engenharia estão desenvolvendo um produto principal ou prestando suporte a um trabalho mais amplo da organização ou ambos. A lista continua.

Algumas organizações talvez tenham a estrutura de equipes no modelo tradicional em cascata, divididas de acordo com a cronologia do processo de desenvolvimento: arquitetos, depois desenvolvedores, depois testadores e assim por diante.

Na Slack, em vez adotar desse modelo, dividimos nossas equipes em pilares verticais:

Plataforma: a equipe responsável por recursos externos para desenvolvedores, como APIs

Principal: a equipe que trabalha no Slack no formato em que a maioria dos usuários o conhece: o produto principal

Corporativo: a equipe que garante que o Slack possa ser dimensionado para grandes empresas

Infraestrutura: a equipe responsável pelos bastidores do sistema

Cada uma dessas equipes tem objetivos e processos específicos, mas todas elas precisam trabalhar juntas em momentos diferentes. Assim, a colaboração precisa ser vertical e horizontal. É por isso que temos canais interequipes, específicos para projetos ou objetivos, por exemplo, para gerenciar o lançamento de um recurso ou gerar os relatórios de final de trimestre. Depois, há canais específicos de função, como aquele que usamos para que desenvolvedores de front-end compartilhem práticas recomendadas entre equipes.

Vamos dar uma olhada de perto em um dos quatro pilares, a equipe de plataforma.

Como a Slack usa o Slack: a equipe de plataforma

Cada equipe usa o Slack de modo diferente (isso é o que o torna especial), mas a equipe de plataforma dará a você uma ideia de como nós usamos nossa próprio workspace.

Assim como todas as quatro principais equipes de engenharia do Slack, a equipe de plataforma tem um canal próprio que serve como base. É nesse canal em que os anúncios gerais da equipe são feitos. Todos os membros da equipe estão lá, e o canal está aberto para funcionários de outras equipes que queiram conferir. Depois, cada recurso em desenvolvimento tem seu próprio conjunto de canais de subequipes. Por exemplo, a equipe do Block Kit tem estes:

#devel-block-kit (#des-block-kit)

Aqui, o trabalho diário é discutido e gerenciado pelos engenheiros, gerentes de projetos, designers, testadores e outras pessoas. Espera-se ver mesclas de códigos, atualizações de design e rascunhos de especificações de produtos.

#feat-kit-block (#recurso-kit-block)

O conteúdo desse canal inclui discussões sobre o recurso como um todo. As equipes de produto, design e desenvolvimento chegam a um consenso sobre o que está dentro ou fora do escopo, detalham requisitos específicos e tomam decisões à medida que surgem casos extremos.

#gtm-block-kit

Os canais com o prefixo "gtm" são onde se discute a estratégia de mercado do lançamento de um novo produto.

“Antigamente, havia um monte de notificações por e-mail sobre incidentes, interrupções ou atualizações de código, mas você não conseguia fazer nada com isso. No Slack, as notificações são acompanhadas de contexto, e é possível resolver o problema ali mesmo.” Mike Brevoort Diretor de engenharia de software, Slack

Nós temos canais de triagem e escalonamento para gerenciar relatórios de bugs, incidentes, interrupções e outros problemas. O app PagerDuty posta alertas de incidentes no canal apropriado e permite fazer a triagem diretamente no Slack.

Como quase todos nossos canais são públicos, os membros de outras equipes que se interessam pelo que a equipe de plataforma faz podem participar dela. Mas, às vezes, nós precisamos ter canais privados. Por exemplo, temos um canal de liderança privado e outro para discutir como transmitir comunicados importantes para o resto da equipe.

Como usamos os apps Slack

Quando dizemos "apps Slack", estamos falando sobre apps como o PagerDuty que mencionamos na seção anterior: um app que disponibiliza ferramentas de software essenciais para uso diretamente no workspace Slack.

Veja algumas das situações comuns em que os apps do Slack ajudam nossas equipes a otimizar o trabalho.

Implementações

Usamos os apps Slack para encaminhar notificações por push do GitHub e de outros serviços. Isso automatiza e simplifica a comunicação, levando a implementações de código mais rápidas e seguras.

Acompanhamento de falhas

Podemos visualizar e resolver tíquetes do Jira no Slack, sem precisar encontrar e abrir o URL.

Os detalhes do formulário são preenchidos automaticamente, assim os tíquetes são imediatamente colocados no lugar certo para triagem. Além disso, usamos dicas visuais rápidas para acelerar o trabalho. Por exemplo, nós usamos os emojis ⚪, 🔵 e 🔴 para priorizar tíquetes, e um app personalizado os organiza de acordo com essas prioridades.

Quando alguém analisa um item, usa um reacji 👀. Depois, um ✅ para mostrar que foi resolvido.

Suporte ao cliente

Os tíquetes do Zendesk são encaminhados para um canal relevante do Slack, desse modo, os tíquetes são facilmente resolvidos em colaboração com os colegas de equipe.

“Nós usamos muitos apps (personalizados e disponíveis ao público) no nosso workspace Slack, mas até mesmo as funcionalidades integradas do Slack, como os lembretes, são ótimas para reunir a equipe e discutir o que está acontecendo. Esse recurso simples evitou que interrompêssemos as pessoas que tinham reuniões diárias.” Brian Ngo Gerente de engenharia sênior, Slack

Gráficos para insights rápidos

Em vez de fazer login em outro software, você pode abrir gráficos úteis diretamente no Slack, detectar problemas e agir rapidamente para resolvê-los. Por exemplo, um gráfico pode monitorar sua taxa de API de 500 erros e mostrar uma visão rápida de um pico recente que talvez indique um problema no servidor.

Alguns apps que usamos para o DevOps no Slack

Agora é com você

Pronto! Agora você viu como a Slack usa o Slack. É apenas um exemplo entre muitos. Mesmo dentro da nossa equipe de engenharia, há várias maneiras diferentes de usar nossa plataforma para trabalhar com maior eficiência.

Saiba mais sobre como criar bots, apps, ferramentas e fluxos de trabalho para o Slack aqui ou fale com a equipe de vendas para descobrir como suas equipes de engenharia podem aproveitar ao máximo o Slack.