Piano Business+

Piano Enterprise

I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono utilizzare gli strumenti di gestione del canale per visualizzare e modificare la conservazione messaggi nei canali pubblici. Anche il proprietario principale dell’area di lavoro e i proprietari e gli amministratori autorizzati possono intraprendere quest’azione nei canali privati.

Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro nella barra laterale. Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni area di lavoro. Alla voce Amministrazione nella barra laterale sinistra seleziona Gestisci canali. Se non riesci a visualizzare la barra laterale sinistra, clicca su Menunell’angolo in alto a sinistra. Cercare un canale per nome o filtrare i canali per tipo di canale Se sei autorizzato a gestire canali privati, puoi contrassegnare la casella accanto a Mostra tutti i canali privati. Per impostare o modificare la conservazione in un canale, clicca sull’icona dei tre puntini sulla destra del nome del canale e seleziona Modifica cronologia dei messaggi. Apporta le modifiche e salvale.

Slack posterà un messaggio nel canale per comunicare ai membri che la conservazione è stata aggiornata e quale proprietario o amministratore ha eseguito la modifica.

Nota: con il piano Business+ puoi modificare la conservazione soltanto nei canali privati, se per la tua area di lavoro è stata approvata una richiesta di esportazione dei dati da tutti i canali e da tutte le conversazioni.