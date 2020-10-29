Quand les utilisateurs de Slack détournent la plateforme de façon inattendue : créativité au rendez-vous !

On a tous entendu parler de Slack, la plateforme collaborative en entreprise au moins une fois. Et aujourd’hui, 12 millions d’utilisateurs sont sur Slack au quotidien. Mais saviez-vous qu’en plus d’être un outil collaboratif, Slack est souvent plébiscité et détourné à des fins plus ludiques ? Du coup, les utilisateurs l’exploitent parfois au-delà de sa fonction première, en créant de nouvelles fonctionnalités très utiles, drôles, créatives voire complètement décalées. Au-delà d’envoyer un pouce d’approbation à son manager ou de créer son propre émoji personnalisé, voici un tour d’horizon de celles qui ont retenu notre attention.

Le premier et le plus spectaculaire de ces détournements est digne d’un scenario de Retour vers le Futur. Un ancien ingénieur de chez Slack, Bertrand Fan, a réussi à inventer un procédé permettant d’envoyer des messages depuis Slack directement vers un jeu de la fameuse console « Super Nintendo », sortie en 1995. Ou comment faire communiquer deux outils de deux époques différentes, en utilisant finement la technologie.

Un détournement qui rappelle les origines de Slack : « Rappelons que Slack est issu de la culture du jeu vidéo. Cela explique qu’il a été pensé, initialement, comme un outil très ludique avec une utilisation à la fois très intuitive et très codifiée », explique Jean-Marc Gottero, Directeur Général de Slack en France.

Pour autant, Slack n’est pas seulement réservé aux « geeks » dans l’âme ! Il peut être aussi le meilleur allié de la communication interne, d’un département qui fait de l’événementiel, du marketing ou encore de la finance…

Slack peut répondre en effet à des besoins très différents au sein d’une entreprise, en termes de métiers ou de fonctions, opérationnels ou stratégiques. « La force de Slack, c’est qu’il permet de bien cadrer le management par projet et le travail au quotidien, mais qu’il est aussi un lieu central pour organiser des événements uniques, initier une concertation créative pour faire jaillir des idées ou juste se parler et garder du lien » explique Jean-Marc Gottero. « Finalement, il devient vite un outil du quotidien ».

Quand les entreprises créent leurs propres applications

Slack favorise l’interaction et le renforcement du lien entre les collaborateurs. « Slack permet de rester « focus » et de ne pas s’éparpiller, mais c’est aussi l’espace idéal qui permet d’avoir des conversations plus informelles et relâcher la pression. » confirme Amélie Fargue, Responsable Marketing chez Slack. « Ici, c’est l’outil par lequel on s’avertit quand on apporte les croissants ! » relate Gabriel Paoli, CTO chez Meilleurtaux.

Des applications ont même été créées par les entreprises elles-mêmes, à l’initiative des équipes, puis intégrées dans Slack :

Chez Fabernovel, c’est un bot créé de toutes pièces, baptisé Cyril Lignac, qui génère des « matchs » aléatoires entre collaborateurs directement pour leur suggérer avec qui aller déjeuner chaque jour. L’occasion de faire connaissance avec des collègues en dehors de son équipe, pour créer des interactions et davantage de lien .







Les équipes de développement de Fabernovel ont aussi créé leur propre application pour fêter les victoires commerciales et fédérer les équipes . Lorsque les métiers de l’équipe travaillaient dans une même pièce, une petite sonnette retentissait dans le bureau à chaque fois qu’un projet était vendu. Désormais, l’équipe est dispersée, mais les développeurs ont recréé cette sonnette, en intégrant dans Slack l’application Podio, qui « sonne » à chaque nouveau projet

« Ce type de détournement presque festif est un véritable catalyseur pour la cohésion d’équipe », analyse Jean-Marc Gottero. « A l’heure du 100% remote pour certaines entreprises, Slack permet de matérialiser les marques de convivialité, indispensables à l’esprit d’équipe. »

Quand Slack booste la créativité scénaristique !

Certains détournent l’utilisation de Slack comme outil créatif au service d’une narration.

En témoigne l’exemple de MSCHF. Cette société new-yorkaise spécialiste de la production de contenus viraux s’est plongée dans la reconstitution de l’intégrale des épisodes de la série The Office sur Slack. Personnages, dialogues, intrigues similaires au déroulé des épisodes…. tout a été reproduit sur Slack ! Un travail de passionnés, avec un côté très immersif : en se connectant à Slack, les salariés pouvaient voir les personnages de la série dialoguer entre eux, comme s’ils assistaient aux dialogues de leurs propres collègues ! 100% ludique, ce détournement a été rendu possible grâce au format Slack.

Source : MSCHF / Presse citron.net

Source : MSCHF / Presse citron.net

Du côté de l’art de raconter des histoires, en plein confinement, les collaborateurs de l’agence créative « The Sandwich » ont créé une publicité Slack directement depuis chez eux. Avec un axe créatif au scenario directement inspiré de leur propre expérience de télétravail, la vidéo souligne les avantages de Slack pour assurer la continuité du travail d’équipe, favoriser les échanges et la créativité.

Publicité « Sandwich works from home — in Slack »

Mais Slack peut aussi servir de support à des scénarios immersifs, tels que des escape games. C’est ainsi que Le Fil Rouge, une société événementielle spécialiste de la cohésion d’équipe, propose aux entreprises le premier escape Game 100% en ligne, via Chatbot, disponible sur Slack. Un escape Game digital dont l’intrigue se déroule entièrement sur Slack, exploitant les fonctionnalités de l’outil de manière originale. Une façon atypique de naviguer dans l’outil et de résoudre un challenge à distance ! Il suffit à l’équipe participante de créer un canal dédié et d’ajouter le bot de l’escape game pour commencer à jouer.

Des applications ludiques intégrées, pour créer du lien

Un des points forts de Slack est qu’il permet de créer du lien. Les office managers et responsables de communication interne l’ont bien compris, et il existe dans la palette d’applications développées pour Slack toutes sortes d’applications plus ou moins originales et créatives au service de la culture d’entreprise. Petite sélection inspirée du blog “Magic Office” !

Faire connaissance plus facilement avec tous ses collègues Par exemple, Icebreaker : comme son nom l’indique, cette application permet de briser la glace entre collègues et de faire connaissance. Répondre à quelques questions sur soi, participer à des mini quiz, raconter une anecdote ou échanger au sujet de son week-end… L’application utilise la force d’interaction de Slack pour favoriser des moments de convivialité entre salariés et les aider à mieux travailler ensemble.

Autres alliées des office managers, on peut citer les intégrations dans Slack qui leur permettent d’organiser plus facilement les événements dédiés à la vie de l’entreprise ou autres surprises ponctuelles, à destination des collaborateurs.

Un père Noël virtuel mais qui offre de vrais cadeaux, via Slack On connaissait le principe de « Secret Santa » : chaque personne tire au sort le prénom d’une autre et lui offre un petit cadeau au moment des fêtes. Une véritable institution dans de nombreuses entreprises, dont le tirage au sort peut se faire désormais exclusivement dans Slack ! Il suffit d’entrer les noms des participants et l’appli Secret Santa 2.0 désigne de façon aléatoire à qui chacun devra faire un cadeau de Noël.

Quand Slack contribue au choix du « carburant » des équipes Et si les petits détails du quotidien n’en étaient pas ? Le café que l’on consomme au bureau, par exemple. Pour ne pas se tromper dans le choix du café proposé en en entreprise, il existe aussi une application dans Slack. Crema permet en effet à chacun de voter pour sélectionner le café qui sera commandé ensuite directement et livré à tous les amateurs de caféine. Une application 100% ludique mais vraiment ancrée dans la vie de bureau au quotidien.

Et demain : Slack, un assistant personnel ?

Organiser, planifier, converser… Si Slack permet d’organiser parfaitement ses interactions professionnelles en interagissant rapidement avec ses pairs, mais qu’il est aussi adaptable à des interactions plus ludiques, alors on peut imaginer que ses fonctionnalités seraient aussi très utiles pour organiser son temps privé. Certains utilisateurs rassemblent déjà toutes leurs conversations externes (par exemple, sur Messenger) directement dans Slack, ce qui leur permet d’échanger avec leur entourage professionnel et privé en restant dans le même outil Slack.

A l’heure d’une porosité de plus en plus grande entre vie privée et vie professionnelle, ces usages mixtes ne sont finalement pas si inattendus, et montrent que l’utilisateur est toujours au cœur des développements des outils collaboratifs.

Le détournement des usages souligne quant à lui la nécessité d’une réponse fluide de ces outils à des besoins et usages quotidiens, mêlant des aspects opérationnels et relationnels.