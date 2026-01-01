Slack을 더욱 강력하게 만드는 Atlassian의 티켓팅 시스템 Halp

이 웨비나는 다음 용도로 적합합니다.
- 비즈니스 의사 결정자
- 개발자
- 모든 사용자
- Enterprise Grid
- Slack 사용자
- 기술 전문가
우리는 엄청난 기술의 전환을 경험했습니다.디지털 세상에서 살고, 일하며, 쇼핑하고, 즐기고 있으며, 이제 과거로는 돌아갈 수 없게 되었습니다. 동시에, 많은 조직에서는 전 세계적 경제 불확실성이라는 새로운 난관에 직면했습니다.미래에 대비하는 동시에 이런 시대에서 성공을 거두려면 어떻게 해야 할까요?
우리는 팀이 효율성과 생산성을 극대화해 주는 도구를 활용하여 모든 조직의 가장 중요한 목표, 즉 뛰어난 제품과 서비스를 제공하는 데에 집중해야 합니다.
한층 새롭게 변화한 Slack과 고객들의 이야기를 확인해 보세요!
Slack이 만들어내는 디지털 HQ 세상은 하나의 통합된 가상 공간으로, 직원, 도구, 고객, 파트너를 연결하여 어디서나 보다 빠르고 유연한 업무가 가능합니다.
온디맨드 비디오에서 어떻게 Slack의 Digital HQ를 통해 업무 혁신을 이끌 수 있는지 확인하실 수 있습니다.
주요 발표자:
Atlassian APAC수석 솔루션 엔지니어정광섭
