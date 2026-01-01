Slack è anche su desktop
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Domande frequenti
Slack è una piattaforma di produttività per piccole e grandi aziende che connette le persone alle informazioni di cui hanno bisogno. Slack riunisce le persone permettendo loro di collaborare come un unico team consolidato e trasformando il modo di lavorare delle organizzazioni.
L’installazione di Slack su un iPhone è un processo a due passaggi:
1. Cerca Slack nell’App Store e clicca su Scarica
2. Dopo averlo scaricato, accedi o registrati per Slack
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