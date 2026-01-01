Utilisez Slack comme le ferait un développeur Slack

Comment Slack utilise Slack

L’histoire de l’origine de Slack, peut-être l’avez-vous déjà entendue : au départ, la plateforme était un outil interne destiné à aider une entreprise de développement de jeux à mieux collaborer. Si nous faisons un bond dans le présent, force est de constater que la plateforme Slack est utilisée par des équipes du monde entier et à l’échelle d’entreprises tout entières, du marketing aux ventes, des RH à l’assistance client, en passant par des équipes d’ingénieurs. Il s’agit d’une plateforme de messagerie par canaux qui centralise les personnes, les données et les outils. En outre, sa flexibilité lui permet de s’adapter aux structures et aux manières de travailler de tous types d’équipes.

Pour démontrer la valeur ajoutée de Slack pour les équipes, il est souvent plus facile d’utiliser des exemples que de s’aventurer dans des explications. Parce qu’au sein de notre entreprise, nos propres équipes d’ingénieurs cherchent à libérer tout le potentiel de Slack en toutes circonstances, il nous a semblé pertinent d’attirer l’attention sur nous-mêmes. Aussi, vous allez découvrir comment les développeurs de Slack utilisent la plateforme au quotidien.

Chaque équipe étant différente, ce qui fonctionne pour nous ne fonctionnera pas forcément pour tout le monde. Nous vous invitons toutefois à lire quelques exemples sur la façon dont nos propres équipes d’ingénieurs exploitent Slack.

Une collaboration verticale et horizontale

Vous ne trouverez jamais deux équipes d’ingénieurs identiques. Votre configuration varie en fonction de votre taille, structure, secteur et de si vos équipes d’ingénieurs conçoivent un produit principal, s’ils prennent en charge les activités plus globales de l’organisation ou s’ils sont chargés des deux. Cette liste est bien sûr non exhaustive.

Certaines organisations disposent parfois d’une structure d’équipe traditionnelle, en cascade, divisée en fonction de la chronologie du processus de développement : architectes, puis développeurs, puis testeurs, etc.

Chez Slack, nos équipes sont plutôt réparties selon des piliers verticaux :

Plateforme : l’équipe chargée des fonctionnalités de développement externe telles que les API

Core : l’équipe qui travaille sur la partie de Slack que la plupart des utilisateurs connaissent : le produit principal

Enterprise : l’équipe chargée de veiller à ce que Slack s’adapte aux grandes entreprises

Infrastructure : l’équipe chargée de l’envers du décor

Bien que chacune de ces équipes possède ses propres objectifs et processus, elles sont toutes amenées à travailler ensemble à différentes étapes. C’est pourquoi la collaboration doit être à la fois verticale et horizontale. Nous disposons donc de canaux communs aux différentes équipes, qui peuvent être spécifiques à un projet ou à un objectif, par exemple, la gestion du lancement d’une fonctionnalité ou un rapport de fin de trimestre. Il y a ensuite des canaux spécifiques à chaque fonction, telles que celle que nos développeurs frontaux utilisent pour partager leurs pratiques recommandées avec les différentes équipes.

Intéressons-nous de plus près à l’un de ces quatre piliers, l’équipe plateforme.

Comment utilise-t-on Slack chez Slack : l’équipe plateforme

Encore une fois, chaque équipe utilise Slack différemment (c’est là toute la beauté de cet outil). Néanmoins, l’équipe plateforme va vous donner une idée de la façon dont nous utilisons notre propre espace de travail.

Au même titre que les quatre principales équipes d’ingénieurs de Slack, l’équipe plateforme dispose d’un canal d’équipe qu’elle utilise comme page d’accueil. C’est ici que les annonces générales à l’équipe sont faites. Tous les membres de l’équipe y sont présents, et le canal est ouvert aux employés d’autres équipes qui souhaiteraient le rejoindre. Chaque fonctionnalité de développement possède ensuite son propre ensemble de canaux destinés aux sous-équipes. Par exemple, l’équipe Block Kit dispose des canaux suivants :

#dev-block-kit

Là où le travail quotidien est évoqué et géré par les ingénieurs, chefs de projet, concepteurs, testeurs, etc. On peut y trouver des éléments tels que des fusions de code, des mises à jour de conception et des brouillons de caractéristiques produits.

#fonctionnalité-block-kit

Le contenu de ce canal comprend des discussions concernant la fonctionnalité dans son ensemble. Les équipes produit, conception et développement se mettent d’accord sur ce qui est accessible ou hors de portée, déterminent des exigences spécifiques et prennent des décisions à mesure que se présentent des cas limites.

#gtm-block-kit

Les canaux qui comportent un préfixe « gtm » sont ceux où se font les échanges concernant la stratégie de commercialisation d’un nouveau lancement de produit.

« Par le passé, vous aviez peut-être une tonne de notifications d’e-mails concernant des incidents, des pannes ou des mises à jour du code, mais vous ne pouviez pas vraiment y faire grand-chose. Slack vous permet de consulter la notification en contexte et de la gérer directement depuis la plateforme. » Mike Brevoort Directeur de l’ingénierie logicielle, Slack

Nous disposons de canaux de triage et de remontée visant à gérer les signalements de bogues, les incidents, les interruptions et bien plus encore. L’application PagerDuty publie des alertes d’incidents dans un canal prévu à cet effet et vous permet de faire le tri directement depuis Slack.

Bien que la plupart de nos canaux soient publics, et donc accessibles par les personnes intéressées par ce que l’équipe plateforme prépare, nous avons parfois besoin de canaux privés. Par exemple, nous disposons d’un canal de direction privé, que nous utilisons pour gérer et aborder la manière de transmettre les communications importantes au reste de l’équipe.

Comment nous utilisons les applis Slack

Lorsque nous évoquons les « applis Slack », nous faisons référence à des outils tels que l’appli PagerDuty que nous avons mentionnée dans la section précédente : une appli qui vous permet d’accéder à vos outils logiciels clés et de les utiliser directement depuis votre espace de travail Slack.

Voici quelques scénarios courants pour lesquels les applications Slack aident nos équipes à travailler plus intelligemment.

Déploiements

Nous utilisons des applis Slack qui transmettent des notifications push de GitHub et d’autres services. Cela automatise et rationalise la communication, favorisant à terme des déploiements de code plus rapides et plus sûrs.

Suivi des bogues

Nous pouvons prévisualiser et traiter les tickets JIRA dans Slack sans avoir à chercher et à ouvrir l’URL.

Les champs du formulaire sont préremplis afin que les tickets soient automatiquement placés au bon endroit pour le triage. Nous utilisons également des petits signaux visuels afin d’accélérer notre travail. Par exemple, nous utilisons les émojis ⚪, 🔵 et 🔴 afin de hiérarchiser les tickets, puis une appli personnalisée les organise en fonction des priorités établies.

Lorsqu’une personne examine un élément, elle utilise une réaction émoji 👀. Le symbole ✅ indique ensuite que l’élément est résolu.

Assistance clientèle

Chaque ticket Zendesk qui est créé est transmis dans un canal Slack approprié afin d’être traité facilement par les membres de l’équipe de façon collaborative.

« Bien que nous utilisions de nombreuses applis (aussi bien privées que publiques) dans notre espace de travail Slack, les fonctionnalités intégrées de Slack, telles que les rappels, demeurent un moyen efficace de rassembler l’équipe et d’aborder l’ordre du jour. Cette fonctionnalité très simple nous a notamment permis d’éviter d’interrompre des collaborateurs pour une réunion quotidienne. » Brian Ngo Responsable principal ingénierie, Slack

Des graphiques pour se renseigner rapidement

Au lieu de vous connecter à d’autres logiciels, vous pouvez intégrer des graphiques pratiques directement dans Slack, repérer des problèmes et agir rapidement pour les corriger. Par exemple, un graphique peut contrôler le taux de 500 erreurs de votre API et vous fournir un aperçu d’un pic récent qui pourrait révéler un problème de serveur.

Quelques applis Slack que nous utilisons pour DevOps

À vous de jouer

Vous avez désormais un aperçu de la propre utilisation de Slack par Slack. Il ne s’agit que d’un exemple parmi tant d’autres. Il existe, même au sein de nos équipes d’ingénieurs, de nombreuses façons différentes d’utiliser notre propre plateforme en vue de travailler plus efficacement.

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