Delivery Hero 借助 Slack 赋能本地生态系统

Delivery Hero 是全球领先的本地配送平台。过去 13 年，这家总部位于柏林的企业构建了一个涵盖骑手、餐厅、商铺和合作伙伴的全球生态系统。未来几年，本地即时配送市场的规模预计将翻倍，Delivery Hero 正夜以继日地巩固其行业领先地位。他们通过打造贴合本地市场的品牌，同时构建充满活力的企业文化来实现这一目标。而在协作与沟通方面，Slack 已成为 Delivery Hero 的核心工具，其上每天平均会产生 250 万次协作互动，是该团队规划项目、制定决策和共享成果的平台。

“Slack 与其他工具深度集成，既能简化工作流程，又确保信息触手可及，不仅打破了信息壁垒，还让员工及时掌握信息、积极参与工作。” Delivery Hero 员工沟通负责人， Kenneth Teng

优化技术，推动工作效率提升

业务高速增长往往伴随着复杂挑战。Delivery Hero 需快速构建一个“全球生态系统”，这实际上是按城市划分的数十个本地生态网络。这一过程涉及多起收购，不可避免地让该公司堆砌了大量系统、应用和流程。从人员层面看，分散的团队也亟需统一的工作文化来凝聚。

“合并和收购给我们带来了多个品牌，而每个品牌都有自己的工具和工作流程。这导致员工要在不同平台间搜索，花费时间去查找关键信息，影响了工作效率。”Delivery Hero 员工沟通负责人 Kenneth Teng 表示，“当我们开始整合时，发现大家虽然都在用 Slack，但只用了最基础的功能。我想探索它的更多潜力。”

该公司的目标是将 Slack 打造为沟通和协作的核心平台。柏林总部已在广泛使用 Slack ，而 Teng 希望扭转“Slack 只是一个沟通工具”的认知，展示它在项目管理和工作效率方面的更大价值。要实现这一点，Slack 需成为 Delivery Hero 遍布约 70 个国家或地区的 4.4 万名员工的工作主阵地。

“我们有机会通过技术提升工作效率，但要让技术释放全部潜力，必须在最大程度上用好它的功能。与其从各类工具中零散挑选功能，不如把现有工具的全部潜力都发挥出来。”

“我面临的最大挑战之一，是让员工——尤其是资深利益相关方——相信 Slack 提供的自动化、画板、列表等功能可以切实提升我们的工作效率。” Delivery Hero 员工沟通负责人， Kenneth Teng

制定最佳做法，共享成功经验

Teng 的计划分为两部分：培训与习惯养成。

“我们已经有不少 Slack 倡导者，也有很多深度用户，”他解释说，“我们需要做的是帮全球员工养成新的工作习惯。”

Delivery Hero 与 Slack 合作开发了“Slack 101”培训项目，既向新用户介绍基础的最佳做法（命名规则、快捷操作、实用技巧），也向老用户提供探索新功能的路线图。首次培训就吸引了超 500 名员工参与。

“要顺利转型，关键是让所有人参与进来，同时兼顾个体需求。”他补充道，“将这作为公司级的项目推进，让我们能共享各个用例和个人经验，也促成了更广泛的交流。了解如何最充分地利用 Slack，是我们所有人都能参与的过程。”

如今，Slack 上已具备 2400 个工作流程，并集成了 70 个应用。

加速获取海量企业知识

员工的工作方式已发生切实改变。Delivery Hero 打造了 EmployeeGPT，这是一款与 Slack 集成的检索增强生成式机器人。它能跨平台、跨语言扫描文档，让用户在几秒内找到所需信息。通过整合 Google 云端硬盘、GitHub、Confluence 等来源的数据，它可以为用户的查询提供全面的解答。

Teng 表示，这正是 Slack 作为“工作效率赋能工具”的理想范例。EmployeeGPT 给出的答案其实原本就存在于企业内部，通常以新闻通讯或全员大会的形式发布，但会因语言或媒介的不同而形成信息孤岛。

EmployeeGPT 能无缝处理多语言内容，并且通过 Slack，只需一键就能让所有员工便捷使用。

“我的任务之一就是推广自动化带来的效率提升潜力。”Teng 提到，“集成在 Slack 中的 EmployeeGPT 做到了这一点。AI 与自动化技术将持续探索新方式，帮我们节省时间、成本和精力。”

挖掘自动化新机遇

对于 Delivery Hero 这种节奏快、覆盖全球且全天候运营的企业，Slack 让沟通变得更高效。各团队可以借助 Slack 的各类功能更快速、高效地开展内部交流。借助抱团、画板和列表，员工可以轻松兼顾多项工作。

Delivery Hero 的首席执行官 Niklas Östberg 如今通过 Slack 向全体员工同步新成果和项目进展。相比电子邮件，员工的互动参与率提升了 20%。同样，Delivery Hero 首席人力和可持续发展官 Ana Mitrasevic 也认为，Slack 更利于建立共情，方便直接与员工沟通。

“让高管层参与进来、亲身体验 Slack 的优势，这一点始终很重要。”Teng 表示，“根据员工的反馈，通过 Slack 直接回复管理层，这一点得到了大家的广泛认可。作为企业，我们希望快速发展，而这期间必须倾听员工的声音。”

Teng 补充说，对他个人而言，Slack 帮他省去了很多日常繁琐的重复性工作。他一直在寻找工作流程自动化的机会。以员工表彰为例，过去他需要翻查数百条消息、花数小时处理数据。如今，他们制定了标准化的工作流程。更多员工因出色的工作而得到认可，而 Teng 的团队在数据处理上花费的时间也变少了。

“这意味着我能腾出更多时间处理其他事务。Slack 确实帮我提升了工作效率。”