5 canaux Slack indispensables à votre équipe

Au départ, la plupart des espaces de travail Slack disposent de deux canaux : #général et #aléatoire . C’est ensuite à vous d’en créer de nouveaux. Nous avons déjà parlé de l’importance des conventions d’appellation des canaux, qui contribuent largement à améliorer l’organisation, la visibilité et la transparence au sein de votre équipe.

Vous savez peut-être qu’il est possible de créer des canaux consacrés à des projets ou des services précis. Toutefois, le principal avantage des canaux est leur capacité à éliminer les silos pour faciliter la communication à travers toute l’entreprise. Voici cinq types de canaux à ajouter à votre espace de travail pour rendre la vie de vos salariés plus simple, plus inclusive et plus productive.

1. Tout le monde à bord !

Si votre entreprise se compose d’un nombre significatif de collaborateurs, nous vous conseillons de créer un canal #annonces et de n’y publier que les informations capitales que tout le monde doit connaître. Par exemple :

La réunion générale de la semaine prochaine aura lieu mardi, et non jeudi

Veuillez soumettre la mutuelle santé que vous avez choisie pour l’an prochain d’ici vendredi

Il est temps de confirmer votre présence au repas de fin d’année de l’entreprise

Il peut être très utile de fixer des règles pour ce canal. Demandez à tous les utilisateurs d’ajouter le canal aux favoris. Il sera alors déplacé vers la section Favoris et figurera ainsi en bonne place dans leur esprit et sur l’application. Songez à autoriser uniquement les comptes d’administrateur Slack à publier sur ce canal, ou dissuadez les salariés d’y écrire à moins que leur annonce ne concerne toute l’entreprise. S’ils veulent papoter, invitez-les à utiliser le canal #aléatoire ou d’autres canaux réservés aux discussions moins sérieuses.

2. Questions-réponses

Il y a quelques années, nous avons entendu qu’une entreprise avait créé un canal de questions-réponses avec le PDG. Nous avons instauré un canal similaire chez Slack. C’est devenu le canal #direction-q&r , où chacun peut poser une question et obtenir une réponse du membre le plus approprié de l’équipe de direction.

Les salariés peuvent y poser toutes sortes de questions à leurs plus hauts responsables, qui doivent répondre en toute honnêteté, favorisant ainsi la transparence dans l’entreprise. Nous avons demandé sur Twitter s’il s’agissait d’une pratique courante. Les entreprises qui nous ont répondu positivement étaient issues de secteurs très variés, avec aussi bien des grands groupes de médias que des dizaines de petites entreprises.

3. Recueil immédiat des avis et commentaires

Slack collecte les commentaires à l’échelle de l’entreprise de différentes manières. Sur le canal #fonctionnalités , par exemple, chacun, quel que soit son rôle, peut suggérer une nouvelle fonctionnalité pour notre produit, en expliquant le problème qu’elle permettrait de résoudre et pourquoi il souhaiterait qu’elle soit implémentée. Les responsables produits sont présents sur le canal, et peuvent demander des précisions et évaluer le temps nécessaire à leur développement.

Les canaux tels que #culture-entreprise et #boîte-à-idées remplissent à peu près la même fonction. Ils offrent un espace où chacun peut donner son avis sur des questions relatives aux activités ou au lieu de travail, et partager des pistes d’amélioration à explorer.

4. Groupes consacrés aux centres d’intérêt et à la vie sociale

Slack est un excellent moyen d’apprendre à connaître ses collègues, et vous avez tout intérêt à ce que l’ensemble de vos services partagent ces espaces de socialisation. La plupart des équipes disposent de canaux pour discuter de leurs passe-temps, comme #course , #films , #musique ou #adorable (où l’on trouve surtout des photos de chatons et de chiots mignons). Certaines équipes choisissent d’utiliser un préfixe dans le nom des canaux pour qu’ils soient classés par ordre alphabétique dans la barre latérale, par exemple #social-course ou #soc-course .

Même si ces sujets n’ont pas de rapport direct avec le travail, les collaborateurs en discutent forcément au sein de l’entreprise. Lorsque ces conversations se déroulent sur Slack, chacun peut en apprendre un peu plus sur ses collègues, ce qui renforce la cohésion et le sentiment d’appartenance au groupe.

5. Réactions en chaîne

Malgré son nom un peu barbare, le Reacji Channeler est très pratique : il sert à transférer sur un canal prédéfini tous les messages qui comportent une réaction émoji particulière. Il vous suffit de créer un canal et d’y faire envoyer des messages à l’aide du Reacji Channeler pour regrouper en un seul endroit des informations spécifiques et des flux de travail efficaces.

Nous utilisons cette fonctionnalité sur notre canal #beeftweets pour recueillir et exploiter les commentaires reçus sur Twitter afin d’améliorer notre produit. Lorsqu’un collaborateur repère sur notre chaîne de mentions Twitter @SlackHQ un problème que nous pourrions résoudre, il réagit avec l’émoji prévu. Le tweet est alors instantanément copié sur le canal, où nous pouvons discuter et définir les priorités.

Les utilisations possibles du Reacji Channeler sont variées. Certaines entreprises s’en servent pour centraliser les événements majeurs sur un canal retraçant l’historique de la société. Les équipes de communication interne l’utilisent parfois pour marquer les messages essentiels que les nouveaux collaborateurs doivent lire. Ces messages se retrouvent alors sur un canal qui s’apparente à un guide compilant les informations clés. Il est également possible d’attribuer un émoji personnalisé à chaque service. Ainsi, si un membre du service comptabilité publie un message à propos d’un bug, il suffit qu’un utilisateur réagisse à ce message avec l’émoji prévu pour que l’équipe #ingénierie soit prévenue.

Les canaux Slack sont des outils indispensables pour faire respecter le thème d’une conversation et faciliter les recherches ultérieures. Ce type de canal constitue un excellent point de départ pour améliorer la communication au sein de votre entreprise, si vous ne vous en servez pas déjà.