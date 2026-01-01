Tu guía de Slack para la educación superior

Planificar y enseñar asignaturas o gestionar servicios de estudiantes en un centro educativo o campus universitario físico no es nada fácil y en uno digital mucho menos.

Para nosotros, que 3000 instituciones de educación superior y un total aproximado de 1,2 millones de usuarios estén utilizando Slack para seguir dando clase y mantener a flote el sistema educativo en el medio digital es algo absolutamente inspirador.

En esta guía vamos a explicarte cómo unificar todos los elementos de la comunidad académica en la plataforma de mensajería segura basada en canales de Slack. También vamos a mostrarte de qué manera integra Slack las herramientas que tus estudiantes y profesores ya saben utilizar: desde videoconferencias y uso compartido de archivos hasta sistemas de gestión del aprendizaje entre otros. Gracias a estos consejos, podrás configurar un entorno de aprendizaje a distancia productivo en muy poco tiempo.

Aspectos básicos

Antes de que empieces a trabajar en Slack con tu equipo, dedica un momento a preparar todo lo necesario para triunfar.

Crea diferentes espacios de trabajo de Slack para separar los departamentos administrativos del entorno de aprendizaje de los estudiantes. Crea un espacio de trabajo para cada curso. Este espacio contiene un conjunto de canales para el trabajo de clase, debates, proyectos grupales y horas de tutoría. Para recrear el entorno por completo, crea un espacio de trabajo que los estudiantes puedan utilizar para socializarse y generar una sensación de comunidad en la que reciban apoyo de los servicios para estudiantes. En este espacio de trabajo, podrías incluir un canal por cada grupo de estudiantes, club o asociación, así como canales destinados a ciertos servicios, como las #ayudas-económicas. Crea un espacio de trabajo exclusivo para profesores y administradores que contenga una serie de canales para discutir y gestionar operaciones institucionales y académicas, como la #contratación y los #asuntos-estudiantiles. Asegúrate de subir una foto de perfil adecuada y rellena tus detalles personales (además, anima a los demás a que hagan lo mismo). Esto te ayudará a convertir Slack en un lugar más familiar, con personas reales que llevarán a cabo intercambios sociales de manera educada y civilizada. Los perfiles también se pueden utilizar para comunicar asuntos importantes como la programación de horas de tutoría, horarios de clase, idiomas hablados, etc.

1. Cómo digitalizar el aprendizaje

Utiliza Slack y Zoom para ofrecer clases virtuales y horas de tutoría.

Configurar una clase virtual es tan fácil como comenzar un canal de Slack y una videoconferencia en Zoom. Comprueba que los administradores del espacio de trabajo de tu institución en Slack han añadido la app de Zoom para Slack.

Crea un canal y asígnale una etiqueta con el nombre de la clase o del proyecto e invita a los estudiantes relevantes y a los asistentes del profesorado.

Para comenzar una videollamada de Zoom, solo tienes que escribir el comando de barra diagonal /zoom en el campo de mensajes de un canal o mensaje directo y hacer clic en enviar.

en el campo de mensajes de un canal o mensaje directo y hacer clic en enviar. Verás que aparece una interfaz elegante en el canal con el botón "Unirse", desde el cual todos los miembros del canal podrán acceder.

Los estudiantes pueden utilizar los canales para publicar preguntas sobre las que necesiten alguna aclaración y comentarios a lo largo de la clase y sus compañeros pueden utilizar reacciones emoji para secundar la pregunta o mostrar su apoyo en los comentarios. Los canales no solo permiten a los profesores evaluar adecuadamente la comprensión de los materiales del curso por parte de los estudiantes, sino que también ofrecen un espacio más inclusivo para que aquellos estudiantes más introvertidos participen también.

Utiliza los hilos de la conversación para organizar grupos más pequeños en los que se traten temas específicos durante la clase.

Después de la clase, utiliza el canal de Slack para realizar un seguimiento de los deberes y las tareas con los estudiantes.

Ofrece horas de tutorías virtuales

Crea el canal #horas-de-tutoría para tener un lugar donde poder llevar a cabo este trabajo de manera virtual. Puedes volver a utilizar el mismo truco que te mencionamos más arriba para iniciar una videoconferencia individual por Zoom con un estudiante. También puedes utilizar el creador de flujos de trabajo de Slack, una herramienta visual que permite a cualquier usuario de Slack automatizar los procesos rutinarios. De esta forma, podrás crear un formulario personalizado para hacer preguntas a los estudiantes y gestionar la entrega de tareas.

Aquí te mostramos cómo hacerlo:

Utiliza esta plantilla de flujo de trabajo para iniciar un flujo de trabajo de solicitud de comentarios o de preguntas y respuestas en menos de 10 minutos. Importa la plantilla descargable. Selecciona un canal y elige un emoji.

Consejo adicional: añade una integración como Polly desde el Directorio de Aplicaciones de Slack para hacer encuestas y sondeos en directo dentro del canal, durante o después de las clases.

2. Cómo crear un campus conectado

Configura canales para la administración de estudiantes, clubes y actividades.

Para conseguir que los estudiantes estén más motivados, puedes replicar todos los elementos básicos del campus que más les gustan.

Estas son algunas de las maneras en las que puedes convertir a Slack en el centro neurálgico de la vida estudiantil:

Haz que los estudiantes se integren a través de la creación de canales para actividades y clubes como la revista universitaria, la residencia de estudiantes o la administración estudiantil.

Comprueba que has añadido las integraciones de Outlook y G Suite para que todo el mundo pueda sincronizar automáticamente su estado de Slack con el calendario, compartir archivos fácilmente y mucho más.

Plantéate la automatización de procesos rutinarios en un canal, como reuniones de sincronización diarias. Para ello, tendrás que crear tu propio flujo de trabajo personalizado (es muy sencillo, puedes empezar con esta plantilla).

3. Cómo gestionar operaciones académicas y administrativas

Mantener los asuntos y servicios estudiantiles

El cuerpo docente y la administración pueden también mantener sus procesos con Slack. La creación de un único espacio de trabajo para profesores garantiza una mayor privacidad de la información sensible y confidencial. Dentro del espacio de trabajo del cuerpo docente, se pueden crear canales para los diferentes departamentos (p. ej., #departamento-de-actividades-deportivas) y funciones, como relaciones de estudiantes, orientación académica, asesoría de prácticas.

Estos son algunos consejos adicionales para mantener a la comunidad educativa informada sobre eventos importantes:

Crea un canal de #solo-anuncios para publicar información fundamental como el cierre de oficinas y facultades o diferentes aspectos que afecten a toda la comunidad.

Añade aplicaciones como Salesforce, Workday y ServiceNow para que sea todavía más sencilla la administración del campus.

Consejo adicional: haz que Slack sea un espacio seguro donde compartir ideas, preguntar y colaborar en el trabajo. Para ello, puedes poner una chincheta en un conjunto de pautas y directrices comunitarias para tus canales. Toma prestada con total libertad esta plantilla y modifícala como quieras.

4. Cómo trabajar en equipo con organizaciones externas

Comparte canales con investigadores, socios y colaboradores

Utiliza canales compartidos, es decir, canales que unifican equipos de organizaciones diferentes, para ampliar tu red en Slack. Esta función es ideal para llevar a cabo debates multidisciplinarios acerca de características o eventos como los consorcios de investigación, las relaciones públicas y los patrocinios.

Una sencilla combinación de canales de Slack, aplicaciones e integraciones y flujos de trabajo personalizados proporcionan la máxima flexibilidad. Esto permite a educadores y administradores crear un entorno de aprendizaje a distancia que se ajusta perfectamente a las necesidades particulares de su institución con una seguridad profesional.

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