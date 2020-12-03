Ora Slack è disponibile in italiano

Negli ultimi anni abbiamo lavorato assiduamente per rendere Slack accessibile a più team in tutto il mondo. Slack è già disponibile in sette lingue e due dialetti ed è ora disponibile anche in italiano.

Sappiamo che diverse aziende in Italia hanno già utilizzato il prodotto Slack in inglese. Grazie alla localizzazione di Slack in italiano, saranno ancora di più le persone in Italia e nel mondo a poter utilizzare Slack per lavorare ai progetti nella lingua che preferiscono.

Impostare la lingua in italiano

Per modificare la lingua, apri le “Preferenze” nell’angolo in alto a sinistra di Slack, clicca su “Lingua e regione” e seleziona “Italiano”. Se utilizzi Slack su un dispositivo mobile, tocca la scheda “Tu” nella parte inferiore dello schermo e seleziona il menu “Preferenze” per accedere alle impostazioni di lingua.

Gli amministratori dell’area di lavoro possono inoltre impostare una lingua predefinita per tutta l’organizzazione. Ciò significa che l’amministratore di un’azienda in Italia può impostare in italiano le parti di Slack visibili a tutti, come i messaggi di Slackbot o gli inviti alle aree di lavoro, e allo stesso tempo permettere ai dipendenti che parlano una lingua diversa di accedere al resto di Slack nella lingua che preferiscono.

Un’esperienza pensata in tutto e per tutto per chi parla italiano

Una volta impostata la lingua in italiano, l’intera esperienza ti risulterà familiare: dalle parole presenti nel prodotto al modo in cui ti aspetti che l’inserimento dei messaggi funzioni in italiano. Per qualsiasi domanda, ricorda che il nostro Centro assistenza in italiano è qui per aiutarti.

Stai riscontrando problemi nell’impostare la lingua in italiano? Contattaci su Twitter o all’indirizzo feedback@slack.com.