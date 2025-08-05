Mise en forme des messages dans Slack

Une présentation claire facilite la bonne compréhension des discussions. Même si la plupart des données saisies dans Slack sont du texte brut, vous pouvez, grâce à une multitude d’options de mise en forme, mettre en valeur et hiérarchiser vos messages longs (avec quelques émojis) afin de les structurer et de clarifier votre propos.

Il n’est pas nécessaire de soigner la mise en forme de tous vos messages sur Slack mais cela s’avère particulièrement utile dans certains cas, notamment pour les annonces, les comptes rendus, les réunions au sein d’un canal et les demandes que vous adressez à vos collègues, pour les aider à les lire plus rapidement et à en extraire les points les plus pertinents.

Les principes basiques de l’éditeur de messages de Slack

Lorsque vous rédigez un message dans Slack, appuyez sur le bouton Aa pour faire apparaître un panneau de mise en forme dans les applications de bureau et mobile de Slack. Mettez en surbrillance le texte que vous avez écrit, puis cliquez sur des options telles que le gras, l’italique, le barré ou le format de code pour donner aux messages l’importance qu’ils méritent ou pour en faire ressortir des extraits clés.

En plus des options de mise en forme du texte, vous disposez également de boutons pour créer des listes ordonnées ou non, ainsi que des guillemets : tous ces éléments structurent les gros blocs de texte et ajoutent des détails illustratifs. Combinez-les avec les touches Maj + Entrée (ou la touche Retour sur les mobiles) pour ajouter des lignes et séparer les longs messages.

Vous verrez comment utiliser ces options de mise en forme de base pour communiquer de façon plus claire et concise dans Slack.

Préférez-vous mettre en forme le texte avec des balises ? Si c’est le cas, allez dans Préférences > Avancé > Options de saisie, où vous pouvez sélectionner Mettre en forme les messages avec des balises. Cela permet de masquer la barre d’outils de mise en forme du texte lorsque vous rédigez un message.

Une mise en forme claire des messages pour simplifier les points d’équipe

Dans toute entreprise, il est utile pour les équipes de disposer d’un canal public permettant au groupe de communiquer sur son travail et de publier des mises à jour quotidiennes (ce qui remplace les réunions de point d’équipe au bureau, trop chronophages). C’est un excellent moyen d’information général afin de maintenir une visibilité pour toute l’équipe.

L’équipe de contenu de Slack utilise la commande /rappeler #équipe-rédaction

à 9 h 45 tous les jours de la semaine Bonjour @équipe-rédaction Que faisons-nous aujourd’hui ? pour nous faire publier chaque matin des mises à jour sur nos projets en cours. Vous pouvez également demander des retours hebdomadaires pour partager les réussites ou les leçons apprises. Avec de simples puces ou des émojis, vous obtenez une liste propre et à scanner, qu’un responsable peut consulter rapidement en cas de besoin.

Vous pouvez également utiliser des émojis pour indiquer l’état des éléments des listes. Par exemple, un projet sur le point d’être achevé porte la puce 🔵, une tâche en cours reçoit un ⚪️ et tout projet touché par des bloqueurs reçoit un 🔴. Les responsables peuvent rapidement voir les tâches qui nécessitent des ressources supplémentaires pour avancer et celles qui sont dans les temps.

Rédiger des annonces à l’échelle de l’entreprise dans Slack

Les canaux d’annonce à l’échelle de l’entreprise sont un autre endroit où ce genre d’indicateurs peuvent rendre vos messages plus intuitifs et plus faciles à lire.

Imaginez : tous les lundis matin, votre équipe de communication interne publie sur un canal commun à toute l’entreprise des informations sur les événements importants de la semaine, comme les possibilités de formation ou les inscriptions aux avantages sociaux. Ces mises à jour sont souvent riches en informations, et une combinaison d’émojis et de titres en gras peut aider à diviser le gros bloc de texte en sections plus faciles à lire.

Vous pouvez utiliser le même principe pour les annonces à l’échelle de l’équipe. Dans le canal #sales de Slack, notre équipe célèbre chaque contrat important avec un résumé des données : ampleur de l’opération, détails de l’entreprise, remerciements aux salariés qui ont collaboré et leçons apprises lors du processus. Tout membre de l’entreprise peut facilement consulter le flux des nouvelles ventes, apprécier l’efficacité de l’équipe et célébrer les victoires.

Conception de flux de messages pour les demandes et les approbations

Depuis l’introduction du Générateur de flux de travail dans Slack, nous l’avons utilisé pour des dizaines de canaux de gestion des demandes. Cela va de la sollicitation de l’assistance de l’équipe informatique à la mention qu’une demande d’entretien doit être examinée par les relations publiques. Les demandes peuvent être faites en utilisant le Générateur de flux de travail pour lancer un formulaire standardisé qui, une fois rempli, est envoyé dans des canaux ou des messages directs pour examen.

Imaginez un canal qui vous permettrait d’avertir l’équipe du bureau de l’arrivée d’un client pour une réunion, afin qu’elle puisse préparer une salle de conférence, de la nourriture et des boissons. Votre formulaire ressemblerait à ceci :

Les formulaires créés sont personnalisables avant d’apparaître dans un message. Mettre en forme vos résultats avec l’accentuation de texte et les émojis permet aux collaborateurs de parcourir rapidement les demandes, de trouver facilement les informations clés et d’approuver les demandes sur le moment.

Trouver la bonne combinaison

La prochaine fois que vous avez plus d’une ligne d’informations à partager, essayez quelques idées de mise en forme ✅ pour les rendre plus lisibles. La mise en forme de vos messages peut être un moyen clair et poli de partager plus facilement des informations avec vos collègues.