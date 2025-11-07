Salesforce + Slack, 영업 생산성의 혁신 – 파트너사 세션

“Salesforce와 Slack이 영업 생산성을 한 단계 업그레이드합니다.” DKBMC

DKBMC의 김연홍 교육컨설팅 이사는 기업들이 직면하는 CRM 도입의 현실적 문제와 그 해결 방안을 소개했습니다.

도전과제: 많은 기업들이 CRM을 도입하지만 실제 효과를 거두지 못하고 있습니다. 한 고객 기업은 기존 CRM 시스템이 느리고 모바일 사용성이 떨어져 도입 2년 후에도 실제 사용률이 거의 없다는 심각한 문제에 직면했습니다.

솔루션: DKBMC는 Salesforce의 데이터 관리 능력과 Slack의 모바일 중심 협업 환경을 결합하는 방식을 제안했습니다. Salesforce Sales Cloud와 Slack Enterprise Plus를 도입하여 영업팀이 Slack의 리스트 뷰를 통해 고객 정보, 활동 내역, 영업 진행 상황을 한눈에 확인하고 즉시 업데이트할 수 있도록 구축했습니다.

성과: 초기 1일 20~30건 수준이던 활동 기록이 현재는 매일 100건 이상으로 3배 이상 증가했습니다. 이는 모바일 중심으로 설계된 Slack의 접근성이 CRM 도입 성공에 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여주는 결과입니다.

더 자세한 내용은 세션 다시보기를 통해서 확인해주세요.