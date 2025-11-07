Slack으로 링커들의 효율적 협업 문화 만들기 – 잡코리아

잡코리아 클라우드 인프라팀의 여종동 Slack 챔피언은 협업 문화 혁신 사례를 공유했습니다.

도전과제: 기존 Teams와 노후화된 시스템들의 연계 한계로 “메신저 이상의 역할”이 필요했습니다. Workflow 자동화, 상호작용형 커뮤니케이션, Canvas 기반 투명한 소통이 필요했습니다.

솔루션: Slack 온보딩 TFT를 구성해 Slack 챔피언즈 육성, 템플릿 표준화, 명확한 사용 원칙을 수립했습니다. Canvas를 활용해 템플릿을 표준자산으로 배포했고, Slack Lists로 비개발자도 “요청 수집 → 담당 배정 → 진행·완료 업데이트”를 쉽게 관리할 수 있게 했습니다. 내부 결재 시스템을 단순화하고, 사무용품·출입카드 수령 프로세스를 Lists로 체계화했습니다.

더 자세한 내용은 세션 다시보기를 통해서 확인해주세요.