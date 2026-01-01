당신의 업무를 이해하는 개인 맞춤형 AI, Slackbot을 만나보세요.

기존의 Slackbot은 잊으세요. 이제는 ‘에이전트’의 시대입니다.

우리에게 익숙한 도우미였던 Slackbot이 완전히 새로운 모습으로 재탄생했습니다. 단순히 질문에 답하는 챗봇의 단계를 넘어, 사용자의 업무 방식과 맥락, 그리고 의사결정 과정을 깊이 있게 이해하는 ‘업무용 개인 에이전트(Personal Agent for Work)’로서의 진면목을 공개합니다. 😍

왜 다른 AI와 차원이 다를까요?

일반적인 생성형 AI는 매번 상황을 설명해야 하는 번거로움이 있습니다. 하지만 새로운 Slackbot은 다릅니다.

맥락 기반의 이해: 여러분의 대화, 공유된 파일, 워크스페이스 내의 모든 히스토리를 기반으로 구동됩니다.

개인화된 서포트: 굳이 구구절절 설명하지 않아도, 당신이 어떤 방식으로 일하는지 이미 알고 있습니다.

흐름의 유지: 업무 방식을 바꿀 필요가 없습니다. Slack 안에서 이루어지는 자연스러운 대화가 곧바로 실행으로 이어집니다.

대화만으로 시작되는 실질적인 변화

이번 웨비나에서는 복잡한 설정 없이도 Slackbot이 어떻게 정보를 구조화하고, 초안을 작성하며, Slack을 떠나지 않고도 프로젝트를 진전시키는지 생생한 데모와 함께 보여드립니다. 🚀

직관적이고 개인화된 AI가 당신의 업무 흐름(Flow) 속으로 들어올 때, 단순한 대화가 어떻게 눈에 보이는 성과로 바뀌는지 직접 확인해 보세요.

라이브 웨비나에서 아래 내용들을 다룰 예정입니다.

👉 [성공 사례] 실제 고객들의 Slackbot 활용 인사이트

단순한 기능을 넘어, 실제 비즈니스 현장에서 Slackbot이 어떻게 업무 효율을 높이고 있는지 생생한 유즈케이스를 공유합니다.

👉 [전략 가이드] 팀 협업 효율을 극대화하는 AI 어시스턴트 도입 프레임워크

일상적인 팀 협업 과정에 AI를 자연스럽게 이식하고, 조직 전체의 생산성을 높일 수 있는 체계적인 도입 가이드를 제시합니다.

👉 [실전 팁] 기존 Slack 워크플로우에 AI 생산성을 결합하는 최적화 노하우

업무 방식을 바꿀 필요 없이, 현재 사용 중인 워크플로우에 AI 기술을 접목하여 성과를 극대화하는 최적의 노하우를 공개합니다.

🔴 실시간 라이브 웨비나로 진행됩니다. Slackbot 관련한 궁금한 점들도 모두 해결해보세요!

🎁 이번 Slackbot 특집 라이브웨비나에서는 ‘Slackbot 달달 간식 배달’ 이벤트가 진행됩니다. Slackbot 활용 프롬프트 및 팁들을 자랑해주세요! 추첨을 통해서 당첨되신 분 팀 분들을 위한 Slackbot 모양의 귀여운 달달한 간식 배달이 진행될 예정입니다.❤️

학습 내용: [성공 사례] 실제 고객들의 Slackbot 활용 인사이트

[전략 가이드] 팀 협업 효율을 극대화하는 AI 어시스턴트 도입 프레임워크

[실전 팁] 기존 Slack 워크플로우에 AI 생산성을 결합하는 최적화 노하우

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