한 차원 높은 교육을 위한 Slack 가이드

계획부터 교육 커리큘럼, 학생 서비스 관리까지 디지털 캠퍼스는 물론이고 실제 컬리지 또는 대학교 캠퍼스를 운영하는 데 필요한 업무는 아주 많습니다.

3,000개 이상의 고등교육기관에 약 120만 명에 달하는 사용자가 Slack을 사용해서 온라인으로 수업과 캠퍼스 업무를 유지하고 있다는 사실이 우리에게 영감을 주었습니다.

학사 커뮤니티의 모든 부분을 Slack의 안전한 채널 기반 메시징 플랫폼에서 처리하는 방법을 보여드리고자 합니다. 비디오 컨퍼런스와 파일 공유부터 학습 관리 시스템 등에 이르기까지 학생과 교수진이 이미 사용법을 알고 있는 도구를 Slack과 연동하는 방법도 보여드리겠습니다. 이러한 팁을 사용하여 생산적인 원격 학습 환경을 짧은 시간에 설정할 수 있습니다.

기본 사항

Slack을 성공적으로 활용하기 위해 팀과 함께 Slack에서 작업을 시작하기 전에 잠시 시간을 내어 기본 사항을 확인하세요.

여러 Slack 워크스페이스를 만들어서 행정적 부서를 학생 학습 환경으로부터 분리합니다. 교실 학습, 토론, 그룹 프로젝트 및 업무 시간을 위한 일련의 채널이 포함된 각 코스별 워크스페이스를 만듭니다. 완전한 캠퍼스 환경을 재현하려면 학생이 어울리고 캠퍼스 생활에 참여하며 학생 서비스로부터 지원을 받을 수 있는 워크스페이스를 생성합니다. 이 워크스페이스의 채널에는 각 학생 그룹, 동아리 및 연합뿐만 아니라 #financial-assistance와 같은 서비스 채널도 포함시킬 수 있습니다. 교수진과 행정 직원만을 위한 워크스페이스를 만들고 #recruiting 및 #student-affairs와 같은 학사 및 제도적 운영을 논의하고 관리하기 위한 일련의 채널을 포함시킵니다. 선명한 프로필 사진을 업로드하고 프로필 세부정보를 작성하도록 합니다(모두가 동일하게 할 것을 권장합니다). 이렇게 하면 Slack이 실제 사람들로 채워진 더 친근한 장소로 느껴져서 공손하고 예의 바른 교류가 이루어질 수 있을 것입니다. 프로필을 사용해서 수업 시간이나 업무 시간 일정, 언어 능숙도 등과 같은 중요한 사항을 전달할 수도 있습니다.

1. 학습 경험의 디지털화

Slack + Zoom을 사용해서 가상 강의와 업무 시간을 진행합니다.

가상 수업은 Slack 채널과 Zoom 비디오 컨퍼런스를 시작하면 쉽게 설정할 수 있습니다. 귀 기관의 행정 직원 Slack 워크스페이스에 Zoom for Slack 앱을 추가했는지 확인하세요.

채널을 만들고 강의 또는 프로젝트 이름을 지정하고 관련 학생과 조교를 초대합니다.

Zoom 비디오 통화를 시작하려면 /zoom 슬래시 명령어를 채널 또는 다이렉트 메시지의 메시지 필드에 입력한 다음 보내기를 클릭합니다.

슬래시 명령어를 채널 또는 다이렉트 메시지의 메시지 필드에 입력한 다음 보내기를 클릭합니다. 채널에 세련된 인터페이스가 표시되며 포함된 ‘참여’ 버튼에는 모든 채널 멤버가 액세스할 수 있습니다.

학생들은 채널을 사용하여 수업 시간 동안 자세한 설명을 위한 질문 및 코멘트를 게시할 수 있고 반 친구들은 또 다른 질문에 이모티콘 반응을 사용하고 코멘트에 대한 지지를 표시할 수도 있습니다. 채널을 통해 교수님은 학생의 수업 자료 이해도를 더 잘 측정할 수 있을 뿐만 아니라 발표를 덜 하는 학생도 평등하게 참여할 수 있는 보다 포용적인 공간을 제공할 수 있습니다.

스레드를 사용하여 수업 중에 특정 주제에 대한 소규모 그룹 토론을 구성할 수 있습니다.

강의가 끝나면 Slack 채널을 사용해 학생의 과제 및 임무를 사후 점검할 수 있습니다.

가상의 업무 시간 유지하기

#office-hours 채널을 시작해서 사무실 없이 업무 시간을 운영할 수 있습니다. 위에 나온 동일한 Zoom 트릭을 사용하여 학생과 일대일 비디오 컨퍼런스 통화를 시작할 수 있습니다. 모든 Slack 사용자가 루틴 프로세스를 자동화하도록 지원하는 비주얼 도구인 Slack의 워크플로 빌더를 사용하면 학생의 질문을 간소화하는 사용자 지정 양식을 만들고 과제 제출을 관리하는 등의 작업을 할 수 있습니다.

방법은 다음과 같습니다.

이 워크플로 템플릿을 사용하여 10분 이내에 피드백 요청이나 질문-응답 워크플로를 시작합니다. 다운로드 가능한 템플릿 가져오기 채널 선택 및 이모티콘 선택

보너스 팁: Slack의 앱 디렉토리에서 Polly 같은 연동 앱을 추가하면 수업 도중이나 이후에 채널 내 라이브 여론조사 및 설문조사를 진행할 수 있습니다.

2. 연결된 캠퍼스 운영

학생회, 동아리 및 활동을 위한 채널 설정

학생의 학습 참여도를 높이기 위해 학생들이 즐기는 캠퍼스 생활의 토대가 되는 것들을 복제할 수 있습니다.

Slack을 학생 교류 센터로 만드는 몇 가지 방법을 소개합니다.

학생들이 캠퍼스 생활에 계속 참여하도록 하려면 학보, 학내 동호회 및 학생회 등과 같은 활동과 동아리를 위한 채널을 만듭니다.

Outlook 및 G Suite 연동 앱을 추가하면 모든 사람이 자신의 캘린더에 Slack 상태를 자동으로 동기화하고 쉽게 파일을 교환할 수 있습니다.

일간 스탠드업 체크인 시작과 같은 채널의 루틴 프로세스를 자동화하려면 자체 사용자 지정 워크플로를 만듭니다(템플릿으로 시작하면 쉽습니다).

3. 행정 및 학사 운영 관리

학생 지원 및 서비스 유지

교수진과 행정부서도 Slack을 사용해 평상시처럼 업무를 유지할 수 있습니다. 교수진만을 위한 워크스페이스를 만들면 기밀 및 민감 정보에 대한 프라이버시를 강화할 수 있습니다. 교수진 워크스페이스 내에 학과 수준의 채널(예: #athletic-dept)과 대학 재단, 동창회, 학사 상담 및 진로 서비스 등의 기능을 위한 채널을 만들 수 있습니다.

캠퍼스 커뮤니티에 관련 이벤트 소식을 알리기 위한 팁을 소개합니다.

#announcements-only 채널을 만들어서 업무 중지 또는 캠퍼스 폐쇄 등의 중요 정보를 방송합니다.

Salesforce, Workday 및 ServiceNow 등의 앱을 추가하여 캠퍼스 행정을 간소화합니다.

보너스 팁: Slack을 아이디어 공유, 질문, 공동 작업을 위한 안전한 장소로 만들려면 채널에 대한 일련의 에티켓 및 커뮤니티 가이드라인을 고정해 놓으세요. 언제든지 이 템플릿을 빌려서 필요에 따라 업데이트하세요.

4. 외부 조직과의 파트너십

연구자, 파트너, 공동 작업자와 채널 공유

별도 조직의 팀들이 한 곳에 모이는 공유 채널을 통해 Slack에서 인맥을 넓힐 수 있습니다. Slack은 연구 컨소시엄, 홍보 및 스폰서십 등과 같은 기능 및 이벤트를 중심으로 학제간 논의를 중개하는 데 완벽한 도구입니다.

Slack 채널, 앱 및 통합 그리고 사용자 지정 워크플로를 간단하게 결합하여 최대의 유연성을 제공하면, 교육자와 행정 인력이 기관의 고유한 필요에 맞춘 원격 학습 환경을 만드는 동시에 엔터프라이즈급 보안의 지원을 받을 수 있습니다.

예정된 웹 세미나에 등록하고 컨설팅을 예약하여 Slack으로 원격 학습 설정하기에 대해 자세히 알아보세요.