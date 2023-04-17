La digitalizzazione ha portato a relazionarsi in modo più immediato e remoto, grazie a piattaforme digitali e dispositivi, ma allo stesso tempo più vulnerabile. La sicurezza in azienda rappresenta una grande sfida in questo contesto, perché le nostre conversazioni sono esposte agli hacker e ad altri soggetti che potrebbero farne un mal uso.

Comunicare in modo affidabile e sicuro è così imprescindibile per le aziende e per gli utenti che la sicurezza delle applicazioni di comunicazione sta assumendo sempre più importanza e valore nel mercato. Uno studio di MarketsandMarkets prevede infatti che il valore di questo settore aumenterà fino ai 13,2 miliardi di dollari nel 2025.

Se vuoi saperne di più sull’importanza della sicurezza in azienda, e che questa avvenga secondo parametri e politiche che forniscono supporto, in modo che le persone coinvolte abbiano accesso a ciò che viene detto, continua a leggere.

¿Cos’è la sicurezza in azienda?

La sicurezza in azienda, conosciuta anche come COMSEC (per le sue sigle in inglese Communications Security), si riferisce alla tranquillità che offre un canale di comunicazione al momento di garantire che l’integrità di un messaggio si mantenga intatta e, pertanto, il messaggio stesso rimanga archiviato e disponibile per le persone a cui è rivolto.

Si tratta di un tipo di comunicazione in cui si assicura che lo scambio di informazione avvenga in modo confidenziale, privato e protetto, evitando accessi senza autorizzazione o possibili intercettazioni.

Prendendo in considerazione che una comunicazione sicura può avvenire in diversi contesti, nel luogo di lavoro o in ambito personale o addirittura statale, è importante conoscere le tecniche e gli strumenti che hai a disposizione in ogni situazione per garantire la massima sicurezza delle comunicazioni.

Tipi di sicurezza informatica in azienda

Quando parliamo di protezione nella trasmissione di dati all’interno della sicurezza in azienda, possiamo contare con diversi tipi di sicurezza informatica:

Crittografia

Si tratta di un insieme di tecniche e strumenti che hanno l’obiettivo di offrire confidenzialità, integrità e autenticità all’informazione attraverso l’uso di chiavi di crittografia. È un processo che trasforma l’informazione leggibile in un formato criptato che può leggere solo la persona a cui è destinata.

Sicurezza della trasmissione del messaggio

Consiste nel proteggere l’informazione durante la sua trasmissione per garantire che sia confidenziale, autentica e integra, oltre che visibile solo alle persone autorizzate.

Perché sia possibile si utilizzano tecniche e strumenti di crittografia, autenticazione e controllo di accesso e anche di crittografia end-to-end, autenticazione dell’utente, gestione delle password, verifica dell’integrità e utilizzo di protocolli di sicurezza come SSL/TLS.

Sicurezza di emissioni

Si tratta della protezione dell’informazione che si trasmette attraverso onde elettromagnetiche. Include la crittografia dei dati, l’implementazione di filtri, l’utilizzo di apparecchiature e antenne di alta qualità e la riduzione della potenza dei segnali emessi.

Tipi di minacce alla sicurezza in azienda

Nonostante i sistemi di sicurezza implementati, esistono una serie di minacce che possono compromettere la privacy e l’integrità dei dati trasmessi.

Intercettazione dei dati: avviene quando un terzo ottiene accesso non autorizzato ai dati che si stanno trasmettendo attraverso una rete o un sistema di comunicazione.

Manipolazione dei dati: i dati trasmessi si modificano durante la trasmissione, il che può portare alla corruzione o all’alterazione dell’informazione.

Pishing: un utente malintenzionato finge di essere un’altra persona o un’entità legittima per ingannare i destinatari dell’informazione e ottenere accesso all’informazione confidenziale.

Atacchi DoS (Denial of Service): un utente malintenzionato sovraccarica un sistema o una rete con traffico falso o inutile, rendendo inutilizzabile il sistema stesso o la rete.

Malware: programmi dannosi che possono essere installati in un computer per rubare informazione o controllare il dispositivo.

Ingegneria sociale: tecniche utilizzate per ottenere informazioni sensibili ingannando gli utenti.

Accesso fisico non autorizzato : una persona non autorizzata ottiene accesso fisico a un dispositivo o sistema di comunicazione e ruba informazioni o realizza attività dannose.

Perché tu possa proteggerti da queste minacce, esistono diverse tecnologie e strumenti basati sulla sicurezza e sulle buone pratiche.

Come garantire la sicurezza delle comunicazioni in un’azienda

Ora che conosci le principali minacce che esistono e i sistemi di sicurezza che si possono adottare per una maggiore sicurezza in azienda, è importante sapere come puoi raggiungerla. Tuttavia, devi essere consapevole che questo dipenderà dalle necessità e dalle caratteristiche di un’azienda, come il settore, la dimensione, la struttura ecc.

In generale, questi sono alcuni elementi che ti aiuteranno a mantenere una comunicazione sicura:

Uso de protocolli sicuri. Utilizzare protocolli di comunicazione sicuri come HTTPS, SSL/TLS, SSH, tra gli altri, per proteggere le informazioni durante la loro trasmissione.

Crittografia di dati. Le tecniche di crittografia dei dati, come la crittografia AES o RSA proteggono le informazioni trasmesse.

Autenticazione e verifica dell’identità. Puoi verificare l’identità degli utenti o i dispositivi coinvolti nella comunicazione mediante l’uso di certificati digitali, autenticazione a due fattori ecc.

Aggiornamento software . Mantenere aggiornato il software dei dispositivi e dei sistemi di comunicazione per evitare vulnerabilità e rischi per la sicurezza.

Usare password sicure. Utilizzare password complesse e cambiarle con regolarità previene l’accesso non autorizzato ai sistemi di comunicazione.

Protezione fisica. I dispositivi e i sistemi di comunicazione devono essere protetti fisicamente per impedire l’accesso non autorizzato.

Educazione e formazione. È fondamentale formare gli utenti sulle pratiche di sicurezza delle informazioni cosicché siano consapevoli delle potenziali minacce e sappiano come proteggersi.

Come vedi, un approccio alla sicurezza completo, con protezione tecnica, istruzione e formazione degli utenti è fondamentale per garantire la sicurezza in azienda.

Garantisci la sicurezza alla tua azienda con Slack

Attualmente, la digitalizzazione fa sì che le aziende contino con una “sede digitale” per il lavoro in team. In questo contesto, è fondamentale tenere in considerazione il tema della sicurezza delle comunicazioni in azienda. Su Slack siamo convinti che la sede digitale della tua azienda debba essere sicura, pertanto, le diverse funzioni di sicurezza che offriamo consentono di salvaguardare i dati e le identità dei nostri clienti. Questi sono alcuni dei vantaggi di Slack che permettono di garantire la sicurezza della tua azienda.

Gestione di identità e dei dispositivi

Solo le persone e i dispositivi autorizzati possono accedere all’informazione della tua azienda su Slack. Per questo, esistono funzionalità come l’autenticazione unica (Single Sign On), il recupero del dominio e il supporto per la gestione della mobilità aziendale.

Protezione dei dati

Una delle funzionalità predeterminate su Slack è la crittografia dei dati a riposo e in transito per tutti i nostri clienti. In questo modo proteggiamo ancora di più i tuoi dati, utilizzando strumenti come la gestione e amministrazione delle chiavi di crittografia, gli Audit Trial e le integrazioni con i migliori fornitori di prevenzione della perdita di dati (PPD o DLP, per le sue sigle in inglese).

Governance dell’informazione

Slack offre capacità di governance e gestione dei rischi sufficientemente flessibili da soddisfare le esigenze della tua organizzazione. Questo include politiche di conservazione, condizioni di servizio personalizzate e supporto per eDiscovery.

Pensa alla sicurezza della tua azienda

Como puoi vedere, la sicurezza delle comunicazioni in azienda è fondamentale nel contesto attuale di digitalizzazione e di comunicazione remota. Por questo motivo, le piattaforme di comunicazione devono considerare ogni possibile minaccia che potrebbe mettere a rischio gli utenti.

Da questo punto di vista, per garantire la sicurezza dell’informazione che si trasmette, si devono adottare delle misure per proteggere l’informazione, crittografare i dati, verificare l’identità degli utenti o i dispositivi coinvolti, mantenere aggiornato il software, proteggere fisicamente i dispositivi e i sistemi, ed educare gli utenti sulle pratiche di sicurezza dell’informazione.

Una comunicazione sicura in azienda non solo protegge la privacy e l’integrità dei dati, contribuisce anche alla fiducia e alla credibilità nelle relazioni e negli affari che si svolgono online. Slack aiuta a garantire che la comunicazione del tuo gruppo di lavoro sia sicura, affidabile ed efficiente.