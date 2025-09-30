Développement professionnel : favoriser l'engagement des collaborateurs

Note de l’éditeur :

Comme vous le savez peut-être déjà, Slack fait désormais partie de Salesforce. Cela signifie que certaines des informations ci-dessous ne sont plus à jour, mais nous souhaitons les conserver pour en garder une trace et pour d’autres bonnes raisons. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’acquisition de Slack par Salesforce, lisez l’annonce officielle. Peu de dirigeants sont parvenus au sommet de la hiérarchie sans tirer des leçons au cours de leur parcours. Afin de favoriser l’évolution de leurs collaborateurs, les chefs d’entreprise doivent proposer des opportunités de développement professionnel pour transformer chaque équipe et chaque service en une organisation apprenante stimulée par le changement et capable de s’adapter.

Il est indispensable de développer une culture de l’apprentissage au travail afin de fidéliser les collaborateurs et de permettre une véritable transformation numérique au sein des entreprises. Selon Kelly Palmer et David Blake, auteurs de The Expertise Economy: How the Smartest Companies Use Learning to Engage, Compete and Succeed, 62 % des PDG estiment qu’ils devront améliorer les compétences d’au moins un quart de leurs effectifs au cours des cinq prochaines années afin de maintenir leur compétitivité. Ces derniers sont également en quête d’un apprentissage permanent : dans le cadre de leurs recherches d’emploi, 91 % des actifs issus de la génération Z considèrent le développement professionnel ainsi que l’investissement personnel comme des critères essentiels.

D’après nos propres recherches, les salariés souhaitent également une transparence renforcée dans l’entreprise. Ils souhaitent en savoir davantage sur les stratégies de celle-ci, sur les méthodes de leurs collègues et même sur la concurrence. Même si ces connaissances sont transmises de façon passive, les équipes bénéficient d’informations contextuelles sur les facteurs qui impactent leurs décisions et la résolution des problèmes.

Comment favoriser la motivation et l’enthousiasme de vos collaborateurs au sein de votre entreprise afin de relever de nouveaux défis chaque jour ? Ces outils et stratégies visent à créer un environnement propice au développement professionnel et vous aideront en ce sens.

Qu’est-ce qu’une organisation apprenante ?

La notion d’organisation apprenante n’est pas nouvelle. Elle a été introduite pour la première fois par Peter Senge dans son ouvrage The Fifth Discipline, publié en 1990. Les organisations apprenantes s’investissent pleinement auprès de leurs membres afin qu’ils acquièrent des connaissances, adoptent une réflexion critique, collaborent et partagent. Une expérimentation productive et des environnements inclusifs permettent aux collaborateurs d’exprimer leurs idées, de soulever des questions et de prendre des décisions.

Des études ont révélé qu’une entreprise de 5 000 collaborateurs peut économiser 12 millions de dollars de perte de productivité en partageant ses connaissances de façon globale et en privilégiant les performances de l’équipe.

Comment cela se traduit-il à l’ère du travail numérique moderne ? L’époque des cours stricts et obligatoires est révolue. Les dirigeants proactifs se concentrent davantage sur le développement professionnel ainsi que sur un apprentissage autonome et intégré dans le quotidien de leurs équipes. Les salariés apprennent mieux lorsqu’ils sont confrontés à une situation problématique que face à un manuel. L’interactivité de l’apprentissage et du développement est donc essentielle.

Par ailleurs, les opportunités d’apprentissage professionnel les plus enrichissantes se présentent davantage de façon naturelle. Dans son ouvrage Informal Learning, Jay Cross affirme que 80 % de l’apprentissage professionnel est informel. Ce chiffre paraît logique. Réfléchissez à tout ce que vous pouvez apprendre au cours d’une conversation. Combien de fois avez-vous sollicité vos collègues face à une problématique ?

Le partage informel des connaissances est non seulement plus naturel, mais également économique. Des études ont révélé qu’une entreprise de 5 000 salariés peut économiser 12 millions de dollars de perte de productivité en partageant ses connaissances entre les différents services et en privilégiant les performances de l’équipe. Il faut juste développer un environnement favorable.

Proposer des opportunités de développement professionnel

Vous pouvez être très à l’aise dans la communication en face à face, mais vous aurez certainement besoin de quelques outils pour diffuser correctement les connaissances à travers votre entreprise. D’après certains organismes comme le cabinet de recherche Towards Maturity ou encore la plateforme de formation en ligne Udemy, de nouvelles innovations dans l’apprentissage et le développement permettent d’élaborer de meilleures stratégies en la matière en accordant plus de liberté aux salariés ainsi qu’en proposant des opportunités d’apprentissage plus flexibles et mieux intégrées dans leur quotidien.

Plateformes d’apprentissage en ligne

L’une des méthodes les plus simples pour passer d’une approche formelle et fastidieuse à un développement et un apprentissage professionnels consiste à exploiter des plateformes d’apprentissage en ligne. Degreed, Fuse et Axonify sont d’excellents outils pour proposer de petits modules sur mobile afin que les utilisateurs gèrent leur apprentissage à leur guise. Les salariés peuvent accéder à du contenu ludique et facile à assimiler, où et quand ils le souhaitent.

Plateformes de collaboration d’équipe

Selon le rapport Learning Benchmark de Towards Maturity, les entreprises perçoivent de plus en plus les avantages des outils de messagerie et de collaboration d’équipe pour l’apprentissage partagé. Incitez vos collaborateurs à échanger autour de ces outils de formation ou à partager du contenu pertinent entre eux via des canaux dédiés.

Enquêtes en ligne

Diriger, c’est également apprendre. Encouragez votre équipe à donner son avis afin d’améliorer vos programmes. L’apprentissage et le développement professionnel sont un exercice continu. Les enquêtes en ligne permettent d’identifier précisément les informations dont les salariés ont besoin.

Utilisez ces outils pour élaborer une stratégie d’apprentissage avec une procédure claire et impliquer les salariés dans sa mise en œuvre. La vie professionnelle n’est pas un long fleuve tranquille : pour réussir, les salariés doivent disposer de tous les outils nécessaires. C’est pourquoi Salesforce a créé une version interne de sa célèbre plateforme d’apprentissage client myTrailhead. C’est également pour cette raison que Pixar a lancé Pixar University, avec des formations facultatives ouvertes à tous ses collaborateurs, et qu’Airbnb tire parti de la plateforme Degreed.

Essais et expérience collaborateur

Même en ayant intégré les bons outils dans l’entreprise, les dirigeants jouent un rôle décisif dans le développement d’une culture d’apprentissage au travail. Selon Lindsay McGregor, auteure de Primed to Perform: How to Build the Highest Performing Cultures Through the Science of Total Motivation, les salariés sont les plus satisfaits lorsque l’aspect ludique et la résolution de problèmes sont au cœur de leur travail. Plutôt que de contraindre vos collaborateurs à étudier, laissez-les sortir de leur routine pour essayer quelque chose de nouveau.

Le site média Upworthy, qui affiche la plus forte croissance de son histoire, en a fait sa priorité absolue. L’entreprise, qui encourage l’expérimentation, prodigue quelques conseils pour créer une culture de la communication ouverte et du partage de connaissances :

Encouragez la pensée divergente. Ne demandez pas à vos collaborateurs de chercher la bonne réponse, mais plutôt de proposer autant de solutions que possible. L’expérimentation doit impliquer tout le monde. Si les tests et les expérimentations sont évidemment essentiels. Il est fondamental que les collaborateurs mènent leurs propres expériences. L’équipe qui soumet une idée doit également être celle qui la teste. Apprenez des échecs. Les échecs font partie de l’apprentissage et vos collaborateurs doivent en être parfaitement conscients. Si une entreprise fait des essais et fixe des objectifs élevés, il est possible que tous ne soient pas atteints du premier coup. Éliminez vos préjugés sur les échecs en incitant vos équipes à les considérer comme des opportunités d’apprentissage. Vos collaborateurs seront plus enclins à prendre des risques. Adoptez un modèle génératif et non discriminatif. Si l’expérimentation est uniquement menée dans le but de fournir une solution définitive pouvant être déployée à grande échelle, son intérêt général est perdu. La procédure d’expérimentation est une véritable valeur ajoutée et non un simple outil. Elle doit être continue.

Associées aux outils de développement professionnel précédemment mentionnés, ces procédures créeront un environnement propice à la curiosité et à l’évolution des collaborateurs. Ainsi, vous n’aurez plus jamais à dire : « Faites preuve de créativité ! »

Évaluer la capacité d’apprentissage d’un candidat lors de l’embauche

Le savoir est une arme et il vous faut des équipes avec une bonne capacité d’apprentissage. Darren Shimkus, vice-président et directeur général de Udemy for Business, propose de rechercher les qualités suivantes en vue d’identifier un candidat à forte capacité d’apprentissage lors de la procédure d’embauche :

Posez une question du type : « Quelles compétences avez-vous récemment acquises par vous-même ? » La réponse révélera si la personne est de nature curieuse. Attribuez une tâche aux candidats et analysez les efforts déployés. Se montrent-ils attentifs et créatifs ? Tenez compte des questions posées par les candidats. Soyez à l’affût de questions réfléchies et inattendues concernant les caractéristiques de l’entreprise et du poste.

Il existe un réel désir de travailler pour une entreprise apprenante, de collaborer et de s’investir en équipe afin de résoudre des problèmes et de tester des méthodes. Plus important encore est le souhait de rejoindre une entreprise qui place l’humain au premier plan. C’est en tendant la main à leurs collaborateurs que les entreprises fidélisent ces derniers. Bonne nouvelle, nous disposons désormais de la technologie nécessaire pour offrir un apprentissage professionnel plus simple et plus efficace que jamais.