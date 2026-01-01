2026년 AX의 청사진, 데이터·지식·AI를 하나로 잇는 Slack

이 웨비나는 다음 용도로 적합합니다.

“제조의 미래는 ‘생산 효율화’를 넘어 ‘데이터 흐름의 최적화’에 달려 있습니다.”

제조 산업은 지금 거대한 전환점에 서 있습니다. 단순한 공정 자동화를 넘어 AI, 디지털 트윈, 로보틱스가 결합된 ‘지능형 자율 제조(Intelligent Autonomous Manufacturing)’로 나아가고 있습니다.

이러한 변화 속에서 불확실한 시장 상황에 유연하게 대처하고 초격차 경쟁력을 확보하기 위해서는, IT(정보기술)와 OT(운영기술)의 경계를 허무는 것이 무엇보다 중요합니다. 현장의 데이터가 단절 없이 경영 의사결정으로 즉시 이어지는 ‘데이터 흐름의 최적화’야말로 전사적 가치 사슬(Value Chain)을 연결하는 미래 제조 경쟁력의 핵심이기 때문입니다.

이번 라이브 웨비나에서는 조직 내 흩어져 있는 데이터와 암묵지(Knowledge)가 Slack이라는 플랫폼 위에서 어떻게 하나의 흐름으로 연결되는지 심층적으로 다룹니다. 특히 Slack과 AI Agent의 결합이 가져오는 업무 혁신과 의사결정 속도의 변화를 구체적으로 확인하실 수 있습니다.

AI시대 일하는 방식의 혁신 Agentic OS, Slack: 정보의 흐름 속에서의 맥락(Context) 파악, 의사결정 그리고 AI를 기반한 업무 생산성 향상

정보의 흐름 속에서의 맥락(Context) 파악, 의사결정 그리고 AI를 기반한 업무 생산성 향상 글로벌 선도 기업들의 Slack 활용 사례: 생산성 극대화, 의사결정 가속화, AI 활용사례

생산성 극대화, 의사결정 가속화, AI 활용사례 [데모] 데이터·지식·AI를 하나로 잇는 Slack: 데이터, 지식, AI가 Slack에서 어떻게 연결되고 자동화되는지 영상 시연

데이터, 지식, AI가 Slack에서 어떻게 연결되고 자동화되는지 영상 시연 전사적 AX의 새로운 기준, ‘Agentic Enterprise’로의 전환: 기업의 비즈니스 맥락을 이해하고 스스로 성과를 만들어내는 비즈니스 AI Agent Platform, Agentforce를 소개

🙋🙋‍♀️ 아래에 해당되시는 분들은 꼭 라이브 웨비나에 참석해주세요.

R&D 업무 생산성 개선에 의지가 있으신 관리자

조직문화·직원경험 개선을 추진하는 HR 관리자

전사 AI/DT 과제 및 전략을 수행하는 DT 담당자

조직 내 흩어진 정보와 지식 통합을 고민하는 관리자

학습 내용: AI시대 일하는 방식의 혁신 Agentic OS: Slack

글로벌 선도 기업들의 Slack 활용 사례

[데모] 데이터·지식·AI를 하나로 잇는 Slack

Agentforce: 전사적 AX의 새로운 기준, ‘Agentic Enterprise’로의 전환

주요 발표자: