Slack para iOS

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Preguntas frecuentes

Slack es una plataforma de productividad para empresas de todos los tamaños que conecta a las personas con la información que necesitan. Slack reúne a las personas para que colaboren en equipo, transformando la manera en que las organizaciones trabajan.

Para instalar Slack en tu iPhone solo tienes que seguir estos dos pasos:
1. Busca Slack en la App Store y pulsa Obtener.
2. Cuando finalice la descarga, conéctate o regístrate en Slack.
¡Eso es todo!