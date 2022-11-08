La pandémie de COVID-19 a favorisé la généralisation du télétravail. Encore relativement anecdotique avant cette crise mondiale, ce mode de travail s’est depuis massivement répandu dans les entreprises. Au point qu’aujourd’hui, les nouveaux talents exigent parfois de télétravailler certains jours de la semaine. Pourtant, manager en télétravail n’est pas une chose aisée. Cela exige de savoir concilier rigueur et communication interne pour atteindre les objectifs tout en fédérant les énergies à distance.

Comment bien manager à distance ?

Manager des collaborateurs en télétravail est une manière particulière d’organiser et d’appréhender le travail en entreprise. Avec cette approche, l’organisation doit être horizontale et collaborative. Pour cette raison, c’est une nouvelle façon d’aborder les choses que doit apprendre le manager. Pour réussir à relever le défi du management à distance, nous vous conseillons d’appliquer quelques conseils pratiques.

Se former au management en télétravail

En premier lieu, le service RH de l’entreprise peut proposer une formation pour manager une équipe en télétravail. Ces sessions peuvent vous permettre :

D’analyser vos méthodes de travail actuelles ;

D’identifier vos points à améliorer en télétravail ;

De vous apprendre à mieux communiquer à distance ;

De savoir utiliser les outils propres au travail collaboratif.

Les formations sont une manière d’éviter les écueils qui ne manqueront pas de survenir si les managers ne sont pas assez préparés et ne savent pas comment manager des équipes en télétravail.

Établir des règles de fonctionnement

Pour éviter tout malentendu au moment de manager en télétravail, il convient de fixer les règles pour chacun dès le départ. La plage horaire de présence par exemple ou les missions dévolues à chaque collaborateur doivent être connues et validées par l’équipe. Plus le travail à distance sera organisé, mieux il sera accepté.

Motiver les collaborateurs

Fixez un cap pour assurer la cohésion du groupe. Travailler à distance ne signifie pas qu’il ne peut pas y avoir d’esprit de corps et d’émulation. Au contraire, en détaillant les objectifs et en fixant des étapes de suivi, vous allez motiver votre équipe qui conservera à distance toute sa performance.

Faciliter la collaboration

La communication est au cœur du télétravail. Il est indispensable de garder le contact avec votre équipe. En utilisant des outils adaptés à la communication de groupe, tels que Slack, vous vous assurez de pouvoir échanger facilement. Que les échanges soient organisés ou spontanés, l’important est de garder le lien entre les collaborateurs dès lors qu’il vous est demandé de manager en télétravail.

Comment fixer ses objectifs ?

La distance ne doit pas faire perdre de vue les objectifs fixés. C’est pourquoi il est indispensable de manager par objectifs.

Assignez des objectifs clairs

Dans les faits, des objectifs à court et moyen terme doivent être assignés à chaque collaborateur lorsque vous managez en télétravail. Ensuite, des points d’étapes sont nécessaires pour suivre l’évolution des projets. Pour vous assurer de la performance de votre équipe, vous devez impliquer les collaborateurs à chaque étape. Étudiez les objectifs prioritaires, clarifiez les tâches et les dates limites pour chacune d’elles. Un management par objectifs repose sur la confiance et le respect des qualités de vos collaborateurs. Vous devez pour cette raison définir pour chaque membre de votre équipe la ou les tâches qu’il pourra le mieux accomplir en fonction de ses compétences propres.

Suivez les performances

Fixer vos objectifs ne suffit pas. Vous devez mettre en place une stratégie adaptée pour les atteindre dans le temps imparti. Dans une approche à distance, il est nécessaire de définir des indicateurs de performance ou KPIs pertinents. En suivant ces indicateurs au fil du temps, vous pourrez optimiser les performances de votre équipe et efficacement manager en télétravail. N’oubliez pas de faire des réunions de suivi lors de points d’étape. C’est en effet le moment idéal pour partager l’avancement des tâches avec vos collaborateurs et identifier les points bloquants s’ils existent.

Comment construire une confiance à distance entre le manager et ses collaborateurs ?

Lorsqu’il faut mettre en place et manager le télétravail, l’un des défis les plus importants est de construire la confiance entre votre équipe et vous. Si vous voulez que les processus se déroulent sans accrocs, il est nécessaire d’adopter certaines bonnes pratiques. Ces dernières sont incontournables pour développer la confiance et la cohésion au sein de votre équipe.

Faites confiance à votre équipe

Un manager en télétravail doit donner l’exemple. Ainsi, pour que la confiance émerge au sein de votre équipe, vous devez en premier lieu faire confiance à vos collaborateurs. Une communication réussie, de l’empathie et un respect mutuel vont permettre de créer petit à petit un environnement de confiance. Votre équipe va alors pouvoir travailler sereinement et efficacement. Dans les faits, vous ne devez en aucun cas surveiller votre équipe avec un système de pointage à distance ou d’analyse du temps d’écran.

Le respect vie privée/vie professionnelle

La conséquence de la confiance est le fait de ne pas empiéter sur la vie de vos collaborateurs dès qu’ils travaillent à domicile. Ils ont le droit à la déconnexion et ne doivent donc pas être importunés en dehors des heures de travail fixées à l’avance. De même, laissez-les s’approprier cette nouvelle manière de travailler et ne leur imposez pas votre vision. Si par exemple un collaborateur ne souhaite pas allumer sa caméra lors d’une visioconférence, laissez-le faire. Peut-être ne se sent-il pas à l’aise avec ce qu’il perçoit comme une intrusion dans son environnement privé. Manager en télétravail, c’est aussi savoir s’adapter à son équipe.

L’importance des outils collaboratifs

Quoi de mieux pour favoriser la cohésion de groupe que d’utiliser les mêmes outils ? Des plateformes collaboratives comme Slack sont idéales pour centraliser les documents, les échanges et les énergies autour d’objectifs communs. Lieu de discussions formelles ou informelles, ces plateformes sont toutes indiquées pour tirer pleinement profit du télétravail en équipe.

Tout le monde est-il fait pour le télétravail ?

Finalement, l’une des questions les plus importantes à se poser est : le télétravail convient-il à tous vos collaborateurs ? L’important est de fournir à chacun les clés pour qu’il donne le meilleur de lui-même. Or, le profil du télétravailleur comporte certaines caractéristiques fondamentales. C’est un point essentiel à prendre en compte si vous devez manager en télétravail.

Un collaborateur de confiance

Nous parlions auparavant de confiance. Celle-ci concerne les deux parties. Ainsi, un bon candidat au télétravail est forcément une personne de confiance. Vous devez être certain que votre collaborateur sera en mesure de remplir ses missions en toute autonomie.

Une personne motivée

Bien que les outils collaboratifs participent à la création d’une cohésion de groupe et d’un élan général, la motivation reste primordiale. Lorsqu’on vous demande de manager en télétravail, les échanges humains sont transformés, car les collaborateurs sont chez eux et ne peuvent pas interagir avec les autres de manière habituelle. C’est pourquoi la motivation est importante pour rester concentré et préserver la performance.

Un candidat indépendant

L’autonomie est indispensable au travail à distance. Bien que vous continuiez à échanger avec votre équipe et à leur fixer des objectifs, ces derniers doivent être capables de se discipliner pour travailler tout seul. Il serait dommageable de se rendre compte en fin de période de télétravail que l’un de vos collaborateurs a produit un travail beaucoup moins qualitatif que d’habitude.

Une équipe qui aime partager

Enfin, les membres de votre équipe doivent avoir le goût du partage. La distance entre eux va rendre plus difficile le partage d’informations que s’ils étaient dans la même pièce. Chacun va donc devoir faire plus d’efforts pour partager, notamment en utilisant les outils de travail collaboratif. Toutefois, si chaque collaborateur est motivé et prompt à échanger les fichiers, l’avancée des tâches et les informations, il y a de fortes chances que votre équipe remplisse tous ces objectifs lorsque vous manager en télétravail.