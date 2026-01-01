[자동차/제조 산업] 데이터·지식·AI를 Slack으로 연결하는 업무의 시작

이 웨비나는 다음 용도로 적합합니다.

모든 정보를 연결하고,

AI로 완성하는 차세대 업무 환경을 만드세요 🚗 ⚙️ ✨

자동차 산업은 전동화(EV)·자율주행(AD)·소프트웨어 정의 차량(SDV)·커넥티드카 등 거대한 패러다임 전환의 한 가운데에 있습니다. 수십 년간 축적된 제조 경쟁력에 더해, 소프트웨어 중심 개발, 글로벌 공급망과의 실시간 협업, 그리고 폭증하는 데이터 속에서 필요한 지식을 즉시 연결하는 역량이 기업 경쟁력을 좌우하고 있습니다.

제조 산업은 이제 단순한 ‘생산 효율화’를 넘어, AI·디지털 트윈·로보틱스가 결합된 ‘지능형 자율 제조’로의 거대한 전환점에 서 있습니다. 불확실한 시장 변화에 유연하게 대처하기 위해서는 IT(정보기술)와 OT(운영기술)의 경계를 허물고, **현장의 데이터가 경영 의사결정으로 즉시 이어지는 ‘데이터 흐름의 최적화’**가 필수적입니다. 공정 자동화를 넘어 전사적 가치 사슬(Value Chain)을 디지털로 연결하는 것이 미래 제조 경쟁력의 핵심입니다.

이번 웨비나에서는 조직 내 흩어져 있는 데이터와 지식이 Slack에서 어떻게 하나의 흐름으로 연결되고, AI Agent가 결합될 때 어떤 업무 혁신과 의사결정 속도 향상이 가능해지는지 깊이 있게 살펴봅니다. 또한 GM, Toyota, 현대차그룹 등 글로벌 리더들이 어떻게 Slack을 활용하여 생산성·품질·개발속도를 높이고 있는지 실제 사례를 통해 확인하실 수 있습니다.

이번 Slack 라이브 웨비나는 아래 해당하시는 분들은 꼭 등록 신청해주세요 💌

전사 AI/DT 과제 및 전략을 수행하는 DT 담당자

조직 내 흩어진 정보와 지식 통합을 고민하는 관리자

R&D 업무 생산성 개선에 의지가 있으신 관리자

조직문화·직원경험 개선을 추진하는 HR 관리자

학습 내용: 이번 라이브 웨비나에서 다뤄질 내용들 🙌 Slack으로 시작하는 일하는 방식의 혁신 - 자동차/제조 산업의 디지털 업무 환경 변화와 Slack이 만드는 새로운 업무 경험 소개

글로벌 선도 기업들의 Slack 활용 사례 - 생산성 극대화, 의사결정 가속화, AI 활용사례

[데모] 데이터·지식·AI를 하나로 잇는 Slack - 데이터, 지식, AI가 Slack에서 어떻게 연결되고 자동화되는지 시연

라이브 웨비나 진행하는 동안 실시간 질의응답 진행

주요 발표자: