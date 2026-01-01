Modificare le impostazioni di conservazione dei messaggi per conversazioni specifiche
Per impostazione predefinita, Slack conserverà tutti i messaggi per l’intera durata dell’area di lavoro o dell’organizzazione Enterprise. Inoltre, i proprietari dell’area di lavoro e i proprietari dell’organizzazione possono modificare le impostazioni di conservazione per i singoli canali pubblici. Se autorizzati, anche i membri potranno impostare un periodo di conservazione messaggi personalizzato per i canali privati e per i messaggi diretti (MD) di cui fanno parte. Queste impostazioni di conservazione per singole conversazioni possono avere una durata minore o maggiore rispetto alle impostazioni di conservazione dei messaggi a livello di area di lavoro o di organizzazione.
Cosa puoi aspettarti
- Se le sostituzioni dei membri sono consentite, i membri possono impostare un periodo di conservazione personalizzato per i canali privati e i MD. I proprietari potranno modificare questa opzione anche per i canali pubblici.
- Se le sostituzioni degli amministratori sono consentite, i proprietari e gli amministratori che utilizzano i piani Business+ ed Enterprise possono impostare la conservazione messaggi per i canali tramite gli strumenti di gestione del canale.
- Nei canali condivisi con organizzazioni esterne, le impostazioni di conservazione saranno applicate solo ai messaggi inviati dai membri della tua organizzazione.
- In un’organizzazione Enterprise, i canali per più aree di lavoro dovranno sempre rispettare i criteri di conservazione dell’organizzazione. Nel caso in cui i criteri non fossero impostati a livello di organizzazione, tutti i messaggi saranno conservati per impostazione predefinita.
Attenzione! L’eliminazione dei messaggi è permanente. Consigliamo di procedere con cautela nell’impostare i criteri di conservazione.
Impostare la conservazione messaggi per un canale o per un MD specifico
- Dal desktop, apri la conversazione per cui vuoi configurare le impostazioni di conservazione.
- Clicca sul nome del canale o sui nomi dei membri nell’intestazione della conversazione.
- Clicca sulla scheda Impostazioni.
- Passa il puntatore sopra Cronologia dei messaggi e clicca su Modifica.
- Seleziona Elimina i messaggi dopo un determinato periodo di tempo.
- Scegli per quanto tempo vuoi salvare i messaggi e poi clicca su Salva modifiche.
Slack posterà un messaggio nella conversazione per confermare l’aggiornamento delle impostazioni di conservazione.
Impostare la conservazione messaggi tramite gli strumenti di gestione del canale
Piano Business+
Piano Enterprise
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono utilizzare gli strumenti di gestione del canale per visualizzare e modificare la conservazione messaggi nei canali pubblici. Anche il proprietario principale dell’area di lavoro e i proprietari e gli amministratori autorizzati possono intraprendere quest’azione nei canali privati.
- Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni area di lavoro.
- Alla voce Amministrazione nella barra laterale sinistra seleziona Gestisci canali. Se non riesci a visualizzare la barra laterale sinistra, clicca su Menunell’angolo in alto a sinistra.
- Cercare un canale per nome o filtrare i canali per tipo di canale Se sei autorizzato a gestire canali privati, puoi contrassegnare la casella accanto a Mostra tutti i canali privati.
- Per impostare o modificare la conservazione in un canale, clicca sull’icona dei tre puntini sulla destra del nome del canale e seleziona Modifica cronologia dei messaggi.
- Apporta le modifiche e salvale.
Slack posterà un messaggio nel canale per comunicare ai membri che la conservazione è stata aggiornata e quale proprietario o amministratore ha eseguito la modifica.
Nota: con il piano Business+ puoi modificare la conservazione soltanto nei canali privati, se per la tua area di lavoro è stata approvata una richiesta di esportazione dei dati da tutti i canali e da tutte le conversazioni.
Livello organizzazione
Il proprietario principale dell’organizzazione e tutti i proprietari o gli amministratori autorizzati dell’organizzazione possono seguire i passaggi descritti qui sotto per visualizzare e modificare la conservazione messaggi nei canali della rispettiva organizzazione:
- Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Canali nella barra laterale sinistra.
- Cercare un canale in base al nome o filtrare i canali per tipo di canale o area di lavoro. Se sei autorizzato a gestire canali privati, puoi contrassegnare la casella accanto a Mostra tutti i canali privati.
- Per impostare o modificare la conservazione in un canale, clicca sull’icona dei tre puntini sulla destra del nome del canale e seleziona Modifica cronologia dei messaggi.
- Apporta le modifiche e salvale.
Slack posterà un messaggio nel canale per comunicare ai membri che la conservazione è stata aggiornata e quale proprietario o amministratore ha eseguito la modifica.
Livello area di lavoro
I proprietari e gli amministratori di un’area di lavoro possono seguire i passaggi descritti qui sotto per visualizzare e modificare la conservazione messaggi nei canali dell’area di lavoro che gestiscono:
- Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un’area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Alla voce Amministrazione nella barra laterale sinistra seleziona Gestisci canali. Se non riesci a visualizzare la barra laterale sinistra, clicca su Menunell’angolo in alto a sinistra.
- Cercare un canale per nome o filtrare i canali per tipo di canale Se sei autorizzato a gestire canali privati, puoi contrassegnare la casella accanto a Mostra tutti i canali privati.
- Per impostare o modificare la conservazione in un canale, clicca sull’icona dei tre puntini sulla destra del nome del canale e seleziona Modifica cronologia dei messaggi.
- Apporta le modifiche e salvale.
Slack posterà un messaggio nel canale per comunicare ai membri che la conservazione è stata aggiornata e quale proprietario o amministratore ha eseguito la modifica.
- I proprietari dell’area di lavoro e i proprietari dell’organizzazione possono rendere questa funzione disponibile per tutti i membri
- Disponibile per i piani a pagamento