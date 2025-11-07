Webinar

Salesforce + Slack, 영업 생산성의 혁신 – 파트너사 세션

Slack은 Agentic OS가 되어 조직의 모든 업무 흐름을 관리하고 AI에이전트와 사람이 협력하며 일하는 중심 환경이 되었습니다. 커뮤니케이션 툴을 너머 사람, 앱, 데이터, 그리고 에이전트를 모두 연결하여 업무를 수행하는 통합 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

60 분

    “Salesforce와 Slack이 영업 생산성을 한 단계 업그레이드합니다.” DKBMC

    DKBMC의 김연홍 교육컨설팅 이사는 기업들이 직면하는 CRM 도입의 현실적 문제와 그 해결 방안을 소개했습니다.

    도전과제: 많은 기업들이 CRM을 도입하지만 실제 효과를 거두지 못하고 있습니다. 한 고객 기업은 기존 CRM 시스템이 느리고 모바일 사용성이 떨어져 도입 2년 후에도 실제 사용률이 거의 없다는 심각한 문제에 직면했습니다.

    솔루션: DKBMC는 Salesforce의 데이터 관리 능력과 Slack의 모바일 중심 협업 환경을 결합하는 방식을 제안했습니다. Salesforce Sales Cloud와 Slack Enterprise Plus를 도입하여 영업팀이 Slack의 리스트 뷰를 통해 고객 정보, 활동 내역, 영업 진행 상황을 한눈에 확인하고 즉시 업데이트할 수 있도록 구축했습니다.

    성과: 초기 1일 20~30건 수준이던 활동 기록이 현재는 매일 100건 이상으로 3배 이상 증가했습니다. 이는 모바일 중심으로 설계된 Slack의 접근성이 CRM 도입 성공에 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여주는 결과입니다.

    더 자세한 내용은 세션 다시보기를 통해서 확인해주세요.

    이 웨비나가 유용했습니까?

    0/600

    훌륭해요!

    피드백을 주셔서 감사합니다.

    알겠습니다!

    피드백을 주셔서 감사합니다.

    죄송합니다. 문제가 발생했습니다. 나중에 다시 시도해주세요.

    Related Events

    Jan 13

    웨비나

    [자동차/제조 산업] 데이터·지식·AI를 Slack으로 연결하는 업무의 시작

    이번 웨비나에서는 자동차/제조 산업의 디지털 업무 환경 변화와 Slack이 만드는 새로운 업무 경험들을 다양한 글로벌 선도 기업들의 활용 사례와 함께 공유드릴 예정입니다. 데이터, 지식, AI가 Slack에서 어떻게 연결되고 자동화되는 지 데모 쇼케이스도 함께 합니다.

    등록

    온디맨드

    시스템 에러 대응의 새 기준! Slack 실시간 모니터링 및 자동화 – CJ온스타일 고객사 세션

    Slack은 Agentic OS가 되어 조직의 모든 업무 흐름을 관리하고 AI에이전트와 사람이 협력하며 일하는 중심 환경이 되었습니다. 커뮤니케이션 툴을 너머 사람, 앱, 데이터, 그리고 에이전트를 모두 연결하여 업무를 수행하는 통합 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

    지금 시청하기