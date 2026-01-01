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Perguntas frequentes
O Slack é uma plataforma de produtividade para pequenas e grandes empresas que conecta as pessoas às informações de que precisam. O Slack reúne as pessoas para que elas trabalhem em uma equipe unificada, transformando a maneira como as organizações alcançam resultados.
Instalar o Slack no seu iPhone é um processo que envolve duas etapas:
1. Pesquise o Slack na App Store e clique em Obter
2. Após o download, entre ou inscreva-se no Slack
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