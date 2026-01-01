2024년 첫 Slack 주최 웨비나를 따뜻한 봄 4월에 ‘Why Slack with AWS’로 여러분들에게 인사드립니다. 이번 Why Slack에서는 대학에서부터 기업까지, Slack과 함께 AI 트랜스포메이션의 시작을 하는 데 도움을 주고 계신 AWS 팀과 함께 유익한 컨텐츠를 전달드리고자 합니다.

첫번째 세션으로는, Slack에서 Account Executive를 담당하고 계신 의철님이 세일즈포스가 Slack을 어떻게 잘 활용하고 있는지? 저희의 실제 활용사례들을 공유드리고자 합니다. 두번째 세션으로는 AWS에서 WW Public Sector를 담당하고 계시는 병준님이 각 대학의 우수한 학생들이 Slack을 활용하여 다양한 Slackbot 및 Slack 기능을 개발하여 실제 기업 조직에서도 활용가능한 사례들에 대해서 여러가지 인사이트가 담긴 컨텐츠들을 공유해주실 예정입니다.

Slack을 좀 더 어떻게 우리 조직문화에 맞게 재밌고 생산성있게 활용할 수 있을까? 에 대해서 고민을 가지고 계신 모든 분들에게 열려있는 웨비나입니다. 저희가 실제적으로 Slack을 사용하는 꿀팁과 더불어 정말 다양한 재미있는 Slackbot들의 활용 팁에 대해서도 전달드릴 예정이오니 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 👀❤️