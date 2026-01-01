데이터 분석과 정보의 흐름을 디자인하는 Tableau X Slack

이 웨비나는 다음 용도로 적합합니다.

모든 대화의 중심에 데이터를 놓고 더 스마트한 비즈니스 결정을 내릴 수 있는 통찰력으로 팀을 강화해보세요. Tableau와 Slack을 연동하여 조직 전체의 모든 사람이 더 스마트하고 더 빠른 의사 결정을 내릴 수 있게 지원할 수 있습니다.

Tableau는 새로운 방식으로 데이터를 이해하는 데 도움이 되는 강력한 데이터 시각화 소프트웨어입니다. Slack은 자동화를 통한 업무 가속화, 지식 검색 및 공유, 모든 구성원들과의 연결을 통한 생산성 플랫폼입니다. Tableau와 Slack을 함께 사용할 때의 이점 중 하나는 데이터 시각화를 다른 팀원과 빠르게 공유를 할 수 있다는 것입니다. 이를 통해 팀 구성원은 결정은 내리거나 전략을 구현하기 전에 데이터를 빠르게 이해할 수 있습니다.

어떻게 Tableau와 Slack의 연동으로 모든 대화의 중심에 데이터를 놓고 더 스마트한 비즈니스 결정을 내릴 수 있는 지 이번 웨비나를 통해서 알아보세요. 데이터 분석과 정보의 흐름을 디자인하는 Tableau와 Slack의 시너지를 공유하고자 합니다.

이번 웨비나는 이런 분들에게 꼭 필요합니다! 💡

👉 보다 스마트한 업무 관련 의사 결정을 빠르게 내리고자 하시는 분들

👉 데이터 기반 알림을 설정하여 생산성 높은 업무환경을 구성하고자 하시는 분들

👉 주요 인사이트가 담긴 데이터 대시보드를 즉각적으로 공유하고 분석에 대한 효율적 협업을 진행하고자 하시는 분들

학습 내용: 웨비나 Agenda 한 눈에 살펴보기 👀 [2:00 - 2:05pm] Welcome 오프닝

[2:05 - 2:30pm] C360이 무엇인가요? Tableau for Slack의 시너지

[2:30 - 2:55pm] 효율적인 매출분석부터 인사이트 도출, 즉각적인 알림까지!

[2:55 - 3:10pm] 질의응답 시간 및 클로징

주요 발표자: