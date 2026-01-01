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Foire aux questions
Slack est une plateforme de productivité pour les petites comme les grandes entreprises qui connectent les personnes aux informations dont elles ont besoin. Slack transforme la communication des organisations en mettant en lien les personnes pour les faire collaborer efficacement comme une seule équipe unifiée.
L’installation de Slack sur votre iPhone comporte deux étapes :
1. Recherchez Slack dans l’App Store et cliquez sur Obtenir
2. Une fois le téléchargement terminé, connectez-vous ou inscrivez-vous
Et voilà !