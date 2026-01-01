[라이브 웨비나] Slack을 ‘일하는 CRM’으로!

이 웨비나는 다음 용도로 적합합니다.

모든 사람들의 업무를 보다 편리하게, 보다 즐겁게, 보다 생산적으로 🙌

이번 웨비나에서는 커뮤니케이션 툴로써의 Slack의 다음 스텝으로, 비즈니스의 차원을 확장하는 방법을 Salesforce 솔루션을 통해 알아보려고 합니다.

SMB 기업의 C-level과 비즈니스 조직은 변화하는 시장 속에서 우리 회사만의 비즈니스 데이터를 체계화하기 위해 항상 고민하고 계시는데요, 이번 웨비나에서는 Slack을 통해 생산적인 커뮤니케이션을 경험한 분들께 비즈니스 성공을 위해 데이터를 더욱 효과적으로 축적하고 활용하는 방법을 소개드립니다. 또한, 매년 300%의 성장을 이어가고 있는 무역 전문 스타트업 BX TRADE가 Slack과 Salesforce를 함께 활용해 업무 체계화를 이룬 성공 사례도 함께 만나보실 수 있습니다.

이번 웨비나에서는 Salesforce Commercial 본부의 Account Executive 혜린님이 Slack을 이미 사용 중인 기업들이 비즈니스 운영 과정에서 겪는 한계와 그 해답으로서의 Salesforce 솔루션을 소개합니다. 이어서 Salesforce Solution Engineer 은설님이 실제 영업 시나리오 기반 데모를 통해 Slack과 Salesforce의 통합이 어떻게 협업 효율성과 데이터 투명성을 높이는지 보여드립니다. 마지막으로 BX TRADE의 한효정 COO님이 직접 참여해, 빠르게 성장하는 SMB 기업이 세일즈포스를 도입해 비즈니스 자산을 체계화하고 세일즈 프로세스를 고도화한 실제 경험을 패널 토크로 공유합니다.

세일즈포스는 다양한 비즈니스가 고객 중심으로 데이터를 체계화하고, 이를 기반으로 성장할 수 있도록 돕고 있습니다. 특히 빠른 성장과 변화 속에서 유연하게 업무를 운영해야 하는 SMB 기업이 겪는 협업과 영업 데이터 관리의 한계를 해결하기 위한 방법론부터, Slack을 떠나지 않고 비즈니스 운영을 고도화할 수 있는 실제 데모까지 준비했습니다.

이번 웨비나를 통해 Slack과 Salesforce가 만들어내는 업무 생산성의 새로운 차원을 직접 경험해 보세요.

이번 웨비나는 아래와 같은 분들에게 적합합니다:

Slack을 통해 비즈니스 전반의 생산성을 혁신적으로 끌어올리고 싶으신 분들 Slack을 활용하며 비즈니스 프로세스를 더 체계적으로 관리하고 싶으신 분들 우리 조직에 최적화된 영업 방법론을 알고 싶으신 분들 Slack의 협업 문화를 측정 가능한 비즈니스 성과로 연결하고 싶으신 분

학습 내용: 이번 라이브 웨비나에서 다뤄질 내용들 환영 인사 및 온디맨드 웨비나 안내 (5분) - 박혜린, 영업대표, 세일즈포스

SMB 기업의 Scale-up, 왜 Salesforce 솔루션이어야 할까? (15분) - 박혜린, 영업대표, 세일즈포스

[데모] SMB 영업 현장에서의 Slack + Salesforce (20분) - 김은설, 솔루션엔지니어, 세일즈포스

[고객 세션] 매년 성장하는 SMB 기업, BX TRADE의 Slack + Salesforce 기반 Scale-up 스토리 (20분) - 한효정, COO, BX TRADE

주요 발표자: