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Häufig gestellte Fragen
Slack ist eine Produktivitätsplattform für große und kleine Unternehmen, die Leute mit allen Informationen versorgt, die sie benötigen. Slack bringt Leute als ein Team zusammen und verändert damit die Art und Weise, wie Organisationen arbeiten.
Die Installation von Slack auf deinem iPhone besteht aus zwei Schritten:
1. Suche im App Store nach Slack und klicke auf „Laden“.
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Das war es auch schon!