미팅을 최적화/최소화 할 수 있는 Slack 만의 꿀팁

우리는 엄청난 기술의 전환을 경험했습니다.디지털 세상에서 살고, 일하며, 쇼핑하고, 즐기고 있으며, 이제 과거로는 돌아갈 수 없게 되었습니다. 동시에, 많은 조직에서는 전 세계적 경제 불확실성이라는 새로운 난관에 직면했습니다.미래에 대비하는 동시에 이런 시대에서 성공을 거두려면 어떻게 해야 할까요?

우리는 팀이 효율성과 생산성을 극대화해 주는 도구를 활용하여 모든 조직의 가장 중요한 목표, 즉 뛰어난 제품과 서비스를 제공하는 데에 집중해야 합니다.