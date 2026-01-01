Guia do Slack para o ensino superior

Desde o planejamento e programa curricular ao gerenciamento de serviços para alunos, existe muita coisa para tratar na administração de um campus universitário ou faculdade como instituições físicas, para não falar das digitais.

É inspirador o fato de que mais de 3 mil instituições de ensino superior, totalizando aproximadamente 1,2 milhão de usuários, estão usando o Slack para manter as aulas e o funcionamento on-line das questões acadêmicas.

Vamos mostrar a você como reunir todas as partes da sua comunidade acadêmica na plataforma segura do Slack de mensagens baseadas em canais. Também vamos mostrar como o Slack pode ser integrado com ferramentas que os alunos e as instituições já sabem usar, desde conferências em vídeo e compartilhamento de arquivos a sistemas de gerenciamento de aprendizagem e muito mais. Com estas dicas, você pode configurar um ambiente produtivo de aprendizagem à distância num piscar de olhos.

Noções básicas

Antes de começar a trabalhar no Slack com sua equipe, disponibilize um tempo para preparar-se para o sucesso.

Crie diferentes workspaces do Slack para separar departamentos administrativos do ambiente de aprendizagem dos alunos. Crie um workspace para cada curso com um conjunto de canais para o trabalho em sala de aula, discussões, projetos de grupo e horários de atendimento. Para recriar a experiência completa do campus, crie um workspace para a socialização dos alunos e o envolvimento na vida do campus e para oferecer o apoio dos serviços para alunos. Neste workspace pode haver um canal para cada grupo de alunos, clube e associação, assim como canais para serviços como a #assistência-financeira. Crie um workspace exclusivamente para a faculdade e os administradores com um conjunto de canais para discussões, gestão acadêmica e operações institucionais, tais como #recrutamento e #questões-alunos. Faça o upload de uma foto nítida de perfil e preencha suas informações de perfil. E encoraje todo mundo a fazer o mesmo. É aconselhável tornar o Slack um lugar mais acolhedor e repleto de pessoas reais, o que esperamos que estimule intercâmbios amistosos e agradáveis. Os perfis também podem ser usados para comunicar questões importantes, como horários de atendimento e programação de aulas, fluência linguística, e muito mais.

1. Digitalização da experiência de aprendizagem

Use o Slack + Zoom para oferecer aulas virtuais e horários de atendimento

Estabelecer uma sala de aula virtual é tão fácil quanto iniciar um canal no Slack e uma conferência em vídeo no Zoom. Certifique-se de que os administradores do workspace do Slack da sua instituição instalaram o app Slack para Zoom.

Crie um canal e identifique-o com o nome da sua aula ou projeto. Depois, convide os alunos e assistentes.

Comece uma chamada em vídeo no Zoom digitando o comando de barra /zoom no campo de mensagem de um canal ou mensagem direta e depois clique em enviar.

no campo de mensagem de um canal ou mensagem direta e depois clique em enviar. Surgirá no canal uma interface elegante com um botão indicando “entrar”, permitindo o acesso a qualquer membro do canal.

Os alunos podem usar os canais para esclarecer dúvidas e fazer comentários ao longo da aula, e os seus colegas podem usar reações de emoji para reforçar as perguntas ou mostrar apoio aos comentários. Os canais não apenas permitem que os professores avaliem melhor a compreensão dos alunos sobre os materiais do curso, mas também proporcionam um espaço mais inclusivo para que alunos menos expansivos participem da mesma forma.

Use as conversas para organizar pequenas discussões em grupo sobre assuntos específicos durante a aula.

Depois da aula, use o canal do Slack para acompanhar os alunos nos trabalhos de casa e atividades.

Manter as horas de atendimento de maneira virtual

Inicie um canal #horário-atendimento para oferecer horários de atendimento não presenciais. Você pode usar a mesma dica do Zoom indicada acima para iniciar uma conferência em vídeo privada com um aluno. Você também pode usar o Criador de fluxo de trabalho do Slack, uma ferramenta virtual que permite a qualquer usuário do Slack automatizar os processos de rotina, para fazer coisas como criar um formulário personalizado para facilitar a colocação de dúvidas pelos alunos e gerenciar a entrega de trabalhos.

Veja como:

Use este modelo de fluxo de trabalho para apresentar uma solicitação de feedback ou um fluxo de trabalho do tipo pergunta-resposta em menos de 10 minutos. Importe o modelo que pode ser baixado. Selecione um canal e escolha um emoji.

Dica extra: adicione uma integração como o Polly do Diretório de apps do Slack para realizar pesquisas e enquetes ao vivo no canal durante ou após as aulas.

2. Administrar um campus conectado

Estabelecer canais para atividades, clubes e grêmio acadêmico

Para aumentar o envolvimento dos alunos na aprendizagem, é possível replicar muitos dos princípios que eles adoram no campus presencial.

Veja algumas maneiras de fazer do Slack um centro para a comunidade de alunos:

Promova o envolvimento dos alunos na vida do campus criando canais para atividades e clubes, como jornais dos estudantes, repúblicas estudantis e grêmio acadêmico

Adicione integrações do Outlook e do G Suite para que todos possam sincronizar automaticamente o status do Slack com as suas agendas, trocar arquivos com facilidade e muito mais.

Considere automatizar os processos de rotina de um canal, como iniciar reuniões breves diárias criando seu próprio fluxo de trabalho personalizado (é fácil começar com este modelo)

3. Gerenciar operações acadêmicas e administrativas

Manter os serviços e questões dos alunos

A faculdade e a administração também podem manter a normalidade de costume com o Slack. Criar um workspace unicamente para a faculdade garante mais privacidade em informações sigilosas e confidenciais. No workspace da faculdade, os canais podem ser criados para departamentos (por exemplo, #dept-esportes) e para funções, como fundações universitárias, relações de ex-alunos, aconselhamento acadêmico e serviços de carreira.

Veja mais algumas dicas para manter a comunidade acadêmica informada sobre eventos relevantes:

Crie um canal de #somente-avisos para divulgar informações essenciais para toda a comunidade acadêmica, como o horário de fechamento do campus e do encerramento do atendimento dos setores.

Adicione apps como Salesforce, Workday e ServiceNow para facilitar a administração do campus.

Dica extra: crie um espaço seguro no Slack para compartilhar ideias, fazer perguntas e colaborar no trabalho fixando uma série de orientações comunitárias e protocolares nos canais. Fique à vontade para apagar este modelo e atualizá-lo conforme necessário.

4. Fazer parceria com organizações externas

Compartilhar canais com pesquisadores, parceiros e colaboradores

Use os canais compartilhados, ou seja, canais que reúnem equipes de organizações diferentes, para ampliar sua rede do Slack. Isto é perfeito para viabilizar discussões interdisciplinares sobre funções e eventos, tais como consórcios de pesquisa, relações públicas e patrocínios.

Uma simples combinação de canais do Slack, apps e integrações com fluxos de trabalho personalizados fornece flexibilidade máxima, permitindo que o corpo docente e administrativo crie um ambiente de ensino à distância adaptado às necessidades específicas da sua instituição. Tudo isso com o apoio de uma segurança de nível empresarial.

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