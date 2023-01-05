L’information irrigue constamment votre entreprise, du nouveau collaborateur jusqu’au dirigeant. Ainsi, la fluidité de l’information impacte directement l’efficacité professionnelle et les résultats de l’entreprise. Pour cette raison, il est indispensable d’acquérir des outils de communication pertinents, afin d’améliorer la communication d’entreprise, favoriser la cohésion de groupe et accroître de manière importante l’engagement des collaborateurs.

Qu’est-ce que la communication d’entreprise ?

La communication d’entreprise englobe l’ensemble des formes de communication utilisées par l’organisation pour favoriser les échanges. Faire circuler l’information de manière fluide et efficace est stratégique pour la performance de l’entreprise.

Cette communication d’entreprise peut tout d’abord être une communication externe. Elle vise alors un public extérieur. Son objectif est de soigner l’image de marque de la société et accroître les ventes. L’idée est de transmettre le bon message, au bon moment et à la bonne personne. La communication externe est souvent un outil indispensable pour le pôle marketing.

La communication interne est quant à elle orientée vers un public interne. Dirigée vers les collaborateurs, elle permet de fournir les éléments essentiels liés au fonctionnement de l’équipe. Cette communication peut prendre diverses formes telles que la formation ou des sessions de team building. Elle est essentielle, car elle crée un sentiment d’appartenance et permet de motiver les équipes.

Quels sont les types de communication en entreprise ?

Nous pouvons identifier principalement trois types de communication en entreprise. Comprendre leur fonctionnement et leurs atouts respectifs est idéal pour mieux communiquer avec vos collaborateurs.

La communication ascendante

Pour commencer, il y a la communication ascendante, aussi appelée communication du bas vers le haut. L’idée est alors de permettre aux collaborateurs de s’exprimer et de transmettre leurs idées vers les managers voire vers la direction. Ce mode de communication peut être très pertinent pour recueillir le ressenti des collaborateurs et améliorer ainsi les différents processus d’entreprise.

La communication descendante

Plus courante, la communication descendante (ou communication du haut vers le bas) est présente dans la majorité des sociétés. L’information circule de la direction vers les cadres, puis des cadres vers les collaborateurs. Très hiérarchisé, ce type de communication est utilisé pour fixer des objectifs clairs aux équipes.

La communication horizontale

Bien plus récente, la communication horizontale est mise en place pour favoriser les relations entre collaborateurs et entre équipes. Cette égalité de traitement vis-à-vis de l’information propose un cadre moins hiérarchique et fluidifie significativement l’échange d’information. Le partage est plus rapide et la cohésion de l’équipe, composée de véritables partenaires, est plus importante.

Les objectifs de la communication au sein de l’entreprise

La communication externe et la communication interne répondent à des problématiques différentes. Si la communication externe est essentielle pour faire connaître vos produits ou séduire des consommateurs, la communication interne répond elle aussi à des objectifs précis et pertinents.

Transmettre des informations

La première utilité de la communication est de transmettre des informations. La communication en entreprise ne fait pas exception. Faire circuler l’information rapidement entre vos collaborateurs favorise un travail efficace. En effet, chacun accède rapidement aux informations essentielles dont il a besoin et les collaborateurs peuvent partager les documents d’une manière instantanée. Cela permet ainsi de réaliser les tâches plus rapidement et de manière optimale.

De plus, une bonne communication est aussi importante pour encourager le partage de compétences. Les nouveaux arrivants peuvent ainsi bénéficier du savoir-faire des collaborateurs plus anciens et plus expérimentés.

Améliorer la cohésion de groupe

Une bonne communication entre les collaborateurs est aussi indispensable pour améliorer la cohésion d’une équipe. Les outils collaboratifs comme Slack sont des plateformes très utiles, car elles fournissent une base commune à tous. Elles permettent d’échanger et de se retrouver pour améliorer la performance du groupe.

Avec une bonne communication interne, il est possible de contacter en quelques instants des collaborateurs pour leur poser une question. De plus, des réunions avec des collaborateurs en télétravail peuvent être organisées en quelques minutes. Tout ceci permet de développer un fort sentiment d’appartenance.

Contribuer au bien-être des collaborateurs

Si les collaborateurs ont la possibilité de communiquer simplement et efficacement entre eux, ils sont plus motivés. Ils font partie d’une équipe, se sentent écoutés et intègrent le fait que toutes les individualités concourent à la performance du groupe.

Les firmes qui ont fait le choix d’une organisation de type horizontale ont des collaborateurs moins stressés. Se sentant écoutés et valorisés, ils sont heureux de travailler en équipe et sont fidélisés.

Générer une image de marque positive

Permettre aux collaborateurs d’une société de communiquer de manière fluide est l’une des conditions pour soigner son image de marque. Les consommateurs, mais aussi les talents sont sensibles au traitement des collaborateurs au sein d’une entreprise.

En favorisant l’échange d’idées et le partage d’informations et en donnant l’occasion de s’exprimer à vos collaborateurs, vous démontrez votre ouverture à vos futurs talents et aux clients. L’image d’une firme où il fait bon travailler donne envie aux publics extérieurs d’être associés à cette marque.

Les canaux de communication au sein d’une entreprise

Pour favoriser une bonne communication entre les équipes, vous devez identifier les différents types de canaux de communication. En sélectionnant ceux qui sont les plus adaptés à votre organisation ainsi qu’à votre culture de la firme, vous pourrez optimiser la communication entre les collaborateurs et renforcer les relations des équipes.

Les canaux de communication directs

La première manière de favoriser une bonne communication au sein de l’équipe est de créer des temps de partage de l’information. La grande force des canaux de communication directs est d’éviter toute mauvaise interprétation. En effet, les messages écrits peuvent parfois être mal compris. Ainsi, les échanges directs, même occasionnels, sont très pertinents pour mieux comprendre les attentes ou exprimer un besoin. À cet égard, il est important de ne pas négliger l’importance du comportement non verbal qui permet d’interpréter les discours de manière plus objective.

Les canaux de communication directs les plus courants sont les réunions ou les sessions de brainstorming. Toutefois, vous pouvez apporter une touche de légèreté en proposant par exemple des événements sociaux. De la séance de yoga à la pause café en passant par les repas de groupe au restaurant, ces moments sont très utiles pour améliorer la cohésion du groupe.

Les canaux de communication virtuels

Pour développer une communication performante entre les collaborateurs, les canaux virtuels sont indispensables. Ils sont notamment utilisés pour accélérer la transmission de l’information. De plus, lorsque les collaborateurs ou les équipes sont disséminés à différents endroits, l’usage d’outils collaboratifs en ligne est la condition sine qua non de l’efficacité. Dans le cadre de la démocratisation du télétravail par exemple, les canaux de communication virtuels gagnent en importance et en pertinence.

Bien entendu, ce n’est pas la page d’accueil de votre site Web qui doit être utilisée pour échanger avec vos collaborateurs. Les canaux à privilégier sont les newsletters, les outils de visioconférence ou bien encore les messageries pro en ligne. L’idéal est d’opter pour une plateforme centralisant les échanges provenant des différents services, comme notre outil collaboratif sécurisé Slack. De cette manière, il devient simple de communiquer avec n’importe quelle personne de l’entreprise, en quelques secondes.

Quels sont les avantages d’une bonne communication en entreprise ?

Une fois que des outils dédiés ont été déployés au sein de votre établissement, vous allez pouvoir grandement améliorer l’efficacité et la fluidité de la communication entre les collaborateurs. Or, cela va vous permettre d’accéder à des avantages qui sont autant d’atouts concurrentiels vis-à-vis d’autres entreprises.

Renforcer le lien dans l’entreprise

Le premier avantage d’une bonne communication en entreprise est le tissage de liens plus profonds entre les collaborateurs. Ces derniers ne sont plus de simples éléments isolés de la société. Au contraire, ils font partie intégrante d’une équipe. Ils échangent, confrontent leur point de vue et partagent leurs connaissances. Ce sont autant d’éléments concrets qui, petit à petit, renforcent de manière significative les liens entre les collaborateurs.

Améliorer la culture d’entreprise

Une communication fluide est incontournable pour favoriser une culture d’entreprise forte. En effet, la communication intervient dans le cadre du processus d’intégration, mais aussi lors de sessions de team building ou d’événements sociaux. Tous ces moments jouent un rôle fédérateur et permettent de renforcer la culture d’entreprise. Le sentiment d’appartenance et l’intégration des valeurs de l’organisation sont alors plus prégnants.

Avoir des collaborateurs plus engagés

Si vous partagez les objectifs et l’actualité de l’organisation avec vos collaborateurs, ces derniers seront plus engagés. Plus motivés, ils auront à cœur de participer à la performance globale de l’entreprise. Cela sera d’autant plus vrai s’ils sont valorisés et s’ils sont inclus dans une équipe soudée. Les échanges nombreux et qualitatifs via des outils collaboratifs comme Slack favorisent en outre la créativité des équipes.

Accroître le chiffre d’affaires et la productivité

Ces éléments positifs ont, d’une manière logique, un impact non négligeable sur la productivité et le chiffre d’affaires de votre entreprise. Des collaborateurs qui ont une grande facilité à collaborer et à échanger des idées sont plus efficaces. Les tâches qui leur sont confiées sont réalisées plus rapidement. Ils seront aussi plus résilients, car ils sauront qu’ils peuvent compter les uns sur les autres, mais aussi sur la direction.

En favorisant une communication d’entreprise efficace, vous allez améliorer de très nombreux aspects de la firme de manière globale. Si l’information circule, les équipes sont plus productives et le lien entre les collaborateurs, mais aussi entre les collaborateurs et la direction, est renforcé. Chacun ressent qu’il fait partie d’un groupe et cela a un impact significatif sur les résultats, sur la culture d’entreprise et son image de marque. En choisissant de bons outils collaboratifs, comme notre plateforme collaborative Slack, vous permettez ainsi à votre firme de devenir plus forte, plus résiliente et plus performante.