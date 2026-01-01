Delivery Hero fomenta ecossistemas locais com a conectividade global do Slack

A Delivery Hero é a maior plataforma de entrega local do mundo. Ao longo dos últimos 13 anos, a empresa sediada em Berlim construiu um ecossistema global unindo entregadores, restaurantes, lojas e parceiros. Com a previsão de que o mercado de entregas hiperlocais dobre de tamanho nos próximos anos, a Delivery Hero trabalha incansavelmente para se manter no topo. A estratégia? Desenvolver marcas que tenham a cara de cada mercado local, mantendo uma cultura corporativa vibrante. O Slack é o coração dessa engrenagem: com 2,5 milhões de interações diárias, é lá que os projetos nascem, as decisões são tomadas e os sucessos são compartilhados.

“A profunda integração do Slack com outras ferramentas simplifica os fluxos de trabalho e também garante que as informações sejam acessíveis, reduzindo obstáculos e mantendo os funcionários informados e envolvidos.” Kenneth Teng Diretor de comunicação de pessoas, Delivery Hero

Otimização da tecnologia para gerar mais produtividade

Crescer rápido tem seus desafios. A Delivery Hero precisou acelerar para criar um ecossistema global que, na prática, é a soma de dezenas de operações locais, cidade por cidade. Esse movimento envolveu diversas aquisições que, inevitavelmente, trouxeram um emaranhado de sistemas, apps e processos diferentes. No lado humano, o desafio era ainda maior: unir equipes distintas em uma única cultura de trabalho.

“Nossas fusões e aquisições trouxeram várias marcas, cada uma com as próprias ferramentas e fluxos de trabalho. Funcionários tinham de pesquisar entre plataformas, perdendo tempo e lutando para encontrar informações essenciais, o que prejudicava a produtividade”, explicou Kenneth Teng, diretor responsável pela comunicação de pessoas na Delivery Hero. “E quando era o momento de consolidar os esforços, percebemos que todo mundo estava usando o Slack, mas a nível mínimo. Eu queria ver o que mais conseguíamos fazer.”

O objetivo era estabelecer o Slack como a plataforma central de comunicação e colaboração da empresa. Já amplamente usado no escritório principal em Berlim, Teng queria mudar as percepções de que o Slack era uma ferramenta apenas para comunicações e demonstrar o amplo impacto no gerenciamento de projetos e na produtividade. Para ser efetivo, o Slack precisava ser o lar de trabalho para todos os 44 mil funcionários da Delivery Hero em cerca de 70 países.

“Temos a oportunidade de sermos mais produtivos com a tecnologia. Mas, para que ela entregue todo o seu potencial, precisa ser explorada ao máximo. Por isso, em vez de escolher recursos isolados de várias ferramentas, decidimos extrair todo o valor da solução que já tínhamos em mãos.”

“Um dos meus maiores desafios foi convencer nossos funcionários e, principalmente, as partes interessadas seniores, de que todos os recursos que o Slack oferece, como automações, canvas ou listas, realmente nos tornariam mais produtivos.” Kenneth Teng Diretor de comunicação de pessoas, Delivery Hero

Definir práticas recomendadas e compartilhar sucessos

O plano de Teng tinha duas partes: treinamento e hábitos.

“Já tínhamos muitos defensores do Slack, muitos usuários assíduos”, explicou ele. “O que precisávamos fazer era criar novos hábitos para a força de trabalho global.”

A empresa uniu forças com o Slack para criar um programa de treinamento básico. O objetivo era estabelecer as práticas recomendadas para quem está começando agora (como convenções de nomenclatura, atalhos e dicas) e oferecer um roteiro para que usuários veteranos pudessem testar novos recursos. O sucesso foi imediato: mais de 500 funcionários participaram da primeira sessão de treinamento.

“É fundamental envolver todos e considerar as necessidades individuais para uma transição de sucesso”, acrescentou ele. “Transformar isso em um projeto que envolvia toda a empresa nos permitiu compartilhar casos de uso individuais e experiências pessoais. Criou uma conversa. Aprender como aproveitar o Slack ao máximo é algo que todos nós podemos fazer.”

Hoje, existem 2,4 mil fluxos de trabalho no Slack e 70 apps integrados.

Acelerar o acesso a uma abundância de conhecimento corporativo

As mudanças na rotina dos funcionários já são visíveis. A Delivery Hero criou o EmployeeGPT, um bot baseado em RAG (geração aumentada de recuperação) integrado ao Slack. Essa ferramenta faz uma varredura em documentos de diversas plataformas e idiomas, permitindo que usuários encontrem a informação de que precisam em questão de segundos. Ao cruzar dados de fontes como Google Drive, GitHub e Confluence, o bot entrega respostas completas para qualquer consulta.

Segundo Teng, esse é o exemplo perfeito do Slack como um viabilizador da produtividade. As respostas geradas pelo EmployeeGPT já estavam dentro da organização, muitas vezes divulgadas em newsletters ou reuniões gerais, mas ficavam isoladas em diferentes idiomas ou formatos de mídia.

O EmployeeGPT processa diversos idiomas sem nenhum esforço e, graças ao Slack, está disponível para todos com apenas um clique.

“Uma das minhas tarefas é promover o potencial de eficiência que a automação oferece”, mencionou Teng. “O EmployeeGPT, dentro do Slack, faz exatamente isso. A IA e a automação continuarão encontrando novas formas de economizar tempo, dinheiro e energia.”

Encontrar novas oportunidades de automação

Acima de tudo, em uma organização global e acelerada que opera 24 horas por dia, o Slack torna a comunicação muito mais eficaz. As equipes da Delivery Hero usam os recursos do Slack para trocar informações internas com muito mais rapidez. Dos círculos aos canvas e listas, os funcionários conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e com total eficiência.

Niklas Östberg, CEO da Delivery Hero, agora usa o Slack para atualizar todos os funcionários sobre novas conquistas e progressos em projetos. Em comparação ao e-mail, houve um aumento de 20% nas taxas de interação. Da mesma maneira, Ana Mitrasevic, diretora de pessoas e sustentabilidade na Delivery Hero, acha o Slack muito melhor para criar empatia e falar direto com os funcionários.

“Sempre foi fundamental ter a diretoria engajada e vendo valor no Slack”, afirmou Teng. “O feedback que recebemos é que os funcionários adoram poder responder diretamente à alta gestão pela plataforma. Como empresa, queremos acelerar. Por isso, precisamos ouvir nossa equipe enquanto as coisas acontecem.”

Em termos pessoais, Teng conta que o Slack está ajudando a eliminar aquelas tarefas chatas e repetitivas que atrapalhavam o dia. Ele sempre está procurando oportunidades de automatizar fluxos de trabalho. O reconhecimento de funcionários, por exemplo, exigia garimpar centenas de mensagens e horas de gerenciamento de dados. Hoje, existe um fluxo de trabalho padrão. Mais funcionários são reconhecidos pelo ótimo trabalho, e a equipe de Teng gasta muito menos tempo organizando dados.

“Significa que eu tenho mais tempo para outras coisas. O Slack definitivamente me ajudou a ser mais produtivo.”