Key takeaways AI 요약이란 AI 기술을 활용해 긴 문서, 음성·영상 녹음, 메시지 스레드에서 가장 중요하고 관련성 높은 내용을 추출하는 것입니다.

AI 요약 도구를 사용하면 업무 흐름을 빠르게 하고, 의사 결정을 개선하며, 팀 전체가 같은 방향으로 나아갈 수 있습니다.<br />

가장 영향력 있는 AI 요약 도구는 활용가 높고, 보안이 뛰어나며, 기존 도구 및 업무 흐름과 원활하게 통합됩니다.

하루의 업무 일과 중 얼마나 많은 정보를 처리하는지 생각해 보세요. 오피스든 원격 근무든, 오늘날 대부분의 팀은 정보 과부하에 시달리고 있습니다. 긴 메시지 스레드, 문서, 회의 속에 묻혀 있는 중요한 내용을 놓치기 쉽습니다.

AI 요약 도구가 이 문제를 해결해 줍니다. ‘요약 생성기’ 또는 ‘텍스트 요약 도구’라고도 불리는 이 도구들은 복잡하거나 방대한 정보를 핵심만 추린 간결한 요약으로 변환해 줍니다. 시간을 절약할 뿐만 아니라, 팀이 정보를 더 효율적으로 처리하고 더 빠르고 스마트한 결정을 내릴 수 있게 해줍니다.

AI 요약 가이드에서는 도구의 작동 원리, 활용 시점, 그리고 가장 효과적인 기능들을 살펴봅니다.

AI 요약이란 무엇인가요?

AI 요약 도구는 인공지능 기술을 활용해 텍스트, 오디오, 영상 등 대량의 데이터를 핵심 내용을 담은 간결한 형식으로 압축합니다. 문서와 각종 미디어에서 가장 자주 언급되거나 중요하게 다뤄지는 표현과 개념을 분석한 후, 자연스러운 용언어로 쉽게 풀어서 전달합니다.

AI 요약의 두 가지 주요 방식은 추출형(Extractive)과 생성형(Abstractive)입니다.

추출형 요약 은 본에서 핵심 문장이나 구절을 그대로 뽑아 요약을 만듭니다. 친구가 영화의 주요 줄거리를 나열해줘 모든 핵심 줄거리 포인트를 알게 되는 것과 비슷합니다.

생성형 요약은 원본을 바탕으로 새로운 문장을 생성해 요약을 만듭니다. 친구가 자신의 말로 영화 내용을 설명해 주는 것과 같습니다.

예를 들어, 긴 회의록에 추출형 AI 요약을 적용하면 발언자의 실제 발언을 그대로 가져오고, 생성형 요약은 핵심 내용을 AI가 새롭게 작성한 자연스러운 언어로 풀어냅니다..

추출형 요약은 발언자 정보가 포함된 회의록 요약이나 연구 논문의 핵심 인용구 추출에 특히 유용하고, 생성형 요약은 긴 이메일이나 채팅 스레드의 핵심 내용을 정리할 때 효과적입니다.

AI 요약은 어떻게 작동하나요?

AI와 머신러닝(ML) 기술이 요약 도구의 핵심입니다. 원본 맥락을 유지하면서 데이터를 빠르게 분석합니다. AI 요약 도구의 일반적인 작동 방식은 다음과 같습니다.

처리(Process). 텍스트 스캔, 영상 시청, 오디오 청취를 통해 콘텐츠를 분석하고 의미를 파악합니다.

식별(Identify). 제목, 키워드, 시각 자료를 통해 관련 문구, 실행 아이템, 핵심이 되는 순간을 파악합니다.

생성(Create). 파악한 핵심 정보를 원본의 의미를 유지하면서 압축된 형태로 요약을 생성합니다.

2026년 추천 AI 요약 도구

AI 요약 도구는 단순한 텍스트 요약기부터 영상, 통화는 물론, 이메일, 채팅과 같은 디지털 소통 내용까지 사용 가능 범위는 다양합니다.

간단한 텍스트 요약에는 ChatGPT, Claude, Gemini 같은 범용 생성형 AI 도구로도 충분합니다. 하지만 복잡한 콘텐츠를 요약하거나 업무 흐름에 AI 요약을 통합하려면 아래에 소개하는 전용 소프트웨어가 더 적합합니다.

텍스트 요약부터 회의 지원까지, 2026년 주목할 만한 AI 요약 도구를 소개합니다.

Slackbot

Slackbot은 Slack에 완전히 통합된 다재다능한 AI 에이전트입니다. Slack에서 어떻게 일하는지 전체 맥락을 파악하고, 플랫폼 내에서 오간 대화와 문서에서 정보를 가져올 수 있습니다.

Slackbot의 요약 기능을 활용하면 놓친 Slack 대화를 빠르게 파악하고, 채널, 스레드, 캔버스에서 핵심 정보를 찾을 수 있습니다. 특정 고객 관련 정보를 찾기 위해 몇 주치 대화를 일일이 스크롤할 필요 없이, Slackbot이 해당 고객에 관한 모든 내용을 찾아 요약해 줍니다. 프로젝트 관련 끝도 없이 긴 스레드에서 핵심 내용만 뽑고 싶다면 Slackbot이 찾아주고 다음 단계까지 제안합니다..

Slackbot이 생성하는 요약이 일반 AI 요약보다 뛰어난 이유는, Slack 활동 전체를 파악하기 때문입니다. 비즈니스 목표부터 업무 흐름까지 모두 이해하고 있어 Slackbot이 더 관련성 높고 실행 가능한 요약을 만들어냅니다.

Slackbot은 단순한 요약 도구를 훨씬 넘어섭니다. Slack에서 퍼스널 어시스턴트 역할을 하는 완전히 통합된 협업 에이전트입니다. 요약 결과를 업무에 바로 연결할 수 있어 실행 액션 아이템 배정, 회의 안건 작성, 비즈니스 전략 수립까지 Slackbot에게 요청할 수 있습니다.

주요 기능: Slack내 정보를 기반으로 맥락이 풍부한 요약을 생성하고, 이를 협업에 바로 활용ㅇ합니다 .

Slack내 정보를 기반으로 맥락이 풍부한 요약을 생성하고, 이를 협업에 바로 활용ㅇ합니다 추천 대상: 이미 Slack에서 대부분의 업무를 처리하는 팀 중 협업 효율을 더 높이고 싶은 분들에게 적합합니다.

CLOVA Note(클로바 노트)

클로바 노트는 네이버가 개발한 AI 회의 녹음 서비스로, 한국어 비즈니스 환경에 최적화되어 있습니다. 네이버의 음성 인식 기술을 기반으로 높은 한국어 전사 정확도를 제공하며, 네이버웍스 기업용 생태계와 연동됩니다.

주요 기능: 회의를 녹음하고 화자별 전사본을 생성하며, 주요 주제와 실행 아이템이 포함된 AI 요약 을 자동으로 제공합니다.

추천 대상: 네이버웍스를 사용 중인 국내 조직, 또는 한국어 전사 정확도를 중시하고 국내 지원을 받을 수 있는 솔루션을 찾는 팀.

Fellow.ai

Fellow는 Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Slack 허들에서 93개 언어로 회의를 녹음·전사·요약하는 AI 미팅 어시스턴트입니다. 봇 기반과 봇 없이(botless) 녹음을 모두 지원하며, SOC 2 Type II 인증과 HIPAA 준수를 갖춰 규제 산업에도 도입할 수 있습니다. Ask Fellow 기능으로 과거 회의 전체를 검색해 회의록을 뒤질 필요 없이 결정 사항과 배경 정보를 바로 찾을 수 있습니다.

주요 기능: 핵심 결정 사항과 실행 아이템이 담긴 구조화된 회의 요약을 자동으로 생성하고, 자연어로 과거 회의 전체를 검색할 수 있습니다.

추천 대상: 보 안과 규정 준수가 중요한 환경에서 AI 회의 어시스턴트가 필요한 팀, 또는 회의 내용을 조직 전체가 검색하고 활용할 수 있는 자산으로 만들고 싶은 팀.

Quillbot

긴 텍스트를 간단하게 요약할 도구를 찾는다면 Quillbot이 좋은 선택입니다. 기사나 보고서를 요약기에 붙여넣으면 문단형·불릿형 등 출력 형식과 요약 길이를 원하는 대로 설정할 수 있습니다.

원문과 요약을 나란히 비교하는 화면도 제공하며, 요약의 특정 부분을 다른 Quillbot 도구로 보내 문장을 다듬거나 재작성도 가능합니다.

기업용보다는 개인용에 가깝고 복잡한 업무 흐름은 지원하지 않지만, 무료 플랜으로 빠르고 간단하게 쓰기에 좋습니다.

주요 기능: 긴 텍스트의 기본 요약을 생성합니다.

추천 대상: 긴 보고서나 온라인 기사를 빠르게 요약해야 하는 분들

TLDR This

“너무 길어서 못 읽겠다(Too Long; Didn’t Read)”의 줄임말에서 이름을 딴 TLDR This는 어떤 긴 텍스트도 요약할 수 있습니다. 문서를 업로드하거나 URL을 붙여넣으면 핵심 내용을 정리한 간결한 요약을 바로 얻을 수 있습니다.

있습니다. 문서를 업로드하거나 URL을 붙여넣으면 핵심 내용을 정리한 간결한 요약을 바로 얻을 수 있습니다. 글 내용 요약 외에도 작성자, 날짜, 이미지 정보 등 웹 페이지 메타데이터도 분석합니다. 광고를 차단하고 낚시성 링크 콘텐츠를 걸러줘 온라인 검색을 더 편하게 할 수 있으며, 브라우저 확장 프로그램도 제공해 검색 중 기능의 이점을 누릴 수 있습니다.

주요 기능: 긴 텍스트 요약, 특히 브라우징 중 웹 페이지 요약에 특화되어 있습니다.

추천 대상: 온라인 리서치를 자주 하는 팀

Wordtune Summarizer

Wordtune Summarizer는 텍스트뿐 아니라 YouTube 영상도 요약할 수 있습니다.

파일을 업로드하거나 링크를 붙여넣으면 텍스트나 영상 콘텐츠의 명확하고 간결한 요약을 얻을 수 있습니다. 논문이나 긴 보고서처럼 분량이 많은 콘텐츠는 섹션별로 요약해 주기 때문에 특히 유용하며, 원하는 섹션을 골라 요약을 더 자세히 펼쳐볼 수도 있습니다.

텍스트 스크롤이나 영상 탐색 중에도 요약 패널을 열어두고 특정 주제가 어디에서 언급되는지 확인할 수 있습니다. 개인 보관함에 요약 저장, 주석 추가, 사실 여부 기능도 제공합니다.

주요 기능: 긴 문서와 YouTube 영상을 요약하며, 결과물에 대한 추가 맥락 확인 기능도 제공합니다.

추천 대상: 논문, 재무 보고서, 웨비나 등 길고 밀도 높은 콘텐츠를 소화해야 하는 전문가

Scholarcy

Scholarcy는 최신 연구 동향을 파악해야 하는 의료 전문가나 경제 분석가를 위한 학술 논문 전용 요약 도구입니다.

논문을 체계적으로 구성된 플래시카드로 변환해 각 주요 섹션의 핵심을 한눈에 파악할 수 있게 해줍니다. 연구 방법과 결과 같은 기본 정보 외에도 해당 논문이 같은 분야의 다른 연구와 어떻게 연관되는지, 기존 지식을 바탕으로을 발전되었시키는지 여부도 알려줍니다.

일관된 요약 템플릿으로 정보를 쉽게 이해소화할 수 있으며, 필요한 깊이에 맞게 결과물출력을 조정하거나 핵심 개념이 다뤄지는 부분으로 바로 이동할 수도 있습니다.

주요 기능: 학술 논문을 일관된 형식의 이해하기 쉬운 플래시 카드로 요약합니다.

추천 대상: 학술 연구 동향을 꾸준히 파악해야 하는 연구자 및 전문가

Jasper

마케팅 팀을 위한 AI 도구인 Jasper는 요약 기능 이상의 다양한 기능을 제공하지만, 소프트웨어의 핵심 기능은 요약입니다.

콘텐츠 브리프, 조사 문서, 통화 메모 등 내부 자료를 업로드하면 모든 내용을 통합한 요약을 생성합니다. 이미 제작한 긴 자료의 요약을 만들어 소셜 게시물이나 광고 문구 같은 단문 콘텐츠의 기반으로 활용할 수도 있습니다.

이러한 기능들은 업무 자동화와 맞춤형 에이전트 구축을 포함한 마케팅 팀을 위한 종합 솔루션의 일부입니다.

주요 기능: 내부 문서를 요약해 마케팅 팀의 크리에이티브 자산 개발을 돕습니다.

추천 대상: 브랜드에 일관된 자산을 효율적으로 만들고 싶은 마케팅, PR 팀 및 관련 팀원

Fathom

통화 녹취와 요약을 지원하는 AI 도구는 많지만, Fathom은 가장 잘 알려진 도구 중 하나입니다. 통화 내용을 텍스트로 변환하고 요약해 팀이 핵심 내용에 집중할 수 있게 합니다.

팀원에게 배정할 수 있는 실행 아이템 및과 주요 흐름을 파악하게 해주는 통화 인사이트도 생성합니다. 과거 회의와 배경 정보의 핵심 정보도 빠르게 찾을 수 있으며, 실행 아이템과 요약을 기존 업무 흐름에 맞게 커스터마이징하고 Zoom, Google, Slack 등 주요 커뮤니케이션 도구와 연동됩니다.

주요 기능: AI 전사문 을 생성하고 실행 가능한 요약으로 변환합니다.

추천 대상: 대부분의 업무를 회의로 진행하고 회의 관련 행정 업무를 줄이고 싶은 팀

AI 요약의 이점은 무엇인가요?

AI 요약 도구는 빠른 답변 탐색, 시간 절약, 현재 업무에 집중할 수 있도록 돕습니다. AI 요약의 주요 이점은 다음과 같습니다.

시간 절약. AI 요약 도구는 속도가 가장 중요한 순간, 예를 들어 회의 사이에 문서를 검토하거나 놓친 메시지를 따라잡을 때 빠르게 정보를 처리하고 조치를 취합니다.

정보 과부화 해소. AI 요약은 인사말이나 잡담은 건너뛰고 중요한 정보만 처리할 수 있게 해줍니다. 덕분에 더 중요한 업무에 집중할 여유가 생깁니다.

의사 결정 개선. AI 요약은 결정을 더 빠르게 내리게 할 뿐 아니라, 가장 관련성 높은 정보에 집중하게 해 의사 결정의 질도 높입니다.

협업 효율화. 모든 팀원이 핵심 정보를 바로 확인할 수 있으면 커뮤니케이션 오류가 줄고 팀 전체가 같은 방향을 바라볼 수 있습니다.

지식 보존. 명확하고 이해하기 쉬운 요약은 팀원들이 내용을 기억하고 업무에 적용하기 더 쉽게 만듭니다..

통합 지원. 일부 업무용 운영 시스템은 업무가 이뤄지는 곳에서 모든 앱의 내용을 요약하는 AI 에이전트를 제공합니다. 예를 들어 Slack의 AI 에이전트 는 Slack에 연결된 모든 채널, 허들, 워크스페이스를 요약할 수 있습니다. .

이러한 이점들은 AI 요약과 업무 자동화 도구가 단순한 생산성 팁이 아님을 보여줍니다. 운영 효율성을 높이고, 협업을 간소화하며, 궁극적으로 성장을 이끄는 핵심 도구입니다.

AI 요약, 또 어떻게 활용할 수 있나요?

AI 요약의 이점은 단순히 텍스트를 줄이는 것을 훨씬 넘어섭니다. 회의 효율화부터 원활한 온보딩 지원까지, 업무 흐름 가운데 더 스마트하고 빠른 업무를 가능하게 합니다.

AI 요약이 팀의 시간을 절약하는 방법을 소개합니다.

회의를 더 상호 작용하는 시간으로. AI 요약 도구가 회의록을 작성 하는 동안 팀 대화에 집중하세요. 누가 무엇을 말했는지 기록하고, 핵심 내용을 정리하며, 할 일 리스트 에 실행 아이템을 추가해 줍니다.

온보딩 간소화. 신규 입사자가 프로젝트, 부서, 조직 정보를 빠르게 파악할 수 있도록 관련 내용을 즉시 활용 가능한 형태로 압축합니다.

일일 메시지 요약. 자리를 비운 사이 놓친 내용을 한눈에 확인하세요. AI가 Slack 채널 이나 다이렉트 메시지의 중요한 내용을 요약해 줍니다.

정보 검색. 수십 개의 대화와 파일을 일일이 뒤지지 않고도 이슈에 대한 맥락을 빠르게 파악할 수 있습니다. AI가 필요한 답변을 찾아줍니다.

이메일 요약. 긴 이메일 체인의 핵심을 단 몇 초 만에 파악하세요. 이메일 앱 연동 을 활용해 긴 대화에서 핵심만 뽑아냅니다.

새로운 연구 파악. 수십 페이지 보고서를 읽을 시간이 없을 때, AI 요약 이 가장 핵심적인 내용을 압축해 전달합니다.

Slack 허들에서 팀원들과 대화하는 동안, AI 에이전트가 노트를 작성하고 핵심 내용을 정리하며 업무까지 배정해 줍니다.

AI 요약 도구 선택 시, 어떤 기능을 확인해야 할까요?

AI 기반 요약 도구의 사용은 팀의 업무를 더 쉽게 만들어야 하지, 새로운 부담을 더해서는 안 됩니다. 핵심 업무와 구성원을 하나로 연결해 이해도, 협업, 생산성을 높이는 대화형 플랫폼을 찾아보세요.

확인해야 할 AI 요약 기능은 다음과 같습니다.

유연한 기능. 팀은 영상, 텍스트, 오디오 등 다양한 방식으로 소통하므로 여러 형식을 처리할 수 있는 AI 요약 도구를 선택하는 것이 중요합니다. Slack의 AI 가이드 에서는 스레드, 채널, 다이렉트 메시지 전반에서 내장형 기능을 통해 정보를 더 빠르게 찾는 방법을 확인할 수 있습니다 .

실시간 회의록 작성. 회의에 늦게 참석하거나 즉각적인 결정을 내려야 할 때, 간결한 요약과 핵심 내용에 바로 접근할 수 있으면 큰 도움이 됩니다. Slackbot은 허들 중 회의록을 작성 하고 핵심 내용을 보여주며 콘텍스트 기반 실행 아이템을 목록화해 회의가 원활하게 진행되도록 돕습니다.

출처 인용. AI 도구를 사용할 때 정확성 검증은 필수입니다. 정보 출처를 제공하는 솔루션을 선택하세요. 예를 들어 Slackbot에 질문하면, 답변과 함께 근거가 된 메시지, 파일, 외부 출처에 대한 인용이 제공됩니다. 인용 위에 마우스를 올려 미리 보거나 클릭해 원본을 확인할 수 있습니다.

간편한 인터페이스. 누구나 바로 사용할 수 있도록 직관적이고 배우기 쉬운 도구를 선택하세요. 예를 들어 Slack은 플랫폼 내 아이콘을 클릭하는 것만으로 허들 노트 작성과 채널 요약 보기를 시작할 수 있습니다.

앱 연동. 매일 사용하는 앱과 연동되는 솔루션 을 선택하면 도입률을 높일 수 있습니다. Slack을 중앙중심 업무용 운영 시스템으로 사용하면 Slackbot으로 서드파티 앱의 정보도 요약해 업무 흐름을 강화할 수 있습니다.

협업 기능. 요약 앱이 공유와 협업을 지원하는지 확인하여 팀워크를 장려하세요. AI 노트 기능을 활용하면 Slackbot이 맥락을 바탕으로 인사이트와 액션 아이템을 추출하고, 캔버스 에 정리한 후 허들 스레드에 공유합니다.

보안 및 개인정보 보호. 많은 생성형 AI 도구의 데이터 보안 정책은 미흡하거나 아예 없는 경우도 있습니다. 조직 데이터를 안전하게 보호하려면 도입 전 엔터프라이즈급 보안 인증 여부를 꼼꼼히 확인하세요.

다국어 지원. AI 요약 도구가 일부 언어만을 지원한다면 특히 글로벌 조직에서는 혜택을 받는 인원이 크게 줄어듭니다. 팀원 모두가 사용하는 언어를 지원하는지 반드시 확인하세요.

AI 요약 도구 활용의 모범 사례는 무엇인가요?

AI 요약 도구는 팀의 소통과 협업을 더 쉽게 만들어 줍니다. 놓친 업무 채팅을 따라잡고, 회의록을 빠르게 검토하고, 채널 전체 대화 내용을 파악하고, 한곳에서 답변을 찾는 등 일상적인 업무 흐름을 향상시킵니다.

하지만 AI 요약 도구를 최대한 활용하려면, 기술이 무엇을 할 수 있는지에 대한 명확한 이해와 그 가능성과 한계에 대한 기대 설정이 필요합니다. AI가 시간과 에너지를 절약하는 방법을 창의적으로 찾되, AI가 맞지 않는 업무 흐름에 억지로 AI를 끼워 맞추는 것은 피하세요.

AI 요약 도구 사용 시 참고하면 좋을 모범 사례입니다

요약은 대체 방식이 아닌 콘텍스트로서 활용하세요

아무리 뛰어난 요약 도구도 전체 문서를 읽는 가치를 완전히 대체할 수는 없습니다. 문서를 읽지 않기 위한 수단이 아니라, 어떤 문서를 읽을 가치가 있는지 판단하는 맥락 파악 도구로 활용하는 것이 좋습니다. 예를 들어 재무 분석가는 AI 요약으로 어떤 뉴스 기사가 자신의 업계 동향을 다루는지 파악한 뒤, 관련 섹션으로 바로 이동할 수 있습니다..

원격·분산 팀의 업무 흐름에 요약 기능을 더해보세요

회의 및 메시지 대화 요약은 시간대나 위치가 달라 실시간으로 소통하기 어려운 팀에게 특히 유용합니다. AI 요약을 팀의 기본 업무 프로세스에 녹여두면, 다른 시간대의 동료들이 자는 사이 진행된 내용을 출근하자마자 빠르게 파악할 수 있습니다.

중요한 의사 결정 시 결과물을 반드시 검증하세요

다른 AI 도구와 마찬가지로 AI 요약도 환각(Hallucination) 현상이 발생할 수 있습니다. 동료들에게 공유하기 전 요약 내용을 검토하고 검증하세요. 가정을 확인하거나 질문에 답할 때는 원본 문서를 참조하는 것이 좋습니다. 중요한 결정을 내릴 때는 원본 콘텐츠를 우선적으로 활용하고, 요약은 복기나 맥락 보완 용도로만 사용하세요.

자연스러운 대화체 프롬프트를 사용하세요

AI 요약 도구에 자연어로 프롬프트를 입력하면 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 좋은 AI 요약 도구는 자연어 뒤에 담긴 의도를 이해하며, 특히 비즈니스 맥락까지 활용할 수 있다면 더욱 정확한 결과를 냅니다. 예를 들어 Slackbot은 일상적인 텍스트나 음성을 어려움 없이 처리합니다.

AI 요약 도구는 똑똑하게 활용할 때 가장 큰 효과를 발휘합니다. 강점과 한계를 정확히 파악하면, 팀이 가장 효과적인 곳에 AI를 투입해 더 많은 정보를 갖추고, 더 효율적이고 생산적으로 일할 수 있습니다.

AI 요약으로 효율적인 업무 흐름 만들기

AI 요약은 더 짧은 시간에 더 많은 콘텐츠를 이해할 수 있게 해줍니다. 검색 속도를 높이고, 회의 관련 행정 업무를 줄이고, 몇 주치 대화에 쌓여있던 핵심 정보를 찾고, 온보딩을 개선하는 데 필요한 도구를 제공합니다.

요약을 나머지 업무 흐름과 통합하면 이 효율성은 더욱 배가됩니다. 특히 Slackbot은 생성한 요약을 활용해 실행 아이템을 배정하고, 워크플로를 트리거하고, 영업 전략을 수립하는 등 다양한 역할을 합니다. 업무가 이루어지는 현장에 깊이 통합된 도구로서, Slackbot은 단순한 요약을 넘어 업무 하루 전체를 더 효율적으로 만드는 퍼스널 어시스턴트가 됩니다.

AI summarization FAQs