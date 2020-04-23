L’état du travail en France : l’importance croissante de l’alignement

Quelles sont les clés pour s’épanouir au sein de cette nouvelle ère professionnelle ?

Afin de mieux comprendre la population active actuelle, Slack s’est associé au cabinet d’études de marché GlobalWebIndex en 2019 et a réalisé un sondage auprès de 17 000 dirigeants, cadres et employés dans 10 pays. Les résultats de cette enquête internationale ont été publiés dans notre rapport mondial « L’état du travail (en anglais) ».

Si les tendances internationales sont révélatrices, les résultats obtenus en France en particulier permettent de mieux comprendre nos conditions de travail – et offrent notamment des points de comparaison avec les autres pays, pour identifier les bonnes pratiques et les axes d’amélioration.

Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport « L’état du travail en France », qui détaille les résultats de notre enquête menée auprès de 1 250 dirigeants, cadres et employés en France.

Ces observations vous aideront à comprendre ce qui motive les collaborateurs, ce qui favorise leur alignement sur la stratégie de l’entreprise, ainsi que les éléments pouvant provoquer l’effet inverse.

Dans le contexte actuel, la question de la performance et de la motivation des collaborateurs est plus que jamais sur le devant de la scène. Le passage forcé au télétravail met en relief des défis pré-existants, le passage au travail “connecté” à distance renforce la “déconnexion” des collaborateurs vis-à-vis de leur entreprise.

La protection des collaborateurs est la priorité numéro 1.

Comment maintenir l’esprit d’équipe et la motivation dans un contexte changeant et en travaillant à distance ? Voilà la question que se posent les employeurs en France.

À l’heure où le travail gagne en complexité, il leur faut trouver les moyens d’aider les collaborateurs à se coordonner efficacement et à atteindre des objectifs communs. C’est là qu’intervient l’alignement.

Les résultats de notre enquête internationale montrent qu’un environnement de travail aligné (c’est-à-dire assurant une cohésion entre stratégie d’entreprise, objectifs individuels et collectifs) favorise l’innovation, la productivité et la croissance de l’entreprise. Les données recueillies en France reflètent ce résultat.

Dans le cadre de l’enquête, nous avons défini l’alignement comme suit : Un employé aligné est d’accord avec l’affirmation suivante : « Je me sens en phase avec la stratégie de mon entreprise, sa vision et ses principes de fonctionnement. »

est d’accord avec l’affirmation suivante : « Je me sens en phase avec la stratégie de mon entreprise, sa vision et ses principes de fonctionnement. » Un employé non-aligné n’est pas d’accord avec l’affirmation suivante : « Je me sens en phase avec la stratégie de mon entreprise, sa vision et ses principes de fonctionnement. »

Ce rapport dresse un tableau complet de l’alignement en France et détaille la manière dont il influence les résultats des entreprises, ainsi que les facteurs qui le favorisent et le compromettent.

Voici quelques éléments clés que nous avons extraits de nos données.

Le contexte dans lequel se déroule le travail crée l’alignement

Pour une coordination effective, il est essentiel de veiller à ce que les collaborateurs comprennent bien la manière dont leur travail s’inscrit dans la stratégie globale de l’entreprise. En France, les collaborateurs alignés sont deux fois plus susceptibles d’affirmer qu’ils sont conscients de la manière dont leur travail s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise.

Il semble par ailleurs que les employés qui ne sont pas alignés ne se sentent pas concernés, probablement en raison d’un manque de contexte. Seuls 50 % des employés en France ont une vision claire de leurs objectifs individuels, et à peine 39 % d’entre eux savent comment leur travail quotidien s’inscrit dans la stratégie de leur entreprise.



Le pouvoir de l’alignement

Selon qu’ils sont alignés ou non, les collaborateurs vivent une expérience profondément différente dans leur environnement de travail. Lorsqu’ils se sentent alignés, ils sont davantage susceptibles de donner un avis favorable sur leur entreprise, pour un large éventail de facteurs.

Par exemple, les employés dits « alignés » évaluent leur entreprise favorablement pour ce qui est de la collaboration, de la productivité et de la communication. Or, ce sont trois facteurs clés pour instaurer un environnement de travail fructueux. En revanche, ceux dits « non-alignés » sont davantage susceptibles de noter leur entreprise de manière défavorable pour ces mêmes éléments.

Les entreprises ont tout intérêt à miser sur l’alignement

L’innovation est essentielle à la croissance des entreprises, et même à leur simple adaptation au contexte dans lequel elles évoluent. Sans surprise, les employés alignés sont deux fois plus susceptibles que ceux qui ne le sont pas d’affirmer que leur entreprise est ouverte à de nouvelles idées et processus. Autrement dit, miser sur l’alignement peut avoir un impact positif sur l’innovation et renforcer l’engagement des collaborateurs. En France, plus de la moitié des employés alignés estiment que le chiffre d’affaires de leur entreprise va augmenter, alors que seul un tiers de ceux qui ne le sont pas s’attendent au même résultat.

Les avantages de l’alignement sont évidents. Les entreprises ont besoin de collaborateurs qui comprennent leur objectif, qui s’impliquent dans leur travail et qui sont prêts à agir.

Heureusement, l’alignement est une ressource illimitée. Toutes les entreprises de France et du monde peuvent y accéder. Les solutions sont plutôt simples, surtout si l’on considère la complexité du travail aujourd’hui. Dans le rapport, nous avons inclus des étapes que vous pouvez suivre pour favoriser l’alignement de vos effectifs sur la stratégie de votre entreprise.

Téléchargez le rapport complet pour découvrir :