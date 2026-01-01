Vielen Dank für deine Hilfe, Slack noch besser zu machen! Du wirst automatisch neue Build-Versionen der Slack App erhalten, bevor sie für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Ziemlich cool, oder?

Ist dir etwas Seltsames oder ein Fehler aufgefallen? Bitte gib uns Bescheid, damit wir uns darum kümmern können. Gib /feedback ein und wähle dann „Feedback an Slack senden“