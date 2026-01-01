Slack für iOS

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Screenshot der Slack App

Häufig gestellte Fragen

Slack ist eine Produktivitätsplattform für große und kleine Unternehmen, die Leute mit allen Informationen versorgt, die sie benötigen. Slack bringt Leute als ein Team zusammen und verändert damit die Art und Weise, wie Organisationen arbeiten.

Die Installation von Slack auf deinem iPhone besteht aus zwei Schritten:
1. Suche im App Store nach Slack und klicke auf „Laden“.
2. Sobald der Download abgeschlossen ist, melde dich an oder registriere dich bei Slack.
Das war es auch schon!