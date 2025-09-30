Votre guide complet pour améliorer l’engagement des collaborateurs

Le niveau d’investissement des collaborateurs a des conséquences sur l’ensemble de l’entreprise, de la rentabilité à l’expérience client, en passant par la culture interne. Selon une étude récente de la Harvard Business Review, 92 % des cadres dirigeants considèrent que des salariés investis sont plus performants au travail. Par ailleurs, 56 % des personnes interrogées font état d’un retour sur investissement positif après avoir consacré des ressources à l’amélioration de l’investissement des collaborateurs.

Et vous, que pouvez-vous faire pour améliorer l’investissement de vos collaborateurs ?

Qu’est-ce que l’investissement des collaborateurs ?

Le niveau d’investissement mesure le ressenti des employés face à leur entreprise, à leur équipe et à leur travail. D’après Quantum Workplace, il existe quatre niveaux :

Investissement fort. Les collaborateurs très investis font la promotion de leur entreprise et ressentent une véritable connexion avec leur travail. Ils ont l’intention de rester à long terme et ne présentent pas de risque de démission. Investissement modéré. Les collaborateurs modérément investis aiment leur travail, mais considèrent que leur situation peut encore être améliorée. Quelque chose les retient ou les empêche d’être plus pleinement investis. Ils présentent un risque de démission faible, mais peuvent être incités à quitter votre entreprise si une autre opportunité se présente. Investissement faible. Les collaborateurs faiblement investis font le strict minimum dans leur travail, et ne se sentent pas particulièrement attachés à votre entreprise. Ils présentent un risque de démission élevé. Désinvestissement. Les collaborateurs désinvestis ont une opinion négative de votre entreprise, et se sentent déconnectés de vos objectifs, de votre mission et de vos valeurs. Ils présentent le risque de démission le plus élevé, et leurs sentiments négatifs peuvent se transmettre à d’autres collaborateurs et influencer leur opinion.

Le niveau d’investissement des collaborateurs est une problématique plus pertinente que jamais.

Après la crise sanitaire, de nombreux collaborateurs ont décidé de quitter leur emploi ou de démissionner si leur employeur ne propose plus d’options flexibles, comme le télétravail ou le travail hybride. Ce phénomène de grande ampleur, qui voit de nombreux salariés quitter leur travail pour de nouvelles opportunités ou tout simplement quitter le monde du travail, a pris le nom de « Grande Démission ». D’après le Bureau of Labor Statistics, le rythme auquel les salariés ont quitté leur travail en 2021 était le plus élevé des 20 dernières années.

Quel rôle joue l’investissement des collaborateurs ? Les entreprises dont les collaborateurs sont très investis connaissent des taux de rotation du personnel plus faibles. Et c’est assez logique : si un salarié est satisfait de son employeur, de son rôle et de ses collègues, et s’il ressent une connexion avec la culture et la mission de l’entreprise, il n’a pas de raisons d’aller voir ailleurs.

Comment l’investissement des collaborateurs se répercute sur vos activités

En plus de réduire le taux de rotation et de dissuader vos meilleurs profils de partir chez la concurrence, un degré d’investissement collaborateur élevé a d’autres effets sur vos activités.

Meilleure expérience client. Les salariés très investis sont très motivés, et vos clients en profitent. Selon une étude de 2021 de la Harvard Business Review, 72 % des cadres considèrent que les clients sont plus satisfaits lorsque les salariés sont très investis. L’amélioration de l’expérience des clients et de leur satisfaction conduit à une augmentation du chiffre d’affaires, et permet de mieux fidéliser les clients.

Réduction de l’absentéisme. Les collaborateurs investis sont moins susceptibles d’être absents. Une étude de Gallup de 2017 révèle que le taux d’absentéisme est inférieur de 41 % dans les entreprises où l’investissement des collaborateurs est très élevé. De plus, ces collaborateurs sont 17 % plus productifs que les autres dans leur travail.

Augmentation des bénéfices. La réduction de l’absentéisme et l’augmentation de la productivité des collaborateurs entraînent une augmentation des bénéfices. Les collaborateurs très investis sont plus productifs, et fournissent un travail de meilleure qualité. Les entreprises dont les salariés sont très investis augmentent en moyenne leurs bénéfices de 21 %.

Stimulation de l’innovation. Les collaborateurs très investis sont globalement plus efficaces, et se sentent responsabilisés dans leur travail. Cette passion et cette motivation stimulent l’innovation. L’innovation permet d’améliorer les processus internes, tout en vous aidant à garder une longueur d’avance dans votre secteur, en proposant des produits et des services de qualité à vos clients.

Meilleures pratiques pour renforcer l’investissement des collaborateurs

Maintenant que nous avons vu le rôle essentiel que joue le degré d’investissement des collaborateurs, comment pouvez-vous augmenter celui des vôtres ? Voici quelques suggestions pour vous aider à prioriser l’investissement de vos collaborateurs.

Autonomisez vos équipes grâce à des outils de collaboration adaptés. L’une des solutions les plus simples consiste à proposer à vos collaborateurs des outils de collaboration adaptés. Des solutions comme Slack facilitent la communication en temps réel avec vos collègues et vos responsables. Lorsque votre équipe dispose d’une solution exhaustive et centralisée pour communiquer, elle peut plus facilement échanger des idées et rester sur la même longueur d’onde.

Faites des retours à vos collaborateurs. Plus vous faites de retours à vos collaborateurs, plus ils s’investiront dans leur travail. Une étude de The Predictive Index de 2018 révèle que les responsables qui font trop de retours à leurs équipes sont mieux notés que ceux qui n’en font pas assez. Les collaborateurs ont besoin d’avoir régulièrement des réunions de mise au point en tête à tête avec leurs responsables. Les équipes doivent organiser régulièrement des sessions d’évaluation, pour faire le point sur les initiatives en cours et prendre le pouls du niveau d’investissement et du moral de chacun. Vous pourrez ainsi identifier les problèmes de manière proactive, au lieu de devoir les régler une fois qu’ils sont se sont manifestés.

Félicitez vos collaborateurs pour leur travail. En mettant en avant les collaborateurs qui se sont dépassés dans un projet, ou qui incarnent parfaitement vos valeurs, vous leur donnez le sentiment d’être appréciés, ce qui les incitera à s’investir davantage.

Une étude de 2019 menée par Bonusly révèle que 84 % des collaborateurs très investis ont reçu des félicitations la dernière fois qu’ils ont fait des efforts supplémentaires dans leur travail, contre seulement 25 % des collaborateurs les moins investis. Slack vous permet d’exprimer facilement votre reconnaissance à vos collaborateurs, et même de les récompenser directement. Vous pouvez créer des canaux consacrés aux messages de ce type, comme #félicitations ou #réussites. Vous pouvez également intégrer un compte Bonusly ou Disco à votre espace de travail pour offrir des avantages à vos collaborateurs lorsqu’ils atteignent un objectif ou qu’ils sont félicités.

Faites preuve de transparence. En faisant preuve de transparence sur vos objectifs, votre mission et vos valeurs, vous pourrez renforcer le niveau d’investissement de vos salariés. Ils ont besoin de bien comprendre ces éléments pour s’y identifier et s’y tenir au quotidien. Une étude de la Harvard Business Review révèle que 70 % des collaborateurs disent s’investir davantage dans leur travail quand ils sentent que les équipes de direction communiquent de manière transparente avec eux.

Donnez la priorité à l’équilibre travail/vie privée. Une étude récente de Deloitte montre que 77 % des professionnels ont vécu un burnout au travail. Il est pratiquement impossible pour un salarié victime de burnout de se motiver et de s’investir. Vous pouvez par exemple proposer un espace où les salariés peuvent se reposer, lancer des initiatives de bien-être au travail, ou encore autoriser le télétravail et organiser des mises au point régulières pour connaître leur charge de travail et leur état, et leur proposer de l’aide le cas échéant.

Comment mesurer l’investissement des collaborateurs

Vous pouvez mener des enquêtes auprès de vos salariés pour connaître leur niveau d’investissement et déterminer comment l’améliorer. Utilisez des questions ouvertes et des questions fermées pour obtenir des données quantitatives et qualitatives, qui vous permettront de déterminer les mesures que vous pouvez prendre.

En identifiant les tendances en matière d’absentéisme et de turnover, vous serez en mesure de prendre le pouls de l’investissement de vos salariés. Visez un taux de rotation annuel de 10 % maximum pour votre personnel. Un taux plus élevé serait un signe que vous devez changer de stratégie pour renforcer l’investissement de vos collaborateurs.

Renforcez l’investissement des collaborateurs grâce à Slack

De nombreux outils technologiques modernes et de nombreuses applications permettent aux équipes d’échanger et de travailler ensemble. C’est une première étape indispensable pour motiver vos collaborateurs et les inciter à s’investir. En favorisant le niveau d’investissement de vos collaborateurs grâce à des plateformes de collaboration comme Slack, vous pourrez plus facilement transformer leur efficacité en chiffre d’affaires.