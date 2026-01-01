Why Slack with Workday (HR 특집)

이 웨비나는 다음 용도로 적합합니다.
- HR 전문가
- 사람 관리자
- Slack 사용자
- Slack 사용이 처음인 사용자
- ‘인사담당자가 Slack을 활용하는법‘에 대해서 번개장터 피플실장, 남동득님이 활용 Tip을 아낌없이 공유드립니다. 동득님은 개발자 출신 인사 담당자로 SK, 카카오, 현대차, 번개장터와 같은 다양한 규모와 산업에서 인사 경험을 보유하고 계십니다. 일하는 방식에 관심이 많아서 국내 다양한 컨퍼런스에서 HR Tech와 Data를 활용한 일하는 방법에 대한 강연 및 인사 전문지 기고를 하고 계십니다.
기업이 지속적으로 성장하기 위해서는 일과 사람 그리고 조직에 대해서 더 나은 경험을 만들어야 합니다. Slack을 활용하여 ‘일이 되게 하는 업무 흐름 관리’와 ‘소통 및 협업을 만드는 사람 관리’ 그리고 ‘일하는 문화를 만드는 조직 관리’를 하는 방법에 대해서 이야기를 나눌 예정입니다. Slack을 통해서 인사담당자가 어떠한 변화를 만들어 나갈 수 있는지 직접 확인해보세요.
- Workday Everywhere!
Workday는 클라우드 및 AI 기반의 엔터프라이즈 솔루션입니다. 주력 제품인 HR 솔루션(HCM)은 채용, 성과 관리, 경력개발, 조직 문화 향상 등, 기업의 HR 업무 효율을 극대화 하고 인재의 역량을 향상시키며, 궁극적으로는 비즈니스 성장에 기여할 수 있도록 지원합니다. Workday는 전 세계 다양한 산업 분야의 11,000개 이상의 조직에서 사용되고 있으며, 중견 기업부터 Fortune 500대 기업 중 60% 이상이 사용하고 있는 검증된 솔루션 입니다.
모바일 앱과 Slack 연동으로 언제 어디서든 손쉽게 이용할 수 있는 인사 서비스 Workday에 대해 소개 드리고, HR관점에서 어떤 의미를 지니는지 소개드립니다.
주요 발표자:
