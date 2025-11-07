Webinar

Slack으로 링커들의 효율적 협업 문화 만들기 – 잡코리아

Slack은 Agentic OS가 되어 조직의 모든 업무 흐름을 관리하고 AI에이전트와 사람이 협력하며 일하는 중심 환경이 되었습니다. 커뮤니케이션 툴을 너머 사람, 앱, 데이터, 그리고 에이전트를 모두 연결하여 업무를 수행하는 통합 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

60 분

    Slack으로 링커들의 효율적 협업 문화 만들기 – 잡코리아

    잡코리아 클라우드 인프라팀의 여종동 Slack 챔피언은 협업 문화 혁신 사례를 공유했습니다.

    도전과제: 기존 Teams와 노후화된 시스템들의 연계 한계로 “메신저 이상의 역할”이 필요했습니다. Workflow 자동화, 상호작용형 커뮤니케이션, Canvas 기반 투명한 소통이 필요했습니다.

    솔루션: Slack 온보딩 TFT를 구성해 Slack 챔피언즈 육성, 템플릿 표준화, 명확한 사용 원칙을 수립했습니다. Canvas를 활용해 템플릿을 표준자산으로 배포했고, Slack Lists로 비개발자도 “요청 수집 → 담당 배정 → 진행·완료 업데이트”를 쉽게 관리할 수 있게 했습니다. 내부 결재 시스템을 단순화하고, 사무용품·출입카드 수령 프로세스를 Lists로 체계화했습니다.

    더 자세한 내용은 세션 다시보기를 통해서 확인해주세요.

    이 웨비나가 유용했습니까?

    0/600

    훌륭해요!

    피드백을 주셔서 감사합니다.

    알겠습니다!

    피드백을 주셔서 감사합니다.

    죄송합니다. 문제가 발생했습니다. 나중에 다시 시도해주세요.

    Related Events

    Jan 13

    웨비나

    [자동차/제조 산업] 데이터·지식·AI를 Slack으로 연결하는 업무의 시작

    이번 웨비나에서는 자동차/제조 산업의 디지털 업무 환경 변화와 Slack이 만드는 새로운 업무 경험들을 다양한 글로벌 선도 기업들의 활용 사례와 함께 공유드릴 예정입니다. 데이터, 지식, AI가 Slack에서 어떻게 연결되고 자동화되는 지 데모 쇼케이스도 함께 합니다.

    등록

    온디맨드

    시스템 에러 대응의 새 기준! Slack 실시간 모니터링 및 자동화 – CJ온스타일 고객사 세션

    Slack은 Agentic OS가 되어 조직의 모든 업무 흐름을 관리하고 AI에이전트와 사람이 협력하며 일하는 중심 환경이 되었습니다. 커뮤니케이션 툴을 너머 사람, 앱, 데이터, 그리고 에이전트를 모두 연결하여 업무를 수행하는 통합 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

    지금 시청하기