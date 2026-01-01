También tenemos app para escritorio
Mantente al día con la conversación gracias a nuestras aplicaciones para Mac, Windows y Linux. Podemos mandarte un correo con un enlace rápido de descarga para que empieces a usarla.
Preguntas frecuentes
Slack es una plataforma de productividad para empresas tanto grandes como pequeñas. Conecta a las personas con la información que necesitan. Slack reúne a las personas para que trabajen en equipos unificados, transformando la forma en la que trabajan las organizaciones.
Instalar Slack en un iPhone es un proceso de dos pasos:
1. Buscar la aplicación de Slack en la App Store y hacer clic en Obtener
2. Luego de completada la descarga, iniciar sesión o registrarse en Slack
¡Eso es todo!