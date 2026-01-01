Why Slack with 코인원

이 웨비나는 다음 용도로 적합합니다.

안녕하세요, 여러분! 👋 Slack이 정기적으로 주최하는 Why Slack 웨비나에 여러분을 초대합니다. 이번 웨비나는 국내 대표 가상자산 거래소인 코인원과 함께 진행되며, 두 명의 스피커가 여러분과 함께합니다.

1. Slack 2025년 하반기 기능 업데이트

첫 번째 세션은 Slack 영업대표 유명준 님이 2025년 하반기에 예정된 Slack의 주요 기능 업데이트 사항들을 소개할 예정입니다. 이 세션을 통해 올해 Slack이 어떻게 발전하고 업무에 당장 적용해볼 수 있을지 살펴보실 수 있습니다. 점점 더 발전하는 Slack AI에 대한 이야기도 공유드릴 예정입니다 🙌

2. 코인원의 Slack 활용 사례

두 번째 세션은 코인원 HR 매니저 전영미 님이 진행합니다. 코인원은 강력한 기술력과 보안 체계를 바탕으로 블록체인 기반 서비스를 제공하는 국내 대표 가상자산 거래소입니다. 전영미 매니저는 코인원이 ‘일 잘하는 조직’을 만들기 위해 Slack을 어떻게 활용하고 있는지, 소통부터 보안, 자동화까지 실무 중심의 이야기를 생생하게 나누실 예정입니다.

전영미 님은 Slack을 다년간 실무에 활용해왔으며, HR 자동화 스터디를 운영하고 Slack 활용 팁도 꾸준히 공유하고 계십니다. 이 세션을 통해 각 조직에서 바로 실행해볼 수 있는 Slack의 다양한 활용 방법을 배울 수 있을 것입니다.

이번 Why Slack 웨비나에서 여러분과 만나기를 기대합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다! 💌

학습 내용: 2025년 Slack 하반기 업데이트 공유 (유명준, 영업대표, Slack)

Slack으로 '일 잘하는 조직' 만들기 (전영미, HR Manager, 피플앤컬처팀, 코인원)

주요 발표자: