Slack으로 여는 AI 기반 캠퍼스 협업과 연구 혁신

이 웨비나는 다음 용도로 적합합니다.

“Slack은 대학의 또 하나의 툴이 아니라, 연구·교육·행정을 연결하는 AI 기반 인프라입니다.” 🎓

“흩어진 지식, 끊어진 소통… 연구와 행정의 비효율을 어떻게 해결하고 계십니까?”

지금 대학과 연구기관은 디지털 캠퍼스 전환과 글로벌 공동 연구의 확산이라는 거대한 변화 속에 있습니다. 하지만 현장에서는 여전히 이메일, 메신저, LMS, 포털 등 분산된 시스템으로 인해 정보의 단절을 겪고 있습니다.

중요한 연구 히스토리와 의사결정 맥락이 사라지고 있지는 않습니까?

“누가 무엇을 알고 있는지” 찾는 데 연구보다 더 많은 시간을 쓰고 계시진 않습니까?

AI 기술 도입을 원하지만, 실제 행정과 연구에 어떻게 적용할지 막막하십니까?

이번 웨비나에서는 단순한 메신저를 넘어, 대학의 지식을 자산화하고 업무를 자동화하는 ‘Agentic OS(운영체제)’로서의 Slack을 소개합니다. 흩어진 사람과 데이터를 연결하여 연구 생산성을 극대화하는 구체적인 청사진을 확인해 보세요.

이번 웨비나는 실질적인 시스템 혁신과 생산성 향상을 고민하는 리더 및 실무자를 위해 준비되었습니다.

✅ 대학/연구기관 리더: 디지털 캠퍼스 및 스마트 연구 환경 구축을 고민하는 기획처, 정보전산팀, 교수진

✅ 연구 책임자(PI) 및 연구원: 공동 연구가 잦고, 방대한 연구 데이터와 히스토리 관리가 필수적인 연구 조직

✅ 행정 및 시스템 담당자: LMS, 그룹웨어 등 기존 시스템과 연동하여 업무 효율을 높이고 싶은 교직원

✅ Agentic AI 도입 희망 조직: Slack을 이미 사용 중이나, AI를 통해 업무 자동화를 고도화하고 싶은 연구실 및 산학협력단

연구의 깊이는 더하고, 행정의 속도는 높이세요. AI와 함께 진화하는 미래형 캠퍼스, Slack이 그 시작을 함께합니다. 소수 정예로 진행되는 이번 웨비나에서 귀 기관에 맞는 혁신 전략을 찾아가시길 바랍니다.

학습 내용: 이번 세션에서는 다음의 핵심 내용을 다룹니다. 🎓 Campus OS로서의 Slack: 단순 소통 도구를 넘어, LMS 및 행정 시스템과 연동하여 학사·연구 데이터를 통합 관리하는 '디지털 캠퍼스 허브' 구축 전략

🤖 Agentic AI의 실무 적용: 반복적인 행정 업무와 연구 데이터 처리를 자동화하는 AI Agent 활용 사례 (Slack AI & Automation)

🌏 경계 없는 연구 협업: 글로벌 컨소시엄 및 산학협력단이 물리적 거리를 넘어 실시간으로 소통하고 지식을 축적하는 방법

📊 데이터 자산화: 휘발되는 대화가 아닌, 검색 가능하고 활용 가능한 '살아있는 지식 베이스' 구축 노하우

주요 발표자: