Cómo usar Slack como un desarrollador de la herramienta

¿De qué forma Slack usa Slack?

Probablemente ya sepas cómo se originó Slack: comenzó siendo una herramienta interna que contribuía a mejorar la colaboración en una empresa de desarrollo de juegos. Hoy por hoy, Slack lo utilizan equipos de todo el mundo y se emplea en todo tipo departamentos, desde marketing y ventas hasta recursos humanos y atención al cliente, sin olvidarnos de los equipos de desarrolladores. Se trata de una plataforma de mensajes basada en canales que reúne a personas, datos y herramientas en un entorno centralizado. Además, tiene una alta capacidad de adaptación, ya que se amolda a las estructuras y hábitos de trabajo de toda clase de equipos.

Para demostrar el valor que proporciona Slack a los equipos, vale más una imagen que mil palabras. Como empresa que cuenta con su propio equipo de ingenieros, el cual busca sacar el máximo partido a Slack en todo lo que hace, pensamos que sería apropiado centrar la atención en nosotros mismos. Esta es la historia de cómo los desarrolladores de Slack usan Slack a diario.

Todos los equipos son diferentes. Por eso, lo que nos sirve a nosotros no tiene por qué servirles a los demás. Sin embargo, te animamos a que sigas leyendo para obtener más información sobre la forma en que nuestro equipo de ingenieros utiliza Slack.

Colaboración vertical y horizontal

Todos los equipos de ingenieros son diferentes. La configuración variará en función de la envergadura, estructura, sector, y de si tu equipo de ingenieros está desarrollando un producto principal o simplemente proporcionando soporte al trabajo general de la organización. O ambos. Y la lista sigue.

Puede que algunas organizaciones tengan una estructura en cascada para sus equipos, divididos en función de la cronología del proceso de desarrollo: primero los arquitectos, luego los desarrolladores, después los testers y así sucesivamente.

En cambio, en Slack dividimos nuestros equipos de acuerdo con pilares verticales:

Plataforma: el equipo encargado de las funciones de desarrollo externas como las API

Principal: el equipo que trabaja en Slack tal y como lo conocen la mayoría de los usuarios (el producto principal)

Empresa: el equipo que se asegura de que Slack ofrezca una solución escalable para grandes empresas

Infraestructura: el equipo que se encarga del back-end de todo

Cada uno de estos equipos tiene sus propios objetivos y procesos, pero todos tienen que trabajar codo con codo en diferentes ocasiones. Por lo tanto, la colaboración ha de ser vertical y horizontal. Por eso tenemos canales multidisciplinarios específicos para cada proyecto u objetivo, para gestionar el lanzamiento de una función o para realizar informes trimestrales, por ejemplo. Luego, están los canales específicos para cada tarea, como el que usamos para que los desarrolladores front-end divulguen las mejores prácticas entre todos los equipos.

Indaguemos más en uno de estos cuatro pilares: el equipo de plataforma.

De qué forma Slack usa Slack: el equipo de plataforma

Cada equipo usa Slack de forma diferente (ahí radica su belleza), pero el equipo de plataforma te dará una idea de cómo usamos nuestro propio espacio de trabajo.

Como el resto de los equipos de ingeniería principales de Slack, el equipo de plataforma dispone de un canal de equipo que actúa como su base de operaciones. Aquí se realizan los avisos generales del equipo. Todos los miembros del equipo forman parte de él y el canal es público para los empleados de otros equipos que quieran echar un vistazo. Luego, cada función en proceso de desarrollo cuenta con su propio conjunto de canales de subequipos. Por ejemplo, el equipo de Kit de bloques tiene los siguientes:

#devel-block-kit

Aquí, ingenieros, gestores de proyectos, diseñadores, testers y otros empleados debaten sobre el trabajo cotidiano y lo administran. Es de esperar ver cosas como combinaciones de código, actualizaciones de diseño y borradores de especificaciones de productos.

#feat-block-kit

El contenido de este canal se relaciona con conversaciones sobre la función en su conjunto. Producto, diseño y desarrollo acuerdan qué se añade o qué se suprime, establecen requisitos específicos y toman decisiones a medida que surgen situaciones límite.

#gtm-block-kit

Los canales con el prefijo “gtm” son los lugares en los que se debate sobre la estrategia de comercialización para el lanzamiento de un nuevo producto.

“Puede que en el pasado hayas recibido un montón de notificaciones de correo electrónico por incidencias, cortes del servicio o actualizaciones de código, pero tampoco podías hacer nada con ellas. En Slack, ves la notificación en su contexto y podrás ocuparte de ella allí mismo”. Mike Brevoort Director de ingeniería de software, Slack

Tenemos canales de triaje y distribución para gestionar informes de errores, incidencias, cortes del servicio y mucho más. La aplicación PagerDuty publica alertas de incidencias en un canal adecuado y te permite hacer un triaje dentro de Slack.

Casi todos nuestros canales son abiertos, de modo que se podrán unir a ellos los miembros de otros equipos que tengan interés general en lo que el equipo de plataforma está desarrollando; sin embargo, en ocasiones necesitamos canales cerrados, por ejemplo, tenemos un canal de líderes cerrado y otro para debatir sobre cómo distribuir comunicaciones importantes al resto del equipo.

Cómo utilizamos las aplicaciones de Slack

Cuando decimos “aplicaciones de Slack”, nos referimos a elementos como la aplicación PagerDuty que mencionamos en la sección anterior: una aplicación que permite que tu software más importante esté accesible y puedas usarlo en tu espacio de trabajo de Slack.

Estas son algunas situaciones habituales en las que las aplicaciones de Slack ayudan a nuestros equipos a trabajar de forma más inteligente.

Implementaciones

Usamos aplicaciones de Slack que canalizan notificaciones automáticas de GitHub y otros servicios. Esto automatiza y optimiza la comunicación, lo cual se traduce en implementaciones de código más rápidas y seguras en última instancia.

Seguimiento de errores

Podemos previsualizar y solucionar tickets Jira en Slack sin tener que buscar y abrir la URL.

La información del formulario viene rellenada previamente para que los tickets vayan al lugar adecuado para su triaje. Además, utilizamos ayudas visuales rápidas para agilizar nuestro trabajo. Por ejemplo, utilizamos los emojis ⚪,🔵y 🔴para priorizar los tickets. Además, una aplicación personalizada los organiza según dichas prioridades.

Cuando alguien revisa un elemento, utiliza esta reacji: 👀. Luego, se muestra ✅ cuando se ha resuelto.

Atención al cliente

Todos los tickets de Zendesk que se crean se distribuyen hacia un canal de Slack adecuado para que se puedan solucionar con facilidad en colaboración con los compañeros de equipo.

“Utilizamos un montón de aplicaciones (tanto personalizadas como disponibles para todo el mundo) en nuestro espacio de trabajo de Slack, pero incluso las funciones integradas de Slack, como los recordatorios, son estrategias ideales para reunir al equipo y hablar sobre lo que depara el día. Esa función tan sencilla nos ha evitado interrumpir el trabajo de la gente con una reunión diaria”. Brian Ngo Director de ingeniería sénior, Slack

Gráficos para obtener información rápida

En lugar de iniciar sesión en otro software, puedes extraer prácticos gráficos directamente en Slack, detectar problemas y actuar rápidamente en consecuencia para solucionarlos. Por ejemplo, un gráfico podría supervisar la tasa de errores 500 de tu API y ofrecerte una vista rápida de un pico reciente que podría indicar un problema del servidor.

Algunas de las aplicaciones de Slack que utilizamos para DevOps

Ahora depende de ti

Ahí lo tienes: un resumen del uso propio que Slack hace de Slack. Este es solo un ejemplo de muchos, incluso dentro de nuestros equipos técnicos existen diversas maneras de utilizar nuestra propia plataforma para trabajar de forma más eficiente.

Obtén más información sobre el desarrollo de bots, aplicaciones, herramientas y flujos de trabajo para Slack aquí, o ponte en contacto con el equipo de ventas para charlar sobre cómo tus equipos de ingeniería podrían sacarle el máximo partido a Slack.