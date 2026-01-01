Why Slack with 당근페이

Why Slack with 당근페이에서 2023년 Slack 호스트 이벤트 첫 문을 열고자 합니다. 올해 웨비나는 각 영역에 맞춤형으로 세션 내용을 준비하고 있습니다. 이번 웨비나는 좀 더 기술적인 이야기들을 심도있게 나누어질 예정이며, 엔지니어/개발 영역에 계신 분들을 위한 세션들이 준비되어 있습니다. (Slack을 활용한 기술적인 내용에 관심 있으신 분들은 모두 환영입니다.😍)

첫번째 세션으로는, Slack에서 자체적으로 선보이는 엑셀러레이터 앱(프로페셔널 서비스팀에서 전세계 여러 Slack 고객의 보편적인 사용사례를 기반으로 제작한 커스텀 앱)들을 소개해드리고 Next Slack Platform에 대해서 간단히 살펴보는 시간을 가질 예정입니다. 더불어, 국내 최초 지역기반 간편송금/결제 서비스를 제공하고 있는 ‘당근페이’의 Internal Engineer, 오션님을 초대하여 당근페이만의 슬랙봇 개발 팁과 ChatOps 활용사례를 소개해주실 예정입니다. Slack에 관심있는 엔지니어, 개발영역에 계신 분들에게 유익한 정보들로 이번 웨비나를 가득 꾸려보았습니다. 👀❤️

