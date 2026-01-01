Delivery Hero 透過全球性的 Slack 燃起地方生態系生機

Delivery Hero 是全球領先的區域性快遞平台。過去 13 年來，這家總部設在柏林的企業已建立起一套由外送員、餐廳、商店及合作夥伴組成的全球生態系。預估超本地化外送市場的規模未來幾年內將會成長一倍；Delivery Hero 兢兢業業地力求在市場保持領先。而其做法是發展能與當地市場產生共鳴的品牌，同時培養朝氣蓬勃的企業文化。談到協作與溝通，Slack 就是 Delivery Hero 的核心平台，每天有 250 萬次協作在此平台進行，這裡可說是規劃專案、做出決策及分享成就的所在。

「Slack 可深度整合其他工具；因此能簡化工作流程並確保資訊存取無障礙，不但減少資訊孤立的現象，也能讓員工掌握狀況，參與互動。」 Delivery Hero 人員溝通部門主管 Kenneth Teng,

優化技術以創造更高的生產力

快速成長隨之而來的可能是各種複雜的問題。Delivery Hero 的行動必須迅速才能建立起全球生態系；而事實上，這是從各個城市發展逐漸形成的數十個本地生態系，其中也涉及到收購。這種情況不可避免地導致企業擁有多套系統、應用程式與流程。在人員方面，各個團隊風格迥然不同，需要有統一的工作文化。

「我們的併購與收購帶來多個品牌，每個品牌又都有各自的工具與工作流程，使得員工必須跨平台搜尋，這樣不但費時還難以找到重要資訊，連帶影響了生產力。」Delivery Hero 的人員溝通部門主管 Kenneth Teng 說道。「當需要把努力的成果整合時，我們發現雖然每個人都在使用 Slack，但都是使用最基本的功能。我想看看我們還能做些什麼。」

他們的目標是要把 Slack 打造成公司溝通與協作的核心平台。柏林總部早已廣泛使用 Slack；Teng 希望改變人們認為 Slack 只不過是溝通工具的看法，證明它對於專案管理和生產力有更大的影響力。為了發揮實際作用，Slack 必須成為 Delivery Hero 在近 70 個國家的 44,000 名員工的工作平台。

「我們有機會透過科技提高生產力，但是要徹底發揮科技的潛力，也必須淋漓盡致地善用科技；與其從各式各樣的工具中挑選各種功能，不如善加利用我們現有工具的全部潛力。」

「我其中一個最大的挑戰，就是要說服我們的員工，尤其是資深的利害關係人，讓他們相信 Slack 提供的諸如自動化、畫板或清單等所有功能將有助於我們提高生產力。」 Delivery Hero 人員溝通部門主管 Kenneth Teng

建立最佳做法並分享成就

Teng 的方案分為兩部分：訓練與習慣。

「我們已經有很多人員擁護 Slack，許多是活躍的使用者，」他解釋道。「我們需要做的就是讓全球員工習慣使用 Slack。」

該公司與 Slack 共同制定一項 Slack 101 訓練計畫。這項計畫目的是讓新使用者瞭解最佳做法 (命名慣例、捷徑、提示與訣竅)，為有經驗的使用者提供藍圖嘗試新功能。超過 500 的員工參加了第一次的訓練課程。

「為了能順利過渡，必須讓每個人都參與，同時考慮個別需求。」他補充說道。「進行這項公司全員參與的計畫，我們可以分享個別的使用案例及個人經驗。這次的活動已形成對話；學習如何善用 Slack 已成為我們所有人共同的話題。」

如今，Slack 上已有 2,400 個工作流程，並且已整合 70 個應用程式。

加速取用豐富的企業知識。

員工工作方式已有實質的改變。Delivery Hero 已建立 EmployeeGPT，這是一款檢索增強生成型機器人，已與 Slack 整合。這款機器人能跨平台、跨語言掃描文件，使用者在幾秒內就能找到所需的資訊。透過結合來自 Google 雲端硬碟、GitHub 和 Confluence 等來源的資料，它能針對使用者的查詢提供完整的答覆。

Teng 說這就是證明 Slack 能提高生產力的完美例子。EmployeeGPT 產生的答覆已存在組織中，通常以電子報或全員大會的方式，以不同語言或媒體分別傳播。

透過 Slack，EmployeeGPT 可處理多種語言毫無障礙，並且只需按一下按鈕即可全球使用。

「我的其中一個工作就是透過自動化挖掘潛藏的效率，」Teng 表示。「Slack 的 EmployeeGPT 做到了這一點。AI 和自動化將持續找出新方法達成省時、省錢又節能的目標。」

尋找新的自動化機會

在步調快速、全天候營運的國際型組織裡，Slack 讓溝通更有效率。Delivery Hero 的團隊可以使用 Slack 的幾項功能更快速、更有效地進行內部溝通。從微型會議到畫板和清單，員工可以同時處理多個工作。

Delivery Hero 的執行長 Niklas Östberg，現在已開始使用 Slack 來向全體員工更新最新的成果與專案進度。相較於電子郵件，員工參與率方面已向上提升 20%。同樣的，Delivery Hero 的人員暨永續發展主任 Ana Mitrasevic 也認為，使用 Slack 更能形成同理心並與員工直接溝通。

「讓高階主管瞭解 Slack 的優點非常重要。」Teng 說。「從員工給我們的意見反應可以得知，他們對於能夠透過 Slack 直接與管理高層溝通這一點非常欣賞。身為一家希望行動迅速的企業，我們就必須在前進的道路上隨時聽取員工的心聲。」

Teng 繼續表示，就個人而言，Slack 幫助他擺脫許多乏味的重複性工作，這些工作經常佔據他一整天的時間。他不斷地找尋能自動執行工作流程的機會。舉例來說，過去為了表揚員工，必須翻閱數百則訊息，耗費數小時管理資料；如今，一套標準的工作流程已經形成。更多員工因為傑出的工作表現受到表揚，而 Teng 的團隊處理資料的時間也減少了。

「這代表我有更多時間可以處理其他事務。Slack 確實已幫我提高效率。」