Trovare le informazioni corrette è essenziale per lavorare meglio e più rapidamente e per aumentare la produttività.
Avviare una ricerca
Restringere i risultati
Trovare messaggi, file, canali e persone con un’unica ricerca. Per iniziare, clicca sul campo di ricerca nella parte superiore di Slack.
Per restringere l’ambito dei risultati, puoi aggiungere modificatori e filtri alla tua ricerca.
La tabella seguente elenca alcuni esempi di modificatori che puoi provare.
Restringere la ricerca
Esempio
Aggiungere le virgolette per cercare una frase specifica
La ricerca "marketing report" troverà risultati contenenti l’intera frase
Aggiungere in: e il nome di un canale, di uno o più colleghi o di una sezione per eseguire ricerche all’interno di conversazioni specifiche
La ricerca di marketing report in:#team-marketing troverà risultati nel canale #team-marketing
Aggiungere da: davanti ad un nome visualizzato per cercare informazioni condivise da utenti specifici
La ricerca marketing report da:@Lucrezia troverà i risultati condivisi da Lucrezia
Accedere a messaggi e file
Slack è progettato per aiutarti a navigare tra messaggi e file in modo da poter trovare rapidamente le informazioni di cui hai bisogno.
Vai ai messaggi precedenti
Salva per dopo
Passa rapidamente ai messaggi precedenti quando hai bisogno di trovare i file condivisi durante la riunione di ieri o le decisioni prese per il progetto dell'anno scorso.
Salva i messaggi e i file che consulti spesso in modo da potervi accedere più facilmente dopo. Supponiamo che un membro del team condivida un report che dovrai consultare spesso in quanto parte di un progetto in arrivo. Anziché cercare il file ripetutamente, puoi salvarlo e accedervi in modo rapido dalla sezione Salvati.
Prova anche tu: passa il puntatore del mouse su un messaggio che vuoi salvare per dopo, clicca sul menu Altro, quindi su Aggiungi ai salvati.