이제 한국어로 제공되는 Slack

지난 몇 년 동안 저희는 전 세계의 팀에게 Slack의 사용자 편의성을 향상하기 위한 여정을 걸어왔습니다. Slack은 이미 6개의 언어 및 2개의 방언으로 이용할 수 있으며, 이제 한국어로도 제공됩니다. 한글이 탄생한 10월에 슬랙도 한글 버전을 소개하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.

저희는 영어로 된 Slack의 제품에서 가치를 찾는 회사를 몇 곳 보았습니다. Slack을 한국어로 현지화하면 한국 및 전 세계에서 더 많은 사람들이 원하는 언어로 Slack을 사용하여 프로젝트를 진행할 수 있습니다.

언어를 한국어로 설정

언어를 변경하려면 Slack의 왼쪽 상단에서 ‘환경설정’을 연 다음 ‘언어 및 지역’을 클릭하여 한국어를 선택합니다. 모바일에서 Slack을 사용하는 경우, 화면 하단에 “You”를 누르면 설정 메뉴를 확인할 수 있습니다.

워크스페이스 관리자는 또한 조직 전체에서 기본 언어를 설정할 수 있습니다. 즉, 한국어를 사용하는 회사의 관리자는 Slackbot 메시지 또는 워크스페이스 초대 등 Slack의 일부를 모두가 볼 수 있도록 설정하는 동시에, 여러 언어를 구사하는 직원들이 Slack의 나머지 부분을 원하는 언어로 액세스하도록 허용할 수 있습니다.

모든 면에서 한국어 친화적인 경험

언어를 한국어로 설정하면 제품에서 보는 모든 단어에서부터 한국어로 일하는 데 필요한 메시지 입력에 이르기까지, 모든 제품 경험이 익숙한 느낌을 줄 것입니다. 질문 사항이 있는 경우 한글화된 고객지원센터에서 도와드리겠습니다. (유료 플랜용 한국어 지원 고객 경험 지원 역시 곧 제공될 예정입니다.)

언어를 한국어로 변경하는 데 문제가 있으신가요? Twitter 또는 feedback@slack.com을 통해 메모를 남겨 주세요.