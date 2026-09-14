Key takeaways 생성형 AI는 대규모 데이터셋에서 학습한 패턴을 바탕으로 새로운 콘텐츠를 만듭니다. 데이터를 분석하거나 예측하는 데 그치지 않고, 프롬프트에 응답해 결과물을 만들어 냅니다.

팀은 생성형 AI를 활용해 역할에 관계없이 콘텐츠를 만들고 업무를 더 효율적으로 정리합니다.

텍스트, 이미지, 코드 모델 등 다양한 생성형 AI 모델이 글쓰기와 요약부터 개발과 디자인까지 폭넓은 업무를 지원합니다.

생성형 AI는 방대한 데이터셋에서 패턴을 학습하고 다음에 무엇이 와야 하는지 예측해 새로운 콘텐츠, 즉 글, 이미지, 오디오, 심지어 실제로 작동하는 코드까지 만들어 내는 도구입니다. 프롬프트를 입력하면 문단이든, 디자인 아이디어든, 완성된 개념이든 그에 맞는 결과물을 제공합니다.

기술의 발전 속도는 매우 빠릅니다. 기본적인 추론도 버거워하던 시스템이 이제는 바로 쓸 수 있는 코드를 작성하고, 수백 페이지짜리 법률 문서를 몇 문단으로 압축하며, 팀이 실제로 쓰는 마케팅 문구를 만들어 냅니다. 생성형 AI는 더 이상 실험적인 도구가 아닙니다. 실제 업무의 일부가 됐습니다.

이번 글을 통해 생성형 AI가 무엇인지, 내부적으로 어떻게 작동하는지, 그리고 팀들이 이를 어떻게 활용해 업무 흐름을 간소화하고 의사 결정을 빠르게 하며 사람의 판단이 필요한 업무에 시간을 확보해 주는지 살펴보세요

생성형 AI란 무엇인가요?

생성형 AI는 텍스트, 이미지, 코드, 오디오, 영상 등 새로운 콘텐츠를 만들어 내는 인공지능입니다. 데이터를 분석하는 데 그치지 않고, 방대한 양의 공개 데이터, 라이선스 콘텐츠 및 사람이 제작한 예시 등에서 패턴을 학습해 문장의 다음 단어나 코드의 다음 줄처럼 무엇이 와야 하는지 스스로 판단합니다.

초기 AI는 분류, 예측처럼 비교적 단순한 작업에 집중했습니다. 예를 들어 스팸 메일을 걸러내거나, 상품을 추천하거나, 수요를 예측하는 식이었습니다. 생성형 AI는 이 능력을 한 단계 더 발전시켰습니다. 결과를 찾아내거나 예측하는 데 그치지 않고, 패턴을 활용해 완전히 새로운 콘텐츠를 만들어 냅니다.

이러한 특성 덕분에 생성형 AI는 일상적인 업무에 실질적으로 활용됩니다. 팀들은 문서 초안 작성, 긴 대화 요약, 아이디어 도출, 글쓰기·코딩·이미지 제작 지원 등에 활용합니다..

대표적인 생성형 AI 종류는 다음과 같습니다.

대형 언어 모델 (LLM): 이메일부터 보고서까지 텍스트를 생성합니다.

이미지 모델: 텍스트 설명을 바탕으로 시각적 결과물을 만듭니다.

코드 모델: 코드 작성, 설명, 오류 수정을 돕습니다.

각 종류는 서로 다른 데이터로 학습하고 다른 방식으로 작동하지만, 기본 원리는 같습니다. 패턴을 학습하고, 프롬프트를 해석하고, 맞는 결과물을 만들어 내는 것입니다.

AI와 생성형 AI, 무엇이 다른가요?

인공지능은 데이터를 다루는 방식에 따라 업무를 위해 설계된 다양한 시스템을 포함합니다. 분석하고 판단하도록 설계된 것도 있고, 새로운 것을 만들어 내도록 설계된 것도 있습니다

전통적인 AI는 예측, 분류, 최적화에 집중합니다. 사기 탐지, 수요 예측, 추천 엔진, 지원 티켓 배분처럼 일관되고 정확한 결과가 필요한 시스템에 사용됩니다. 데이터를 받아 정해진 답이나 실행을 반환하는 방식입니다.

생성형 AI는 이 기반 위에 구축됐지만, 새로운 콘텐츠를 만들기 위해 설계됐습니다. 입력에 대해 하나의 예측값을 반환하는 대신, 글 초안, 요약, 이미지, 코드처럼 콘텐츠를 생성합니다. 학습한 패턴을 활용해 새로운 것을 구성합니다.

생성형 AI는 전통적인 AI를 대체하는 것이 아닙니다. AI의 한 범주로, 특정 유형의 업무를 위해 설계된 것입니다. 많은 업무 흐름이 두 가지를 함께 씁니다. 예를 들어 고객 지원 흐름에서 전통적인 AI가 티켓을 분류하고 배분한 뒤, 생성형 AI가 고객 메시지, 과거 대화, 관련 지식 베이스 콘텐츠를 반영한 답변 초안을 작성하는 식입니다

팀을 위한 도구를 선택할 때 이 차이를 이해하는 것이 중요합니다. 정확성과 일관성이 중요한 구조화된 업무에는 전통적인 AI가 맞고, 콘텐츠를 만들거나 커뮤니케이션하는 업무에는 생성형 AI가 더 적합합니다. 어떤 유형을 쓰느냐에 따라 결과물의 질과 업무 속도가 달라질 수 있습니다.

생성형 AI는 어떻게 작동하나요?

생성형 AI는 대규모 데이터 세트에서 패턴을 학습하고, 그 패턴을 활용해 프롬프트에 맞는 새로운 콘텐츠를 만들어 냅니다. 사람처럼 무언가를 “알고” 있는 것이 아닙니다. 프롬프트를 출발점으로 삼아 데이터 안의 관계를 파악하고 다음에 올 것을 결정합니다.

프로세스는 먼저 학습부터 이루어집니다. 모델은 공개 데이터, 라이선스 데이터, 사람이 만든 예시에서 가져온 텍스트, 이미지, 코드 등 방대한 데이터 세트로 학습합니다. 이 학습 과정에서 모델은 정보들이 서로 어떻게 연결되는지 익힙니다. 예를 들어 문장에서 어떤 단어 다음에 어떤 단어가 오는 경향이 있는지, 이미지에서 특정 시각적 요소들이 어떻게 함께 나타나는지를 학습합니다.

학습을 마친 모델은 결과물을 한 번에 하나씩 만들어 냅니다. 텍스트의 경우 다음 단어를 예측하고, 또 그 다음을 예측하는 방식으로 완전한 답변을 완성합니다. 각 단계에서 여러 선택지를 평가하고, 학습한 패턴과 프롬프트 콘텍스트에 가장 잘 맞는 것을 고릅니다. 코드도 비슷한 방식으로 작동합니다. 이미지 모델은 조금 다릅니다. 순서를 예측하는 대신, 대부분의 모델은 노이즈가 섞인 이미지를 점진적으로 다듬어 완성된 이미지를 만들어 내는 방식을 씁니다.

프롬프트는 생성형 AI 작동 방식의 핵심입니다. 프롬프트는 모델에게 제공하는 입력문이나 지시이며, 입력의 질이 결과물에 직결됩니다. 명확하고 구체적인 프롬프트일수록 유용한 결과가 나오고, 모호한 프롬프트는 불완전하거나 정확도가 낮은 결과로 이어집니다. 따라서 프롬프트 표현 하나를 바꾸는 것만으로도 결과가 달라질 수 있습니다.

예를 들어 “이메일 작성해 줘”라고 하면 평범한 결과가 나옵니다. “일주일째 답장이 없는 고객에게 보낼 후속 이메일을 작성해 줘. 친근한 톤으로 100단어 이내로”라고 자세히 입력하면 바로 쓸 수 있는 메일 내용 수준의 결과물이 나옵니다.

신뢰도를 높이기 위해 많은 시스템이 그라운딩(Grounding) 기법을 씁니다. 학습 데이터에만 의존하지 않고, 내부 문서나 지식 베이스에서 실제 관련 정보를 가져와 결과물의 근거로 삼는 방식입니다. 덕분에 오류가 줄고 업무에 더 맞는 결과물이 나옵니다.

AI는 업무를 도와주지만 방향을 잡고 결과를 검토하는 것은 여전히 사람의 몫입니다. 생산성과 효율을 높일 수 있지만, 사람의 검토와 판단이 뒷받침돼야 합니다. AI를 업무를 대체하는 수단이 아닌 보완하는 도구로 볼 때 팀이 가장 큰 효과를 얻습니다.

업무에서 생성형 AI를 어떻게 활용하나요?

팀들은 시간이 많이 걸리고 반복적이며 정신적으로 부담이 큰 업무에 생성형 AI를 활용합니다. 처음부터 시작하는 대신, 정보를 찾아내고 아이디어를 정리하며 콘텐츠를 만드는 데 씁니다. 앱 전환을 줄이고 수동 업무 흐름을 빠르게 처리하는 데 도움이 됩니다.

여러 팀들이 업무에서 협업 인텔리전스를 위해 생성형 AI를 활용하는 방식을 소개합니다.

지식 근로자

지식 근로자는 생성형 AI를 활용해 정보를 더 빠르게 처리하고 만들어 냅니다. 긴 문서를 요약하고, 대화에서 핵심을 뽑아내고, 러프한 아이디어를 구조화된 초안으로 바꿔줍니다. 산발적인 내용을 정리해 콘텐츠를 더 명확하게 다듬거나 하나의 아이디어를 여러 방식으로 표현하는 데도 도움이 됩니다.

예를 들어 연구자는 40페이지짜리 보고서를 붙여넣고 몇 초 만에 두 문단 요약을 받을 수 있고, 작가는 다섯 항목을 입력하면 빈 페이지에서 시작하는 대신 반응할 수 있는 초안을 바로 받아볼 수 있습니다.

관리자

관리자는 생성형 AI를 활용해 팀과 방향을 맞추고 더 효율적으로 의사 결정을 내립니다. 팀 진행 상황을 요약하고, 현재의 걸림돌을 찾아내며, 기존 내용을 바탕으로 계획을 정리하는 데 씁니다. 여러 소스에서 일일히 업데이트를 모으는 대신, 현재 상황을 한눈에 파악하고 다른 사람들이 바로 실행할 수 있는 형태로 공유할 수 있습니다.

예를 들어 Slack에서 관리자는 일주일치 프로젝트 대화를 불러와 결정 사항과 처리되지 않은 질문 사항들을 간결하게 요약한 뒤, 이해관계자에게 공유할 현황 업데이트로 바로 만들 수 있습니다. 긴 회의나 수동 검토 없이도 가능합니다.

고객 대면 팀

고객을 직접 대하는 팀은 생성형 AI를 활용해 더 빠르게 응답하고 더 명확하게 소통합니다. 자주 받는 질문에 대한 답변 초안을 작성하고, 상황에 맞게 톤을 조정하며, 응답의 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어 결제 관련 분쟁을 처리하는 담당자는 고객 메시지와 계정 이력을 바탕으로 몇 초 만에 답변 초안을 만들고, 톤을 다듬어 템플릿처럼 느껴지지 않는 개인화된 답변을 보낼 수 있습니다. 민감한 상호 작용에서 꼭 필요한 사람의 판단은 유지하면서도 응답 시간을 줄일 수 있습니다.

기술 팀

기술 팀은 생성형 AI를 활용해 개발 속도를 높이고 문서 작업에 드는 시간을 줄입니다. 코드 일부를 생성하고, 낯선 코드는 설명하며, 수정 방안을 제안해 개발자가 반복 작업에 덜 시간을 쓰고 더 어려운 문제에 집중할 수 있게 합니다.

예를 들어 개발자가 오류 메시지를 붙여넣으면 몇 초 만에 명확한 설명과 수정 방안을 받을 수 있고, 그대로 적용할지, 수정할지, 전체적으로 다른 방법을 사용할지만 판단하면 됩니다.

Slack에서 생성형 AI 활용하기

Slack은 대화, 데이터, 실행을 한곳에 모아 업무 흐름 안으로 AI를 끌어들입니다. 여러 도구를 전전할 필요 없이, 생성형 AI 에이전트를 활용해 업무가 이미 이루어지고 있는 한 곳에서 바로 질문하고 실행할 수 있습니다.

Slackbot은 이 경험의 핵심입니다. 독립형 AI 도구와 달리, 대화, 파일, 결정 사항, 연동 앱의 전체 콘텍스트를 갖고 작동합니다. 실제 팀 활동을 바탕으로 질문에 답할 수 있다는 의미입니다.

팀들이 Slackbot을 활용하는 방식은 다음과 같습니다.

업무 즉시 요약. 여러 대화가 쌓인 채널과 긴 스레드를 간결한 요약이나 일을 한눈에 정리로 변환해 빠르게 현황을 파악합니다.

여러 시스템에서 답변 찾기. 앱을 전환하지 않고 메시지, 파일, 문서나 CRM 데이터와 같은 연동된 도구까지 한 번에 검색합니다.

업무 준비 및 정리. 최근 활동을 바탕으로 회의 브리핑을 만들고, 문서를 분석하며, 다음 단계를 정리합니다.

초안 작성 및 다듬기. 업데이트, 후속 메시지, 사내 커뮤니케이션을 작성하고 공유하기 전에 톤이나 표현을 조정합니다.

메시지 번역 및 변환. 글로벌 팀을 지원하기 위해 다른 언어나 형식을 바꿔줍니다.

앱 전환 없이 바로 실행. Slack에서 직접 워크플로를 실행하고, 레코드를 업데이트하거나 앱 간 요청을 라우팅합니다.

예를 들어 관리자는 Slackbot에게 최근 제품 관련 논의를 요약해 팀과 공유할 명확한 현황 업데이트로 만들어 달라고 요청할 수 있습니다. 이때 고객 대면 팀은 모든 콘텍스트를 다시 정리하지 않고 과거 대화를 바탕으로 후속 메시지 초안을 바로 만들 수 있습니다.

Slackbot은 팀이 어떻게 일하는지 파악하고, 접근 권한이 있는 정보만 불러오기 때문에 결과물의 관련성과 보안을 동시에 지킵니다. 시스템 간에 정보를 복사하거나 배경 정보를 다시 설명할 필요 없이, 한곳에서 질문부터 실행까지 처리할 수 있습니다. 정보를 추적할 필요도 업무 맥락을 전환할 필요도 없습니다.

생성형 AI 활용을 위한 모범 사례는 무엇인가요?

생성형 AI는 팀의 업무 방식을 개선할 수 있지만, 결과는 어떻게 활용하느냐에 달려 있습니다. 명확한 방향 없이 쓰면 일관성 없는 결과나 오류로 이어질 수 있습니다. 가장 큰 효과를 보는 팀은 기존 업무 흐름의 일부로 생성형 AI를 활용하는 것 입니다.

업무에서 생성형 AI를 활용할 때 따르면 좋은 모범 사례를 소개합니다.

도구보다 목적부터 정하세요. 정보 요약, 초안 작성, 업데이트 정리처럼 업무에서 병목이 생기는 지점을 먼저 파악하세요. 그 지점에 생성형 AI를 먼저 적용해 보는 것이 명확한 적 없이 도구를 도입하는 것보다 훨씬 효과적입니다

결과물은 반드시 사람이 검토하세요. 생성형 AI 가 유용한 결과를 내더라도 검토는 빠질 수 없습니다. 공유하거나 실행하기 전에 내용의 정확성을 확인하고, 톤을 다듬으며, 최종 판단은 사람이 내리세요

생성형 AI AI를 대체 방안이 아닌 생각을 돕는 도구로 쓰세요. 아이디어를 꺼내거나 정보를 구조화하는 출발점으로 쓸 때 가장 효과적입니다. 결과물을 맥락에 맞게 다듬는 판단은 여전히 사람의 몫입니다.

AI가 만든 콘텐츠임을 밝히세요. 특히 고객 대상이거나 외부에 공개되는 커뮤니케이션에서는 AI의 도움을 받은 사실을 명확히 하세요. 책임감 있는 AI 활용 문화 를 만드는 데 도움이 됩니다.

데이터 보안 기준과 범위를 미리 정하세요 . AI 도구에 어떤 데이터를 사용할 수 있는지 명확한 기준을 마련하세요. 데이터 처리 방식, 연결된 시스템, 비공개로 유지해야 할 정보를 파악하는 것이 중요합니다.

프롬프트를 꾸준히 다듬으세요. 지시 방식을 조금만 바꿔도 결과물의 질이 크게 달라집니다. 프롬프트를 하나의 기술처럼 여기고, 잘 되는 방식을 찾아가며 발전시켜 나가세요.

콘텍스트를 사용하여 결과를 개선하세요. 관련 정보에 접근할 수 있을 때 생성형 AI의 성능이 올라갑니다. 배경 설명, 예시, 참고 자료를 제공한다면 더 정확하고 유용한 결과물이 나옵니다.

관련 정보에 접근할 수 있을 때 생성형 AI의 성능이 올라갑니다. 배경 설명, 예시, 참고 자료를 제공한다면 더 정확하고 유용한 결과물이 나옵니다. 써보고 조정하세요. 업무와 입력값에 따라 결과가 달라집니다. 실험하고, 결과를 평가하며, 시간이 지나면서 생성형 AI 활용 방식을 조정해 나가세요.

“좋은 결과”의 기준을 함께 미리 정하세요. 결과물의 품질에 대한 명확한 기준을 세워두면 팀이 받아들일지, 수정할지, 버릴지 판단하기 쉬워집니다.

실제 사례를 참고 자료로 활용하세요. 과거 작업물, 템플릿, 샘플 결과물을 제공하면 모델이 더 정확한 결과를 만드는 데 도움이 됩니다.

AI를 쓰지 말아야 할 때를 구분하세요. 리스크가 크거나 매우 민감한 업무는 사람이 직접 처리하는 것이 낫습니다.

생성형 AI를 일상 업무에 녹이기

생성형 AI는 팀이 현재의 업무 흐름과 커뮤니케이션 방식에 자연스럽게 녹아들 때 가장 큰 효과를 발휘합니다. 생성형 AI의 도움으로 정보를 더 빠르게 찾고, 몇 초만에 초안을 작성하며, 아이디어를 효율적으로 정리할 수 있습니다.

반복적이고 단순한 업무를 생성형 AI에게 맡기면, 팀원들이 의사 결정과 문제 해결처럼 더 가치 있는 일에 집중할 시간이 생깁니다.

Slack에서 생성형 AI는 팀이 이미 쓰고 있는 대화, 파일, 도구와 함께 작동합니다. 만들고, 다듬고, 공유하는 것이 동일한 시스템에서 모두 이루어집니다. 여러 단계의 업무를 자동화하고 시스템 간 실행까지 처리하는 생성형 AI 에이전트 덕분에, Slack은 AI를 단순한 보조 수단이 아닌 실제로 일을 함께 하는 파트너로 만들어 줍니다. AI가 팀의 업무에 기여하고 일상 업무 흐름에 어떻게 녹아드는지 경험할 수 있는 강력한 공간입니다

자주 묻는 질문 (FAQs)