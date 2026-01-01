Trouver les bonnes informations est la clé d’un travail plus intelligent, plus rapide et plus productif.
Lancer une recherche
Affiner les résultats
Identifiez rapidement des messages, des fichiers, des canaux et des personnes, en effectuant une seule et même recherche. Commencez par cliquer sur le champ de recherche situé en haut de Slack.
Pour réduire le champ des résultats, vous pouvez ajouter des opérateurs de recherche et des filtres.
Le tableau ci-dessous présente quelques exemples d’opérateurs que vous pouvez utiliser.
Comment préciser votre recherche
Exemple
Ajoutez des guillemets pour rechercher une expression spécifique
La recherche « étude marketing » aboutira à des résultats qui comprennent cette expression dans son ensemble
Ajoutez dans: au nom d’un canal, d’un(e) collègue ou d’une section pour rechercher au sein de conversations spécifiques
La recherche étude marketing dans:#équipe-marketing aboutira à des résultats appartenant au canal #équipe-marketing
Ajoutez de: devant un nom d’affichage pour rechercher des informations partagées avec une personne spécifique
Recherchez étude marketing de:@Sarah pour afficher des résultats émanant de Sarah
Accéder aux messages et aux fichiers
Slack est conçu pour vous aider à explorer les messages et fichiers, pour que vous trouviez rapidement les informations dont vous avez besoin.
Accéder à d’anciens messages
Enregistrer pour plus tard
Accédez rapidement à d’anciens messages lorsque vous avez besoin de retrouver les fichiers partagés lors de la réunion de la veille, ou les décisions prises lors d’un projet de l’année passée.
Enregistrez des messages et des fichiers auxquels vous faites souvent référence pour y accéder facilement plus tard. Imaginons qu’un collègue partage un rapport que vous devrez consulter souvent pour un projet à venir. Au lieu de rechercher le fichier à plusieurs reprises, vous pouvez l’enregistrer pour et y accéder rapidement à partir de l’onglet Éléments enregistrés .
Essayez : passez la souris sur un message que vous souhaitez enregistrer pour plus tard, cliquez sur le menu Plus et cliquez sur Ajouter aux éléments enregistrés .