La communication interne d’une entreprise est un élément incontournable de votre réussite. Au quotidien, les collaborateurs et les départements doivent échanger des informations variées. Enjeu stratégique pour votre entreprise, la communication interne nécessite les bons outils. Ces derniers vont vous permettre d’accroître la productivité de vos équipes, leur cohésion et l’intégration des valeurs de votre entreprise.

Quel est le rôle de la communication interne ?

La communication interne a pour objectif de transmettre un message au sein de votre entreprise. Ce besoin concerne aussi bien les petites et moyennes entreprises que les grands groupes. Cette transmission d’informations doit irriguer l’entreprise à tous les niveaux pour créer une identité de groupe.

De cette manière, l’ensemble des collaborateurs aura un sentiment d’appartenance à l’entreprise. Or, cette cohésion entre les collaborateurs, les équipes et les différents départements va être un facteur clé de la réussite de votre entreprise.

Posséder un puissant relais d’information interne est primordial pour accélérer la transmission ascendante et descendante de cette information. Si cette dernière circule bien, il est certain que le climat au sein de l’entreprise sera plus serein et que l’efficacité globale des équipes sera renforcée.

Quels sont les enjeux de la communication interne ?

Améliorer la communication interne de l’entreprise répond à plusieurs enjeux incontournables. Elle va agir aussi bien au niveau stratégique, structurel qu’au niveau de l’inclusivité de tous.

La stratégie d’entreprise

Avant tout, le premier enjeu d’une bonne communication interne est d’accompagner la stratégie de l’entreprise. Une communication fluide va permettre de transmettre à tout moment le bon message au bon interlocuteur. De cette manière, chaque collaborateur reçoit une information provenant du top management et non pas d’acteurs tiers tels que la presse ou les réseaux sociaux.

La structure de l’entreprise

Différents évènements impactent directement la structure de l’entreprise. Citons notamment l’intégration de nouveaux collaborateurs, le départ d’autres collaborateurs ou bien encore la création de nouveaux services. Or, il est essentiel que les différents acteurs de l’entreprise soient informés de manière optimale quant à ces changements voire ces bouleversements.

Une bonne communication interne va alors permettre de :

Partager l’information à chaque niveau de l’entreprise ;

Créer du lien en n’excluant personne ;

Garantir une bonne intégration des nouveaux arrivants ;

Lutter contre les rumeurs infondées .

Donner la parole aux collaborateurs.

La cohésion et l’inclusivité

Enfin, une communication optimale permet aussi de donner à chacun la possibilité de s’exprimer librement et de se faire entendre. Si un collaborateur sent que son opinion est prise en compte, il sera plus créatif et plus satisfait de faire partie de l’entreprise. Maintenir la communication est notamment très important si certains collaborateurs sont en télétravail. En garantissant une bonne cohésion, le taux de renouvellement du personnel décroît et tous les collaborateurs s’efforcent d’atteindre les objectifs collectifs.

Quelles sont les fonctions de la communication interne ?

Oeuvrer pour améliorer la communication interne est idéal pour accroître la performance de l’entreprise dans sa globalité. En effet, une communication fluide et efficace possède des avantages indéniables.

produ

Favoriser une transmission claire des informations

En premier lieu, chaque collaborateur peut trouver à tout instant l’information qu’il recherche. S’il souhaite connaître l’avancée des projets, partager un document ou en savoir plus sur la manière d’utiliser un outil, il accédera à une réponse qualitative dans les meilleurs délais. Tout en évitant la surcharge d’informations inutiles, chacun obtient l’information nécessaire au moment opportun.

Améliorer le bien-être des collaborateurs

La communication interne est pertinente pour améliorer le bien-être au travail. Si chaque collaborateur peut à tout instant accéder à une information qualitative, il est plus serein. En effet, il sait toujours quoi faire, pourquoi il doit le faire et à quel moment. De plus, l’entreprise peut aussi mettre à profit ces canaux privilégiés pour transmettre des informations positives pour les collaborateurs. Cela peut être aussi bien l’annonce d’un évènement d’entreprise que la mise en place de services de sport ou de détente dans l’entreprise.

Renforcer la culture d’entreprise

Enfin, un canal de communication interne est parfait pour revenir sur les valeurs de l’entreprise. Les managers, véritables relais de ces valeurs, pourront transmettre des éléments liés à la culture d’entreprise. À terme, ce type d’approche renforce le sentiment d’appartenance et l’implication de chaque collaborateur.

Comment la communication interne peut-elle optimiser la productivité ?

La productivité est impactée positivement de plusieurs manières. Tout d’abord, si chaque collaborateur peut trouver l’information qu’il recherche, il perd moins de temps. Dès qu’il est nécessaire de transmettre un document volumineux ou collaborer sur un fichier, les collaborateurs peuvent mettre à profit cette communication pour être plus efficaces.

En outre, les canaux internes sont aussi le moyen idéal pour que chacun puisse partager son savoir-faire. Vous pouvez en effet donner l’opportunité à vos collaborateurs de s’exprimer via ces canaux. Ils seront ainsi plus actifs et plus impliqués. Cette initiative peut prendre la forme de courtes vidéos ou d’articles de blog destinés à une utilisation interne. En partageant son expérience avec les autres collaborateurs, chacun peut bénéficier et faire bénéficier autrui de son expertise. Ainsi, c’est bien tous les collaborateurs qui présenteront une productivité améliorée.

Comment choisir son outil de communication interne pour son entreprise ?

Pour trouver la solution adaptée à votre entreprise, il est nécessaire de prendre son temps pour faire le choix le plus pertinent.

La première étape est bien entendu d’identifier vos besoins. Vous pouvez ainsi prendre en compte les critères suivants :

L’objectif principal que vous souhaitez atteindre ;

Le nombre de collaborateurs qui vont utiliser l’outil ;

Les fonctionnalités essentielles qui doivent être intégrées ;

Les contraintes techniques, humaines ou financières.

N’hésitez pas aussi à faire participer les membres de votre équipe pour accroître leur motivation à utiliser l’outil. Ces derniers peuvent vous donner des idées pour améliorer la communication interne. Cela peut permettre de mieux définir le besoin et trouver un logiciel parfaitement adapté aux besoins opérationnels.

Avant de vous engager en faveur d’une solution, mettez en place des phases de tests de l’outil. Cela vous permettra de recevoir un retour d’information de vos collaborateurs, mais aussi de confronter les propositions avancées par la marque à la réalité de l’outil de communication interne à l’usage.

Les avantages des outils de communication en entreprise ?

Mettre en place des solutions dédiées à la communication interne va améliorer votre productivité et la croissance de votre entreprise. En effet, ce type d’outils possède des avantages stratégiques pour accroître votre efficacité.

Centraliser vos besoins

Le déploiement d’une plateforme dédiée à la communication interne simplifie le quotidien des collaborateurs. En effet, un tel outil centralise l’ensemble des besoins des équipes. Il devient alors très simple d’envoyer un message à un contact, transmettre un fichier de manière sécurisée ou bien encore organiser à la volée des réunions d’équipe.

Améliorer le travail collaboratif

Si vous désirez favoriser le travail en équipe, il est indispensable d’utiliser un logiciel de communication interne. En effet, les membres de l’équipe pourront rapidement transmettre des informations ou collaborer sur des documents. De plus, les nouveaux venus auront la possibilité de rapidement savoir sur quoi travaille l’équipe pour devenir opérationnels dans les meilleurs délais.

Une gestion de projet plus efficace

La gestion de projet de manière globale sera améliorée. La communication fluide permet de conserver à tout moment une large vision des projets. Chaque collaborateur sait quelle tâche il doit réaliser et quelle est la date d’échéance. Tout ceci permet à chacun d’optimiser sa gestion du temps. Votre entreprise respecte les délais et sa rentabilité est nettement accrue.