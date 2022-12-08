Piloter une équipe, favoriser sa cohésion, tirer profit des compétences de chacun ou concilier les individualités sont quelques-uns des éléments indispensables d’un bon management d’équipe. Un manager d’équipe est ainsi le pilier autour duquel les collaborateurs vont se réunir pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Pour réussir à atteindre vos objectifs en tant que manager et fluidifier le travail collaboratif, il est essentiel d’en apprendre plus sur le management d’équipe.

Quels sont les principes du management d’équipe ?

Le management d’équipe doit répondre à certaines exigences pour être efficace. Quelques grands principes sont incontournables pour favoriser la productivité du groupe et renforcer la motivation au sein de l’entreprise.

Développer une communication fluide

La première chose à faire est d’instaurer un climat de confiance. Pour cette raison, la transparence doit être au cœur de chaque échange entre un manager et un collaborateur. La franchise et le respect sont également attendus de la part de chaque individu.

La communication est aussi matérialisée par les messages échangés. En effet, les collaborateurs doivent être en mesure à tout instant de partager des informations ou des documents. Pour cette raison, l’utilisation d’une solution de travail collaboratif sécurisée est fortement recommandée.

Favoriser la collaboration du groupe

Pour donner envie à chaque collaborateur de travailler avec les autres membres de l’équipe, il est nécessaire de créer une bonne ambiance de travail. Les collaborateurs doivent apprendre à mettre en commun leurs compétences. Une collaboration efficace vient ainsi compléter tout naturellement une bonne communication.

La cohésion de groupe sera positivement impactée si les tâches sont partagées et le savoir-faire de chacun valorisé.

Savoir déléguer les responsabilités

Bien manager une équipe ne signifie pas tout contrôler. Au contraire, il faut savoir déléguer. Si le recrutement a bien été réalisé, les talents réunis au sein de l’équipe connaissent parfaitement leur métier. Pour cette raison, il est raisonnable de leur laisser une certaine autonomie dans le cadre de leur travail.

Cela leur permet notamment de mieux gérer leur temps de travail. Si besoin, les collaborateurs pourront toujours revenir vers vous pour vous demander conseil.

Résoudre les conflits

Dans le cadre du travail en équipe, des tensions peuvent apparaître. Pour cette raison, vous devez agir en amont pour tenter de désamorcer les crises. Si ce n’est pas possible, il faudra agir a posteriori en proposant des moments d’échange. Tentez alors de respecter la position de chacun et de trouver un compromis.

La différence entre gestion d’équipe et gestion de projet

Il est important de ne pas confondre gestion de projet et gestion d’équipe. Si les deux peuvent être complémentaires, ils ne sont pas identiques.

La gestion d’équipe

Pour commencer, la gestion d’équipe ou management d’équipe consiste à guider un groupe de collaborateurs pour atteindre un objectif commun. L’idée est alors de permettre à chacun de s’épanouir au mieux dans le cadre de son travail. En effet, une bonne gestion d’équipe exige que chaque collaborateur soit respecté et valorisé selon ses mérites.

La gestion d’équipe repose sur plusieurs éléments essentiels :

Constituer son équipe : Sélectionner les membres de l’équipe en fonction de leur savoir-faire et de leur savoir-être ;

Sélectionner les membres de l’équipe en fonction de leur savoir-faire et de leur savoir-être ; Motiver le groupe : Savoir à tout moment donner envie aux collaborateurs de se dépasser et d’atteindre les objectifs fixés par la direction ;

Savoir à tout moment donner envie aux collaborateurs de se dépasser et d’atteindre les objectifs fixés par la direction ; Guider l’équipe : Amener chacun à se développer et à donner le meilleur de lui-même ;

Amener chacun à se développer et à donner le meilleur de lui-même ; Gérer les crises : En cas de conflits, être en capacité d’apaiser les tensions et de trouver des solutions pertinentes ;

En cas de conflits, être en capacité d’apaiser les tensions et de trouver des solutions pertinentes ; Évaluer la performance : Tout au long des projets, évaluer les compétences et les réalisations des membres de l’équipe ;

Tout au long des projets, évaluer les compétences et les réalisations des membres de l’équipe ; Sélectionner les outils : Choisir les outils et ressources utiles à la bonne exécution des actions nécessaires.

La gestion de projet

La gestion de projet, quant à elle, concerne la réalisation des missions. Le rôle d’un chef de projet est en effet de faire en sorte d’atteindre les objectifs de manière optimale. Pour ce faire, il doit utiliser les ressources humaines et financières dont il dispose.

Une bonne gestion de projet, qui est avant tout un processus, est composée de 5 phases :

Conception : Identifier les objectifs du projet et étudier sa faisabilité ;

Identifier les objectifs du projet et étudier sa faisabilité ; Planification: Définir les rôles et responsabilités, proposer un planning ;

Définir les rôles et responsabilités, proposer un planning ; Exécution: Réaliser toutes les tâches nécessaires pour atteindre les objectifs ;

Réaliser toutes les tâches nécessaires pour atteindre les objectifs ; Clôture: Finaliser le projet en n’omettant aucun détail ;

Finaliser le projet en n’omettant aucun détail ; Bilan: Organiser des réunions pour récolter les retours d’expériences des collaborateurs.

3 facteurs clés pour vous aider à manager une équipe au quotidien

Pour prendre en charge une équipe de collaborateurs, trois facteurs clés doivent être pris en compte. Ce sont les piliers d’un management d’équipe efficace. Ils vont vous permettre d’harmoniser les individualités en leur offrant un cadre de travail motivant et respectueux. La vie au travail des collaborateurs sera plus agréable et la qualité des réalisations sera ainsi améliorée.

Les interactions entre les collaborateurs

La priorité est bien entendu de manager les individus. Tous les membres de l’équipe ont des parcours, des compétences ou des motivations différentes. Pour cette raison, la première problématique est de concilier les volontés individuelles et l’intérêt collectif.

Vous devez fluidifier les relations en valorisant chaque collaborateur et amener les membres du groupe à travailler ensemble efficacement. La mise en place d’un leadership agile peut vous aider à accompagner le développement de la collaboration au sein de l’équipe.

Le pilotage des activités

La seconde priorité est de s’assurer que les tâches sont réalisées de manière optimale. L’une des clés est de réussir à coordonner les différents membres de l’équipe. En déléguant et en attribuant les tâches aux collaborateurs en utilisant au mieux leurs compétences propres, vous pourrez créer une synergie.

Bien entendu, le pilotage des activités repose sur des compétences de gestion de projet. Ainsi, le respect des deadlines et l’utilisation des ressources seront eux aussi fondamentaux.

La mise en place d’objectifs communs

Enfin, il faudra que tous les acteurs du projet, les différents collaborateurs de votre équipe, aillent dans le même sens. C’est bien la cohésion et l’efficacité du groupe qui est l’élément central du management d’équipe.

Le partage des informations, l’autonomie donnée à chacun et une bonne répartition des tâches vont favoriser votre réussite. L’esprit de groupe et la création de liens cordiaux entre les membres du groupe permettront d’atteindre les objectifs du projet dans les meilleures conditions.

Quel outil choisir pour améliorer le management d’équipe ?

Étant donné que la communication interne et une bonne organisation des tâches sont des éléments essentiels du management d’équipe, l’outil le plus pertinent est une solution de travail collaboratif.

En effet, un tel logiciel va vous permettre de centraliser toutes les actions et toutes les informations en un seul et même endroit. Vous facilitez ainsi la cohésion de l’équipe, car chaque collaborateur utilise le même outil. Tous peuvent se réunir sur une plateforme collaborative dédiée pour échanger les informations et resserrer leurs liens.

Slack est une solution tout-en-un conçue pour le travail en équipe. Elle vous permet de créer des canaux de discussion pour faciliter la communication entre les membres de l’équipe. Qu’il s’agisse de nouveaux arrivants ou de collaborateurs expérimentés, tous peuvent transmettre des documents ou échanger des informations en quelques instants et avec facilité.

De plus, une telle plateforme est aussi idéale pour gérer vos flux de travaux et mettre à profit l’automatisation. Ainsi, vous gagnerez du temps en automatisant l’ensemble des tâches répétitives de vos collaborateurs.

Ces derniers se sentent ainsi plus valorisés et sont plus impliqués dans la réussite du projet. Véritable Hub numérique de votre équipe, Slack est l’allié idéal pour accompagner l’ensemble de vos collaborateurs vers la réussite.